Getty Images
Traduit par
« Ce serait lâche ! » - Lamine Yamal exige que Barcelone vise la gloire en Ligue des champions alors que la superstar adolescente affirme que l'effectif d'Hansi Flick a la qualité pour tout gagner
Un regain d’intérêt en Europe
Barcelone vise cette saison le trophée suprême du football européen, porté par une détermination grandissante au sein du vestiaire. Malgré une disette de 12 ans dans la compétition, le double champion d’Espagne en titre est désireux de se réinstaller parmi l’élite du continent. Le prodige adolescent Yamal a accueilli cette pression croissante à bras ouverts, considérant l’ambition de l’effectif comme un moteur essentiel plutôt qu’une distraction indésirable.
- Getty Images Sport
L’exigence de grandeur de Yamal
S’exprimant auprès de Movistar+, Yamal a clairement indiqué que viser les sommets est non négociable pour un club de la stature de Barcelone. « C’est une bonne chose d’être obsédé par la Ligue des champions ; ce serait très lâche de notre part de ne pas croire que nous allons la viser cette année », a expliqué l’adolescent.
L’ailier a salué l’atmosphère de confiance au sein de l’effectif, ajoutant : « Je vois ça comme une bonne chose ; ça me rend heureux que les gens entrent dans le vestiaire en pensant que nous pouvons la gagner. Je pense que le problème serait si quelqu’un sortait et disait que nous allons la gagner quoi qu’il arrive, parce qu’on ne peut jamais le savoir avec certitude. »
Revenant sur le pedigree du club, il a déclaré : « Au final, nous sommes le Barça, et le Barça a connu des périodes où il était la meilleure équipe de l’histoire et a remporté la Ligue des champions. Nous avons l’effectif pour y parvenir. »
Rodri appelle à la prudence
Alors que Yamal vise un doublé national et européen, le milieu de terrain expérimenté Rodri a livré une évaluation plus mesurée des capacités de l’équipe. Le capitaine de l’Espagne estime que Barcelone n’est pas encore un produit fini sur la scène continentale.
« La Ligue des champions est à notre portée, mais je ne pense pas que nous soyons favoris », a déclaré Rodri. « C’est cette dernière étape que nous devons franchir pour nous imposer et montrer à l’Europe quel genre d’équipe nous sommes. Cette équipe doit encore peaufiner plusieurs choses pour la gagner. »
S’appuyant sur son succès passé, le vainqueur de la Coupe du monde a souligné l’importance de la gestion des matches et de la solidité défensive. « C’est une compétition de moments, et il faut comprendre ces moments », a-t-il expliqué, suggérant que Barcelone doit être « plus constant et plus solide » plutôt que de s’en remettre uniquement à son allant offensif lors de confrontations serrées à élimination directe.
- Getty Images Sport
Surmonter un traumatisme passé
Le FC Barcelone doit désormais associer l’intrépidité de la jeunesse de Yamal à la sagesse durement acquise de Rodri dans sa campagne européenne. Pour échapper à son récent passé d’éliminations chaotiques, le club aura besoin à la fois de discipline tactique et d’une immense résilience mentale.
Comme Yamal l’a lui-même reconnu, le Barça doit « agir en équipe et rester soudé pendant ces vingt mauvaises minutes » pour survivre face aux cadors européens. La maîtrise de cet équilibre déterminera s’il peut enfin reconquérir sa couronne en Ligue des champions.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles