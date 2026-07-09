Même si Gosens pourrait immédiatement intégrer le cercle des mieux payés chez les « Königsblauen » avec un salaire brut supérieur à un million d'euros par an, il devrait tout de même faire des concessions financières importantes par rapport à son contrat actuel. En Toscane, il perçoit actuellement un revenu net de plus d'un million d'euros par an.

Une indemnité versée par la Fiorentina pourrait toutefois faciliter l’opération, le contrat du défenseur étant encore valable plusieurs saisons en Italie. Outre l’aspect salarial, la dimension personnelle entre aussi en ligne de compte.

Installé en Toscane avec son épouse et ses deux enfants, le joueur se sent chez lui dans la péninsule. Conscient de ces enjeux financiers et familiaux, le club de Gelsenkirchen préfère donc jouer la carte de la patience.