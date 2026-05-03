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Nino Duit

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« Ce soir, entretien individuel » : Joshua Kimmich plaisante sur une initiative de Vincent Kompany au FC Bayern

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Bayern Munich
J. Kimmich
V. Kompany

Comme plusieurs autres cadres de l’équipe, l’entraîneur Vincent Kompany a décidé de préserver Joshua Kimmich lors du match nul 3-3 du FC Bayern face au 1. FC Heidenheim. Le milieu de terrain a pris la nouvelle avec humour.

Kimmich n’était pas titulaire contre Heidenheim, mais il est entré en jeu à la mi-temps, alors que le score était de 1-2, en compagnie de Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz. Grâce à ces renforts de poids, l’équipe a finalement égalisé en fin de match.

  • Interrogé sur sa place sur le banc, Kimmich a répondu avec malice : « Je dois encore parler avec l'entraîneur. Ce soir, en tête-à-tête. » Puis il a souri, signe qu'il s'agissait d'une plaisanterie. 

    Mais sérieusement : la rotation lui fait-elle perdre son rythme ? « Non, j’ai dépassé l’âge d’avoir besoin d’un rythme », a déclaré Kimmich, avant d’ajouter : « Bien sûr, j’aime toujours être sur le terrain. » Une boutade qui recèle sans doute une part de vérité.

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  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    Joshua Kimmich : « Aujourd’hui, j’étais prêt. »

    Kimmich est réputé pour vouloir jouer chaque match dans son intégralité, malgré un calendrier dense. Pendant longtemps, le milieu de terrain de 31 ans a d’ailleurs été exempté de toute rotation. Mais en cette phase décisive de la saison, Kompany a lui-même décidé de lui accorder des pauses. Samedi dernier, lors de la victoire 4-3 contre le FSV Mayence 05, il ne figurait même pas dans le groupe. 

    « La semaine dernière, j’étais plutôt content, car j’avais quelques petits soucis », a expliqué Kimmich. « Aujourd’hui, j’aurais été prêt. Au final, c’est l’entraîneur qui décide. » Entre-temps, il a disputé l’intégralité du match perdu 4-5 contre le Paris Saint-Germain, et il devrait logiquement retrouver le milieu de terrain aux côtés d’Aleksandar Pavlovic mercredi, pour le match retour. « J’étais en forme contre Paris, je le serai à nouveau mercredi », a-t-il assuré. « Je ne sprinte pas tant que ça. »

    Cette saison, Kimmich totalise déjà 3 713 minutes de jeu, le troisième meilleur total du FC Bayern, juste derrière Luis Diaz (3 760) et Michael Olise (3 716).

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