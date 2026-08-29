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« Cela a pris une éternité ! » - Iraola furieux s’en prend au quatrième arbitre après une erreur de panneau avant le penalty de Forest
Une erreur technique provoque la colère à Anfield
L'entraîneur de Liverpool, Iraola, a exprimé sa profonde frustration après avoir été empêché d'effectuer un triple changement durant la seconde période du match nul 2-2 de samedi en Premier League contre Nottingham Forest. Alors que le score était de 1-1, le technicien basque comptait faire entrer Ryan Gravenberch, Kostas Tsimikas et Rio Ngumoha afin de redonner de l'élan à son équipe.
Cependant, bien que le ballon soit sorti du jeu à trois reprises distinctes, le trio a été contraint d'attendre sur la ligne de touche tandis que le quatrième arbitre, Tim Robinson, était confronté à une panne du panneau électronique. Pour accroître encore la frustration grandissante de Liverpool, le jeu a été rapidement relancé lors du troisième arrêt, ce qui a directement conduit à la touche à partir de laquelle Forest a obtenu le penalty pour reprendre l'avantage.
- AFP
Un penalty controversé ajoute à la frustration
La séquence d'événements ayant conduit au penalty n'a fait qu'accentuer la tension sur le banc de Liverpool. Alors que Williams s'engouffrait dans le dos de la défense, l'intervention glissée d'Alisson a percuté le piston au moment où il expédiait sa frappe à côté du but. L'arbitre Samuel Barrott a désigné le point de penalty, une décision qu'Iraola a contestée en parallèle de ses plaintes concernant le retard administratif.
Évoquant l'incident au micro de BBC Match of the Day, Iraola a expliqué son point de vue sur la faute et les circonstances autour de l'action. « Avec le penalty, l'action est déjà terminée quand le contact intervient. Et ce n'est pas un contact agressif, a-t-il déclaré. Mais plus que cela, nous nous sommes plaints des remplacements. Nous avons dû attendre environ trois minutes. Il avait un problème avec le panneau, je ne sais pas s'il ne fonctionnait pas, mais nous voulions clairement faire les changements lors des deux ou trois derniers arrêts de jeu avant le but. Ce n'était pas seulement cette raison, mais tout aide. »
Iraola exige des réponses alors que le lent début de saison de Liverpool se poursuit
Liverpool a poursuivi son début de saison poussif, après avoir déjà concédé un match nul 2-2 sur la pelouse de Newcastle lors du week-end d’ouverture. Ce résultat laisse Iraola en quête d’élan, lui qui connaît un début frustrant à la tête de l’équipe après sa nomination cet été comme successeur d’Arne Slot.
Le technicien espagnol a encore laissé éclater sa colère après le coup de sifflet final, s’en prenant au corps arbitral pour ce retard coûteux au micro de TNT Sports : « Un quatrième arbitre professionnel ne peut pas prendre trois minutes. Nous lui avions déjà donné les changements deux ou trois minutes plus tôt. J’étais déjà en colère parce que lors de l’arrêt de jeu précédent, nous n’avons pas pu faire les changements, et puis avant la touche, j’ai pensé que nous pouvions le faire. Je ne sais pas, ils devront l’expliquer. Mais cela a pris une éternité. »
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Les consultants se prononcent sur la bourde officielle
L’incident a suscité de vives critiques de la part de l’ancien capitaine de Liverpool Steven Gerrard, qui travaillait comme consultant pour ce match. Si Gerrard estimait que le penalty en lui-même était une décision juste, il a été stupéfait par le manque d’efficacité de l’équipe arbitrale sur le bord du terrain.
Gerrard a déclaré à TNT Sports : « On peut comprendre la frustration. De nos jours, avec toute la technologie disponible, on ne peut pas mettre trois minutes pour effectuer un triple changement. Mais je pense que c’est un petit problème dans le problème global, parce que c’est un but qui peut être évité. »
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