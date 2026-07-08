« Ce tournoi est truqué ! » - Mostafa Zico, la star égyptienne en colère, livre une interview télévisée exceptionnelle en direct après la défaite de dernière minute face à l'Argentine en Coupe du monde

Les Pharaons étaient à deux doigts de créer l’une des plus grandes surprises de la Coupe du monde, menant 2-0 face aux tenants du titre alors qu’il ne restait plus que 11 minutes à jouer. Les buts de Yasser Ibrahim et de Zico avaient propulsé l’équipe africaine au septième ciel, d’autant plus que le gardien Mostafa Shobeir avait repoussé un penalty de Messi en première mi-temps.

Mais le scénario a basculé en fin de match. Cristian Romero a réduit l'écart avant que Messi ne se rattrape de son penalty manqué en égalisant à la 83e minute. Le coup de grâce est survenu dans les dernières secondes du temps additionnel, lorsque Enzo Fernandez a inscrit le but de la victoire d'une tête, mais ce but a été entaché de controverse, les joueurs égyptiens ayant réclamé une vérification par la VAR pour une faute présumée d'Alexis Mac Allister sur Mohamed Salah lors de l'action qui a précédé le but.