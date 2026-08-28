« Cela a été un long été ! » : Rodri s’exprime après avoir fait ses débuts avec Barcelone lors d’une large victoire face à l’Athletic Club

Rodri a reçu une énorme ovation lorsqu'il est entré en jeu à la 63e minute, en remplacement de Raphinha, pour marquer sa première apparition depuis son arrivée en provenance de Manchester City. L'international espagnol avait manqué la victoire inaugurale de Barcelone en raison d'une opération mineure du dos, mais il était ravi de enfin fouler la pelouse.

« Très heureux de faire mes débuts. Heureux de la victoire. Deux sur deux », a confié le milieu de terrain de 30 ans à DAZN. « Il est important de trouver du rythme et de s'adapter à cette grande équipe. Premières minutes et bonnes sensations.

« Cela a été un long été, plus long que d'habitude. Je dois vite retrouver le rythme. C'est là que je voulais être, et je suis heureux de la façon dont les choses se sont passées. Maintenant, il est temps de se mettre au travail. »

La recrue phare a également pris un moment pour saluer l'impact offensif de son jeune coéquipier Lamine Yamal. Il a ajouté : « Lamine sortait d'une période compliquée, mais aujourd'hui il a rebondi et montré sa meilleure forme. Nous avons besoin de cela de sa part, de cette éthique de travail et de cette régularité, parce que le talent est là et les buts viendront. »



