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« Ce style me convient ! » : Kevin De Bruyne réagit après avoir atteint un cap historique lors du récital de la Belgique
De Bruyne atteint un cap historique dans la démonstration de force belge
Kevin De Bruyne a livré une performance de virtuose pour mener la Belgique à une victoire 3-0 contre la Turquie en Ligue des nations A de l’UEFA à Liège. Le milieu de terrain de 35 ans a ouvert le score à la 10e minute avant d’enrouler une spectaculaire frappe lointaine dans la lucarne à l’heure de jeu.
Ce deuxième but était le 201e de la carrière de De Bruyne et son 40e pour les Diables Rouges.
Romelu Lukaku a ajouté un troisième but en fin de match pour conclure une soirée exceptionnelle pour les hôtes.
- Beautiful Sports International
Le meneur de jeu s’épanouit dans le dispositif tactique de Van Bommel
S'exprimant après le coup de sifflet final, De Bruyne a affiché une satisfaction totale quant à la dynamique actuelle de la Belgique. Désormais joueur de Naples en club, le milieu de terrain vétéran a souligné que l'approche tactique de Mark van Bommel correspond parfaitement à ses qualités.
De Bruyne a insisté sur le fait que le plaisir reste le moteur de ses performances à haut niveau.
« C'est super », a déclaré De Bruyne à VTM. « Je me sentais déjà bien, et maintenant nous avons aussi enchaîné trois bons matches. Ce style de jeu me convient. Nous avons bien commencé, et nous allons essayer de continuer à construire sur cette base. »
Le capitaine assume son rôle de mentor pour la nouvelle génération de la Belgique
De Bruyne a souligné que son objectif principal sur le terrain va au-delà des statistiques personnelles : il s’agit de montrer l’exemple aux plus jeunes coéquipiers. Sa vision du jeu et son leadership tactique ont dicté le déroulement de la rencontre au stade Maurice-Dufrasne dès la première minute.
Son influence a permis à la Belgique de ne jamais abandonner le contrôle du milieu de terrain.
« J’essaie de montrer l’exemple aux jeunes joueurs, et ils suivent facilement, a ajouté De Bruyne. Je sens que je peux encore apporter. Je prends du plaisir, et c’est l’essentiel. »
- Belga
Le meneur de jeu, qui a franchi un cap, vise les objectifs du groupe A
De Bruyne et la Belgique quittent Liège à la deuxième place du groupe A, avec six points en trois matches. Le capitaine vétéran entend maintenir son exceptionnelle forme individuelle alors que la Belgique poursuit le leader du groupe, la France, lors des prochaines journées.
La Turquie reste en bas du classement sans le moindre point.
De Bruyne vise à continuer de montrer l’exemple à la tête de la Belgique lors de sa prochaine sortie internationale.
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