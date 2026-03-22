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« Ce serait un excellent renfort » : une légende de Chelsea exhorte les Blues à recruter la star de Tottenham
Cole propose une solution défensive
Cole estime que Van de Ven est l'homme de la situation pour remédier aux problèmes défensifs de Chelsea. À 24 ans, il a été l'une des rares lueurs d'espoir dans une période autrement morose pour Tottenham, qui se retrouve actuellement en pleine lutte contre la relégation.
Alors que les rumeurs s'intensifient selon lesquelles le défenseur chercherait à quitter le nord de Londres, Cole estime que les Blues devraient agir rapidement.
La légende de Chelsea est convaincue que les qualités physiques de Van de Ven font de lui le candidat idéal pour le système tactique actuellement mis en place à Stamford Bridge.
S'exprimant sur ce transfert potentiel, Cole a clairement souligné l'impact que le Néerlandais pourrait avoir sur l'équipe de Rosenior, qui cherche à reconstruire sa solidité défensive en vue de la saison prochaine.
- AFP
Idéal pour la gamme haut de gamme de Rosenior
Sous la houlette de Rosenior, Chelsea a tenté de mettre en place une stratégie défensive agressive, mais les résultats récents indiquent que l'effectif actuel peine à s'y adapter. Les Blues ont enchaîné quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, encaissant 12 buts au cours de cette période. Cole estime que le rythme de récupération de Van de Ven correspond exactement à ce dont l'entraîneur a besoin pour que son système fonctionne efficacement.
« Micky van de Ven, de Tottenham », a déclaré Cole en évoquant les cibles potentielles, selon The Sun. « Je pense qu’il semble vouloir partir et je pense qu’il serait un excellent renfort pour Chelsea. Ils veulent jouer avec une ligne haute et il faut un défenseur rapide et, vous savez, un bon défenseur en un contre un. Il est brillant. »
Des difficultés à Stamford Bridge
Ce soutien intervient alors que la pression s'intensifie sur Rosenior. Si l'entraîneur de 41 ans avait connu un début de mandat prometteur sur le banc de Chelsea, les choses ont mal tourné ces dernières semaines. La cuisante défaite 3-0 subie samedi à Everton a marqué un véritable tournant, compromettant sérieusement les espoirs du club de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.
Alors que la défense commence à montrer des signes de faiblesse et que les adversaires ont de plus en plus de facilité à exploiter les espaces derrière la ligne arrière, le besoin d’un renfort de haut niveau devient urgent. Van de Ven, évalué à environ 35 millions de livres sterling, apporterait la vitesse et les qualités techniques qui ont semblé faire défaut à l’équipe de Rosenior lors de son effondrement au Hill Dickinson.
- AFP
La concurrence venue de toute l'Europe
Chelsea pourrait désormais avoir le champ libre pour recruter le défenseur, l’un de ses principaux prétendants ayant apparemment relâché son intérêt. Barcelone était fortement pressenti pour conclure un transfert à prix réduit avec Van de Ven, alors que le club est à la recherche d’un défenseur central gaucher. Cependant, selon des informations en provenance d’Espagne, le géant catalan aurait reporté son attention ailleurs, plus précisément sur Luka Vuskovic, coéquipier de Van de Ven chez les Spurs.
Avec le retrait potentiel de Barcelone de la course, la porte s'est ouverte pour Chelsea, qui peut désormais tester la détermination de Tottenham. Convaincre un rival direct de vendre l'un de ses meilleurs atouts n'est jamais simple, mais alors que les Spurs risquent de connaître une nouvelle saison difficile, l'attrait de rester à Londres tout en jouant pour une équipe ayant des ambitions européennes pourrait s'avérer tentant pour l'ancien joueur de Wolfsburg.
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