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« Ce serait manquer à nos obligations ! » – Le responsable du recrutement du Bayern Munich confirme l’intérêt du club pour un jeune de 16 ans, déjà dans le viseur de Manchester City et du Borussia Dortmund
Le Bayern Munich s'invite dans la course au recrutement de la jeune pépite du Hertha Berlin.
La course à la signature de Kenny Eichhorn s’intensifie, et le Bayern Munich ne compte pas se laisser distancer. Dans une interview accordée à Bild avant la finale de la DFB-Pokal face à Stuttgart – remportée 3-0 par le Bayern –, Max Eberl a clairement indiqué que le club suivait de près ce jeune joueur déjà installé comme titulaire en deuxième division allemande.
« Si nous laissons filer Kenny Eichhorn et que le FC Bayern ne s’en mêle pas, alors nous n’aurons pas fait notre travail », a tranché Eberl. Âgé de seulement {âge} ans, le jeune homme a déjà disputé 17 matchs avec le Hertha Berlin cette saison, s’imposant comme un élément clé du onze de départ et attirant l’attention de cadors tels que Manchester City et le Borussia Dortmund.
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Les projets d’avenir pour Eichhorn
Bien que l’intérêt soit réel, Eberl reste prudent sur la possibilité d’un accord immédiat. Le jeune milieu de terrain devrait quitter Berlin cet été, mais sa destination demeure incertaine, plusieurs clubs de haut niveau s’apprêtant à transmettre des offres au joueur et à ses représentants.
Eberl a ajouté : « Il faut maintenant voir si cela correspond et quelles sont les intentions pour lui et son entourage. Quant à savoir si cela se concrétisera, c'est une tout autre histoire. »
Gordon est également dans le viseur.
Eichhorn n’est pas le seul nom à circuler dans les couloirs de l’Allianz Arena. Eberl a également évoqué la possibilité de recruter Anthony Gordon, actuellement à Newcastle United. L’ailier s’est distingué en Angleterre, où il évolue aux côtés de l’international allemand Nick Woltemade à St James’ Park.
Le directeur sportif bavarois a confirmé que le renforcement de l’attaque constituait une priorité pour le prochain mercato. « Nous sommes d’accord pour recruter un attaquant si son transfert est financièrement viable », a expliqué Eberl, laissant entendre que les champions de Bundesliga étaient prêts à dépenser sans compter si le profil recherché se présentait au bon prix.
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Après son doublé national, le Bayern se tourne désormais vers l'Europe
Sous la houlette de Vincent Kompany, le Bayern Munich a survolé la scène nationale cette saison, s’adjugeant un doublé Bundesliga-Coupe d’Allemagne aussi brillant que mémorable. Forts de ce succès, les Bavarois entendent désormais renforcer leur effectif lors du mercato estival afin de reconquérir la Ligue des champions, qui leur échappe depuis 2020, surtout après leur élimination en demi-finales face au Paris Saint-Germain.