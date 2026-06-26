Interrogé dans la zone mixte, Manuel Neuer a d’abord refusé, d’un simple « non », d’assumer la responsabilité du but encaissé. Puis, le gardien de but de 40 ans a immédiatement détaillé sa version des faits dans un monologue d’une minute et huit secondes. Voici son explication intégrale :

« C’est une prolongation de tête tout à fait normale et j’essaie d’attraper le ballon. Une situation tout à fait normale. Tout gardien qui a déjà joué sait que je dois me positionner ainsi face au ballon et essayer de l’attraper de cette manière. C’est comme quand un joueur va vers le ballon et que l’un arrive juste avant l’autre avec le bout du pied. Je regarde la prolongation et ce qui se passe devant. Le ballon peut être dévié n’importe où, donc je m’oriente en fonction, je fixe le ballon et j’essaie de l’attraper. Je ne peux pas le voir de dos ; je dois regarder devant, où il est et ce qu’il devient. C’est pourquoi j’ai voulu l’attraper. C’eût été la solution la plus sûre ; si j’avais tenté de capter le ballon à hauteur de poitrine dans les six mètres, j’aurais risqué un csc. » Conclusion de Neuer : ce but n’est « en aucun cas » une erreur du gardien.