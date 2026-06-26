Interrogé en zone mixte, Manuel Neuer a d’abord rejeté toute responsabilité sur le but encaissé, répondant simplement : « Non. » Sous le feu des questions, le gardien de but de 40 ans a ensuite analysé la séquence dans un monologue d’une minute et huit secondes. Voici son argumentaire complet :

« C’est une prolongation de tête tout à fait normale et j’essaie d’attraper le ballon. Une situation tout à fait normale. Tout gardien qui a déjà joué sait que je dois me positionner ainsi face au ballon et essayer de l’attraper de cette manière. C’est comme quand un joueur va vers le ballon et que l’un arrive juste avant l’autre avec le bout du pied. Je suis la trajectoire de la tête et ce qui se passe devant moi, car le ballon peut être prolongé n’importe où. Je m’oriente donc naturellement en fonction de cette prolongation, je fixe le ballon et j’essaie simplement de l’attraper. Évidemment, je ne le vois pas du tout par derrière ; je dois donc regarder ce qui se passe devant moi, où se trouve le ballon et ce qu’il devient. C’est pourquoi je voulais juste l’attraper. C’eût été la solution la plus sûre ; si j’avais commencé à le boxonner à hauteur de poitrine dans les six mètres, j’aurais peut-être provoqué un csc. » Conclusion de Neuer : ce but n’est « en aucun cas » une erreur du gardien.