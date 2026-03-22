« Ce serait un excellent renfort » : une légende de Chelsea exhorte les Blues à recruter la star de Tottenham

Cole estime que Van de Ven est l'homme de la situation pour remédier aux problèmes défensifs de Chelsea. À 24 ans, il a été l'une des rares lueurs d'espoir dans une période autrement morose pour Tottenham, qui se retrouve actuellement en pleine lutte contre la relégation.

Alors que les rumeurs s'intensifient selon lesquelles le défenseur chercherait à quitter le nord de Londres, Cole estime que les Blues devraient agir rapidement.

La légende de Chelsea est convaincue que les qualités physiques de Van de Ven font de lui le candidat idéal pour le système tactique actuellement mis en place à Stamford Bridge.

S'exprimant sur ce transfert potentiel, Cole a clairement souligné l'impact que le Néerlandais pourrait avoir sur l'équipe de Rosenior, qui cherche à reconstruire sa solidité défensive en vue de la saison prochaine.