« Ce soir, entretien individuel » : Joshua Kimmich plaisante sur une initiative de Vincent Kompany au FC Bayern

Kimmich est réputé pour vouloir jouer chaque match dans son intégralité, malgré un calendrier dense. Pendant longtemps, le milieu de terrain de 31 ans a d’ailleurs été exempté de toute rotation. Mais en cette phase décisive de la saison, Kompany a lui-même décidé de lui accorder des pauses. Samedi dernier, lors de la victoire 4-3 contre le FSV Mayence 05, il ne figurait même pas dans le groupe.

« La semaine dernière, j’étais plutôt content, car j’avais quelques petits soucis », a expliqué Kimmich. « Aujourd’hui, j’aurais été prêt. Au final, c’est l’entraîneur qui décide. » Entre-temps, il a disputé l’intégralité du match perdu 4-5 contre le Paris Saint-Germain, et il devrait logiquement retrouver le milieu de terrain aux côtés d’Aleksandar Pavlovic mercredi, pour le match retour. « J’étais en forme contre Paris, je le serai à nouveau mercredi », a-t-il assuré. « Je ne sprinte pas tant que ça. »

Cette saison, Kimmich totalise déjà 3 713 minutes de jeu, le troisième meilleur total du FC Bayern, juste derrière Luis Diaz (3 760) et Michael Olise (3 716).