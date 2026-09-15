S’exprimant auprès de Movistar+, Yamal a clairement indiqué que viser les sommets est non négociable pour un club de la stature de Barcelone. « C’est une bonne chose d’être obsédé par la Ligue des champions ; ce serait très lâche de notre part de ne pas croire que nous allons la viser cette année », a expliqué l’adolescent.

L’ailier a salué l’atmosphère de confiance au sein de l’effectif, ajoutant : « Je vois ça comme une bonne chose ; ça me rend heureux que les gens entrent dans le vestiaire en pensant que nous pouvons la gagner. Je pense que le problème serait si quelqu’un sortait et disait que nous allons la gagner quoi qu’il arrive, parce qu’on ne peut jamais le savoir avec certitude. »

Revenant sur le pedigree du club, il a déclaré : « Au final, nous sommes le Barça, et le Barça a connu des périodes où il était la meilleure équipe de l’histoire et a remporté la Ligue des champions. Nous avons l’effectif pour y parvenir. »



