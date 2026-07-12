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« Cela a ruiné le match » : la Suisse est furieuse après un carton rouge controversé pour « erreur d’identité », et l’arbitrage du quart de finale de la Coupe du monde entre l’Argentine de Lionel Messi et la Suisse est qualifié de « désastre »
Yakin fustige une décision « incompréhensible »
Le sélectionneur suisse Murat Yakin a livré un constat sans appel sur l’arbitrage après la défaite en prolongation face à l’Argentine. Alors que sa équipe était à égalité et montait en puissance, une décision du VAR a entraîné l’expulsion d’Embolo, contraignant les Helvètes à évoluer à dix contre onze pendant plus d’une heure face aux champions du monde en titre.
Après la rencontre, Yakin, visiblement frustré, a déclaré : « C'est tout à fait incompréhensible. Je sais qu’ils vont protéger leur arbitre, mais cette règle a détruit le match aujourd’hui. » L’entraîneur a souligné à quel point cette décision avait inversé la dynamique de la rencontre, ajoutant : « Cela a été déterminant pour l’issue du match. C’est une règle qui, à mon avis, n’a rien à voir avec le football. Le fait qu’ils aient introduit une telle règle est tout simplement inutile. C’est extrêmement blessant. »
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Un arbitre qualifié de « catastrophe » par des stars suisses
La polémique a éclaté lorsque l’arbitre portugais João Pinheiro a d’abord adressé un carton jaune à l’Argentin Leandro Paredes pour une faute sur Embolo. Cependant, l’arbitre assistant vidéo Guillermo Pacheco Larios a recommandé une révision sur le terrain pour « erreur d’identité », conduisant l’arbitre à conclure qu’Embolo avait en réalité simulé une faute. Le carton jaune infligé à Paredes a donc été annulé puis attribué à Embolo, entraînant un deuxième avertissement et, par conséquent, un carton rouge pour l’attaquant de Rennes.
Le milieu de terrain Remo Freuler a également critiqué l’arbitrage au Kansas City Stadium. Il a déclaré : « C’est tout simplement un désastre. Je ne sais pas ce que l’arbitre fait ici. Je ne comprends pas pourquoi on fait appel à lui pour une situation comme celle-ci, car il y a eu de nombreuses fautes de ce genre en première mi-temps. Peut-être devrait-il les sanctionner d’un carton jaune également. Je ne comprends pas comment le VAR peut changer le cours d’un match dans une telle situation. Il suffit de laisser l’arbitre faire son travail, vous voyez ? »
Embolo « anéanti » par un départ chargé d’émotion
Embolo a quitté la pelouse en larmes. L’attaquant, qui constituait une menace constante pour la Suisse, a été victime d’une interprétation stricte des nouvelles règles de l’IFAB pour le tournoi 2026. Le banc suisse a explosé de colère à l’annonce de la décision, et Embolo a dû être escorté jusqu’aux vestiaires par ses coéquipiers.
Yakin a décrit l’atmosphère électrique dans les vestiaires, soulignant l’impact de cette décision sur son attaquant vedette : « Vous imaginez son état. Il est anéanti. Il n’a pas pu aider l’équipe aujourd’hui. C’est douloureux pour nous et pour lui. C’était une erreur de l’arbitre. Il n’y avait absolument aucune raison d’accorder ce carton jaune. Je ne comprends pas, c’était une situation anodine. »
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Explication de la modification du règlement de l'IFAB
Jusqu’ici, l’expression « erreur d’identité » désignait le fait qu’un arbitre sanctionne par erreur un joueur innocent. Mais l’IFAB a élargi cette notion avant la Coupe du monde : le VAR peut désormais intervenir si un joueur écope d’un carton alors que la faute a été commise par un adversaire, notamment en cas de simulation. C’est la deuxième fois que ce protocole est appliqué dans le tournoi, après un cas similaire impliquant le défenseur américain Tim Ream et le milieu paraguayen Miguel Almirón lors de la phase de groupes.
Malgré l’assurance de la FIFA quant à une application correcte de la technologie, le camp suisse demeure sceptique. Cet avantage numérique a fini par faire la différence en prolongation : l’Argentine a inscrit deux buts par l’intermédiaire de Julián Álvarez et Lautaro Martínez pour composter son billet pour les demi-finales. Pour la Suisse, le sentiment d’injustice reste l’émotion dominante de sa campagne nord-américaine.
« C'est une règle qui, à mon avis, n'a rien à voir avec le football », a ajouté Yakin. « Le fait qu'ils aient introduit une telle règle est tout simplement inutile. C'est tout simplement extrêmement blessant. »
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