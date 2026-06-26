Après les deux buts marqués en début de match par Leroy Sané et Nilson Angulo, tout semblait se diriger vers un match nul entre l’Allemagne et l’Équateur lors de ce dernier match de groupe de la Coupe du monde, avant que Gonzalo Plata ne marque à la 77e minute sur corner, portant le score à 2-1 en faveur des Sud-Américains. David Raum perd son duel aérien au premier poteau, Jonathan Tah laisse filer l’attaquant au centre, et Neuer se détend sans succès. C’est, du moins, l’analyse quasi unanime des médias.
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« Cela aurait été la solution la plus sûre » : Manuel Neuer rejette catégoriquement toute responsabilité sur le but victorieux de l’Équateur contre l’équipe nationale allemande
Interrogé dans la zone mixte, Manuel Neuer a d’abord refusé, d’un simple « non », d’assumer la responsabilité du but encaissé. Puis, le gardien de but de 40 ans a immédiatement détaillé sa version des faits dans un monologue d’une minute et huit secondes. Voici son explication intégrale :
« C’est une prolongation de tête tout à fait normale et j’essaie d’attraper le ballon. Une situation tout à fait normale. Tout gardien qui a déjà joué sait que je dois me positionner ainsi face au ballon et essayer de l’attraper de cette manière. C’est comme quand un joueur va vers le ballon et que l’un arrive juste avant l’autre avec le bout du pied. Je regarde la prolongation et ce qui se passe devant. Le ballon peut être dévié n’importe où, donc je m’oriente en fonction, je fixe le ballon et j’essaie de l’attraper. Je ne peux pas le voir de dos ; je dois regarder devant, où il est et ce qu’il devient. C’est pourquoi j’ai voulu l’attraper. C’eût été la solution la plus sûre ; si j’avais tenté de capter le ballon à hauteur de poitrine dans les six mètres, j’aurais risqué un csc. » Conclusion de Neuer : ce but n’est « en aucun cas » une erreur du gardien.
Manuel Neuer lors de la Coupe du monde : sept tirs subis, quatre buts encaissés.
« Nous devons défendre autrement », a tranché le sélectionneur national Julian Nagelsmann, évoquant une « situation ingrate » où « il est extrêmement difficile pour un gardien de réagir ». Avant le tournoi, le technicien avait rappelé Neuer, sorti de sa retraite internationale, et avait par conséquent replacé Oliver Baumann comme numéro deux.
Pour l’instant, ce choix ne lui a pas réussi : en dehors du deuxième but concédé face à l’Équateur, Neuer vit un tournoi malchanceux. En trois rencontres, il n’a affronté que sept tirs, dont quatre ont fini au fond des filets. Depuis la finale remportée en 2014, la Mannschaft, et donc son gardien, n’a pas réussi à garder ses cages inviolées en phase finale de Coupe du monde.