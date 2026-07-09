L'ailier de 32 ans, qui compte 24 sélections avec l'équipe d'Allemagne, est sous contrat avec son club italien de Serie A jusqu'en 2028. Un accord rapide se dessine entre le club de retour en Bundesliga et la Fiorentina concernant les modalités du transfert, car le club toscan souhaite absolument se séparer de ce gaucher. Un montant d’un million d’euros environ est évoqué, une somme abordable pour Schalke. Le principal point d’achoppement d’un éventuel transfert réside donc du côté du joueur lui-même.
Traduit par
Ce serait un véritable coup de maître sur le marché des transferts ! Le FC Schalke 04 négocierait actuellement le transfert d’un joueur très apprécié des supporters
Même si Gosens pourrait immédiatement intégrer le cercle des mieux payés chez les « Königsblauen » avec un salaire brut supérieur à un million d'euros par an, il devrait tout de même faire des concessions financières importantes par rapport à son contrat actuel. En Toscane, il perçoit actuellement un revenu net de plus d'un million d'euros par an.
Une indemnité versée par la Fiorentina pourrait toutefois faciliter l’opération, le contrat du défenseur étant encore valable plusieurs saisons en Italie. Outre l’aspect salarial, la dimension personnelle entre aussi en ligne de compte.
Installé en Toscane avec son épouse et ses deux enfants, le joueur se sent chez lui dans la péninsule. Conscient de ces enjeux financiers et familiaux, le club de Gelsenkirchen préfère donc jouer la carte de la patience.
- Getty Images Sport
Robin Gosens va-t-il mettre un terme à sa carrière à Schalke ?
Si un retour en Allemagne reste néanmoins envisageable, c'est en raison de l'attachement émotionnel du joueur au club de la Ruhr. Gosens est un fervent supporter du FC Schalke depuis son enfance et a souligné à plusieurs reprises par le passé son souhait de jouer un jour pour le club de son cœur.
Dès 2022, l’ancien joueur de l’Union Berlin s’était confié très concrètement à Sky au sujet d’un éventuel transfert à Gelsenkirchen : « Peut-être qu’ils se seront repris d’ici quatre ans et qu’ils joueront à nouveau un rôle important en Bundesliga, ce que je souhaiterais de tout cœur. Et peut-être que ce sera alors effectivement le moment idéal pour y terminer ma carrière. »
Schalke 04 : Moussa Ndiaye se présente comme l’alternative à Robin Gosens.
Les dirigeants de Schalke se couvrent sur le marché des transferts pour ne pas rester bredouilles en cas d’échec des discussions avec Gosens. Parallèlement, selon Bild, le club poursuit ses efforts pour recruter le latéral gauche Moussa Ndiaye.
Ce défenseur de 24 ans, déjà prêté aux « Knappen » par le club belge de tradition, le RSC Anderlecht, pourrait être la solution retenue si un accord définitif peut être conclu rapidement et sans complication.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles