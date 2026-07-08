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« Ce tournoi est truqué ! » - Mostafa Zico, la star égyptienne en colère, livre une interview télévisée exceptionnelle en direct après la défaite de dernière minute face à l'Argentine en Coupe du monde
- Getty Images Sport
L'Égypte perd la première place du classement dans des circonstances controversées.
Les Pharaons étaient à deux doigts de créer l’une des plus grandes surprises de la Coupe du monde, menant 2-0 face aux tenants du titre alors qu’il ne restait plus que 11 minutes à jouer. Les buts de Yasser Ibrahim et de Zico avaient propulsé l’équipe africaine au septième ciel, d’autant plus que le gardien Mostafa Shobeir avait repoussé un penalty de Messi en première mi-temps.
Mais le scénario a basculé en fin de match. Cristian Romero a réduit l'écart avant que Messi ne se rattrape de son penalty manqué en égalisant à la 83e minute. Le coup de grâce est survenu dans les dernières secondes du temps additionnel, lorsque Enzo Fernandez a inscrit le but de la victoire d'une tête, mais ce but a été entaché de controverse, les joueurs égyptiens ayant réclamé une vérification par la VAR pour une faute présumée d'Alexis Mac Allister sur Mohamed Salah lors de l'action qui a précédé le but.
Zico a dénoncé des « matches truqués » en direct à la télévision.
Dès le coup de sifflet final, Zico a exprimé sa colère devant les caméras. L’attaquant, convaincu d’avoir marqué un deuxième but en début de mi-temps avant que la VAR n’annule sa réalisation, a vivement critiqué l’intégrité de la compétition et l’arbitrage de François Letexier.
Comme le rapporte la BBC, Zico a déclaré : « L'arbitre n'a vraiment pas été juste. Pas juste. L'arbitre n'a pas été juste. L'injustice était flagrante. Nous avons bien joué en début de match. Il y a eu une injustice dès le début de la rencontre. Une avance de 2-0 ne suffit pas pour battre l'Argentine. Il est clair que ce tournoi a été truqué. »
Hossam Hassan s’interroge sur les « facteurs externes »
Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a repris à son compte les propos de son joueur, tout en choisissant ses mots avec davantage de prudence, sans toutefois dissimuler sa conviction d’un complot en cours. Il a pointé du doigt le but refusé à Zico et le penalty non sifflé en faveur de Salah comme preuves d’une protection arbitrale accordée aux plus grandes stars du tournoi.
« Nous avons semblé meilleurs que les champions en titre – supérieurs dans tous les domaines –, mais le résultat a été influencé par des facteurs internes sur le terrain et des facteurs externes en dehors », a déclaré Hassan aux journalistes. « Peut-être voulaient-ils maintenir le champion du monde dans la compétition. Peut-être voulaient-ils que Messi reste en lice. J’aimerais trouver des mots élégants pour dire “pas de chance”, mais nous avons été traités de manière injuste et c’est une injustice. »
- AFP
Le sélectionneur égyptien promet de boycotter le tournoi
La colère au sein du camp égyptien a entraîné une rupture totale avec les organisateurs du tournoi. Hassan a révélé avoir interpellé Letexier sur la pelouse à la fin du match pour dénoncer une prestation « injuste », et l’ancien attaquant a juré de boycotter l’édition 2026 de la compétition.
Concluant sa conférence de presse sur un ton de défi, il a déclaré : « Je rentre chez moi et je ne regarderai plus aucun match de ce tournoi. Ce qui nous est arrivé n'était pas juste. Nous aurions dû bénéficier d'un penalty, un but a été refusé, et je ne sais pas pourquoi il a été refusé. »
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