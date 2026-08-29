« Cela a pris une éternité ! » - Iraola furieux s’en prend au quatrième arbitre après une erreur de panneau avant le penalty de Forest

La séquence d'événements ayant conduit au penalty n'a fait qu'accentuer la tension sur le banc de Liverpool. Alors que Williams s'engouffrait dans le dos de la défense, l'intervention glissée d'Alisson a percuté le piston au moment où il expédiait sa frappe à côté du but. L'arbitre Samuel Barrott a désigné le point de penalty, une décision qu'Iraola a contestée en parallèle de ses plaintes concernant le retard administratif.

Évoquant l'incident au micro de BBC Match of the Day, Iraola a expliqué son point de vue sur la faute et les circonstances autour de l'action. « Avec le penalty, l'action est déjà terminée quand le contact intervient. Et ce n'est pas un contact agressif, a-t-il déclaré. Mais plus que cela, nous nous sommes plaints des remplacements. Nous avons dû attendre environ trois minutes. Il avait un problème avec le panneau, je ne sais pas s'il ne fonctionnait pas, mais nous voulions clairement faire les changements lors des deux ou trois derniers arrêts de jeu avant le but. Ce n'était pas seulement cette raison, mais tout aide. »