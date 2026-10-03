Kevin De Bruyne a livré une performance de virtuose pour mener la Belgique à une victoire 3-0 contre la Turquie en Ligue des nations A de l’UEFA à Liège. Le milieu de terrain de 35 ans a ouvert le score à la 10e minute avant d’enrouler une spectaculaire frappe lointaine dans la lucarne à l’heure de jeu.

Ce deuxième but était le 201e de la carrière de De Bruyne et son 40e pour les Diables Rouges.

Romelu Lukaku a ajouté un troisième but en fin de match pour conclure une soirée exceptionnelle pour les hôtes.