Selon The Athletic, le Chicago Fire, franchise de la MLS américaine, aurait manifesté son intérêt pour l’international allemand.
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Ce transfert serait retentissant ! Leon Goretzka réserverait-il une surprise de taille après son départ du FC Bayern Munich ?
Après huit saisons passées à Munich, Goretzka se retrouvera libre de tout contrat dès la fin du mois, son bail n’ayant pas été prolongé.
Ces derniers mois, le milieu de terrain de 31 ans a été associé à plusieurs grands clubs européens. Un accord avec l’AC Milan semblait acquis jusqu’à ce que les Rossoneri manquent la qualification en Ligue des champions lors de la dernière journée de Serie A, puis procèdent à un vaste remaniement de leur direction sportive, entraînant le départ de l’entraîneur Massimiliano Allegri et du directeur sportif Igli Tare, tous deux grands défenseurs du recrutement du milieu allemand.
Outre les Rossoneri, l’Atlético Madrid suit de près le dossier et apprécie l’idée d’un recrutement sans indemnité de transfert. En hiver déjà, les Rojiblancos avaient proposé une petite indemnité au Bayern pour recruter immédiatement le milieu axial, mais Goretzka avait refusé afin de terminer la saison avec le club bavarois.
- AFP
Selon les dernières informations, Robert Lewandowski figurerait également sur les tablettes du Chicago Fire.
En cas de transfert à Chicago, Goretzka emboîterait le pas à la légende du Bayern Bastian Schweinsteiger, qui a évolué sous les couleurs des Fire de 2017 à 2020, après avoir quitté Munich pour un passage d’un an et demi à Manchester United.
De plus, Goretzka pourrait retrouver un ancien coéquipier du FCB : selon la presse, Chicago s’intéresse aussi à Robert Lewandowski, libre de tout contrat après son départ du FC Barcelone.
Selon plusieurs sources, les discussions seraient déjà très avancées : l’avant-centre polonais se trouverait même en route pour les États-Unis avec son agent Pini Zahavi afin de finaliser son arrivée chez les Fire.
Un obstacle demeure toutefois : si Lewandowski signait, le club atteindrait déjà son quota de « joueurs désignés », catégorie permettant de dépasser le plafond salarial et limitée à trois éléments par effectif, selon The Athletic.