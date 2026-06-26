Après les deux buts marqués en début de match par Leroy Sané et Nilson Angulo, tout semblait se diriger vers un match nul entre l’Allemagne et l’Équateur lors de ce dernier match de groupe de la Coupe du monde, avant que Gonzalo Plata ne marque à la 77e minute sur corner, portant le score à 2-1 pour les Sud-Américains. David Raum perd son duel aérien au premier poteau, Jonathan Tah laisse filer l’attaquant au centre, et Neuer se détend sans succès : une séquence que les médias attribuent presque unanimement comme cause directe de la défaite allemande.
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« Cela aurait été la solution la plus sûre » : Manuel Neuer rejette catégoriquement toute responsabilité sur le but victorieux de l’Équateur contre l’équipe allemande
Interrogé en zone mixte, Manuel Neuer a d’abord rejeté toute responsabilité sur le but encaissé, répondant simplement : « Non. » Sous le feu des questions, le gardien de but de 40 ans a ensuite analysé la séquence dans un monologue d’une minute et huit secondes. Voici son argumentaire complet :
« C’est une prolongation de tête tout à fait normale et j’essaie d’attraper le ballon. Une situation tout à fait normale. Tout gardien qui a déjà joué sait que je dois me positionner ainsi face au ballon et essayer de l’attraper de cette manière. C’est comme quand un joueur va vers le ballon et que l’un arrive juste avant l’autre avec le bout du pied. Je suis la trajectoire de la tête et ce qui se passe devant moi, car le ballon peut être prolongé n’importe où. Je m’oriente donc naturellement en fonction de cette prolongation, je fixe le ballon et j’essaie simplement de l’attraper. Évidemment, je ne le vois pas du tout par derrière ; je dois donc regarder ce qui se passe devant moi, où se trouve le ballon et ce qu’il devient. C’est pourquoi je voulais juste l’attraper. C’eût été la solution la plus sûre ; si j’avais commencé à le boxonner à hauteur de poitrine dans les six mètres, j’aurais peut-être provoqué un csc. » Conclusion de Neuer : ce but n’est « en aucun cas » une erreur du gardien.
Manuel Neuer lors de la Coupe du monde : sept tirs subis, quatre buts encaissés.
« Nous devons défendre autrement », a tranché le sélectionneur national Julian Nagelsmann, évoquant une « situation ingrate » où « il est extrêmement difficile pour un gardien de réagir ». Avant le tournoi, le technicien avait rappelé Neuer, sorti de sa retraite internationale, et avait par conséquent replacé Oliver Baumann dans le rôle de numéro deux.
Pour l’instant, ce pari ne s’est pas révélé payant : en dehors du deuxième but encaissé face à l’Équateur, Neuer connaît un tournoi ponctué de malchance. En trois rencontres, il n’a affronté que sept tirs cadrés, dont quatre se sont transformés en but. Depuis la finale remportée en 2014, la Mannschaft, et donc son gardien, n’a pas réussi à garder ses cages inviolées lors d’un seul match de Coupe du monde.