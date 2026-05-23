La course à la signature de Kenny Eichhorn s’intensifie, et le Bayern Munich ne compte pas se laisser distancer. Dans une interview accordée à Bild avant la finale de la DFB-Pokal face à Stuttgart – remportée 3-0 par le Bayern –, Max Eberl a clairement indiqué que le club suivait de près ce jeune joueur déjà installé comme titulaire en deuxième division allemande.

« Si nous laissons filer Kenny Eichhorn et que le FC Bayern ne s’en mêle pas, alors nous n’aurons pas fait notre travail », a tranché Eberl. Âgé de seulement {âge} ans, le jeune homme a déjà disputé 17 matchs avec le Hertha Berlin cette saison, s’imposant comme un élément clé du onze de départ et attirant l’attention de cadors tels que Manchester City et le Borussia Dortmund.