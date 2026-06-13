Ce transfert serait retentissant ! Leon Goretzka réserverait-il une surprise de taille après son départ du FC Bayern Munich ?

Après huit saisons passées à Munich, Goretzka se retrouvera libre de tout contrat dès la fin du mois, son bail n’ayant pas été prolongé.

Ces derniers mois, le milieu de terrain de 31 ans a été associé à plusieurs grands clubs européens. Un accord avec l’AC Milan semblait acquis jusqu’à ce que les Rossoneri manquent la qualification en Ligue des champions lors de la dernière journée de Serie A, puis procèdent à un vaste remaniement de leur direction sportive, entraînant le départ de l’entraîneur Massimiliano Allegri et du directeur sportif Igli Tare, tous deux grands défenseurs du recrutement du milieu allemand.

Outre les Rossoneri, l’Atlético Madrid suit de près le dossier et apprécie l’idée d’un recrutement sans indemnité de transfert. En hiver déjà, les Rojiblancos avaient proposé une petite indemnité au Bayern pour recruter immédiatement le milieu axial, mais Goretzka avait refusé afin de terminer la saison avec le club bavarois.