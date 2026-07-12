Le sélectionneur suisse Murat Yakin a livré un constat sans appel sur l’arbitrage après la défaite en prolongation face à l’Argentine. Alors que sa équipe était à égalité et montait en puissance, une décision du VAR a entraîné l’expulsion d’Embolo, contraignant les Helvètes à évoluer à dix contre onze pendant plus d’une heure face aux champions du monde en titre.

Après la rencontre, Yakin, visiblement frustré, a déclaré : « C'est tout à fait incompréhensible. Je sais qu’ils vont protéger leur arbitre, mais cette règle a détruit le match aujourd’hui. » L’entraîneur a souligné à quel point cette décision avait inversé la dynamique de la rencontre, ajoutant : « Cela a été déterminant pour l’issue du match. C’est une règle qui, à mon avis, n’a rien à voir avec le football. Le fait qu’ils aient introduit une telle règle est tout simplement inutile. C’est extrêmement blessant. »



