Getty Images Sport
Traduit par
« Cela a été un long été ! » : Rodri s’exprime après avoir fait ses débuts avec Barcelone lors d’une large victoire face à l’Athletic Club
Raphinha et Fermin offrent les points
Le FC Barcelone a conservé son départ parfait en Liga avec une victoire tranquille 2-0 contre l’Athletic Club au Camp Nou. Hansi Flick avait aligné un onze de départ jeune, avec quatre adolescents, mais c’est l’expérimenté Raphinha qui a ouvert le score. Le Brésilien a repris une passe en profondeur précise de Pedri à la 37e minute, a contourné le gardien Unai Simon et a marqué dans le but vide.
Les locaux ont dicté le tempo tout au long de la soirée, obligeant Simon à réaliser huit arrêts cruciaux pour maintenir le club basque dans le match. Fermin Lopez a finalement assuré le résultat à huit minutes du terme. Le milieu de terrain a profité d’un mauvais dégagement d’Aymeric Laporte, marquant de près après un centre dangereux à ras de terre de Karim Adeyemi.
- Getty Images Sport
Rodri réagit aux adieux au Camp Nou
Rodri a reçu une énorme ovation lorsqu'il est entré en jeu à la 63e minute, en remplacement de Raphinha, pour marquer sa première apparition depuis son arrivée en provenance de Manchester City. L'international espagnol avait manqué la victoire inaugurale de Barcelone en raison d'une opération mineure du dos, mais il était ravi de enfin fouler la pelouse.
« Très heureux de faire mes débuts. Heureux de la victoire. Deux sur deux », a confié le milieu de terrain de 30 ans à DAZN. « Il est important de trouver du rythme et de s'adapter à cette grande équipe. Premières minutes et bonnes sensations.
« Cela a été un long été, plus long que d'habitude. Je dois vite retrouver le rythme. C'est là que je voulais être, et je suis heureux de la façon dont les choses se sont passées. Maintenant, il est temps de se mettre au travail. »
La recrue phare a également pris un moment pour saluer l'impact offensif de son jeune coéquipier Lamine Yamal. Il a ajouté : « Lamine sortait d'une période compliquée, mais aujourd'hui il a rebondi et montré sa meilleure forme. Nous avons besoin de cela de sa part, de cette éthique de travail et de cette régularité, parce que le talent est là et les buts viendront. »
Le joueur « parfait » pour le FC Barcelone
L’arrivée très attendue de Rodri a clairement remonté le moral en Catalogne, et son nouvel entraîneur n’a pas tardé à souligner sa valeur immédiate. Lors de sa conférence de presse d’après-match, Flick a exprimé sa joie de pouvoir compter sur la recrue phare après la victoire.
« Tout le monde est heureux qu’il joue pour nous, qu’il joue pour le Barça, a déclaré Flick aux journalistes. C’est le joueur parfait pour nous, le joueur parfait pour notre philosophie, pour le style de football que nous voulons pratiquer. »
- Joan Gosa
Flick prend rapidement son élan
Avec six points pris sur six possibles, le FC Barcelone va désormais tourner son attention vers son match de lundi soir contre le Rayo Vallecano. Flick sera encouragé par le fait qu’il peut désormais titulariser Rodri si nécessaire, ajoutant encore de la solidité à une équipe qui paraît déjà très disciplinée.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles