AFP
Traduit par
« Ce serait injuste pour le Bayern Munich ! » : Kylian Mbappé lève le voile sur les liens entre le Real Madrid et son coéquipier en équipe de France Michael Olise
Le Real Madrid passe à côté d’Olise
Le Real Madrid a vécu un mercato estival agité, en s’assurant les services de sept nouvelles recrues pour renforcer son effectif. Le club est toutefois passé à côté du recrutement de l’ailier du Bayern Munich, Olise.
Le Real a suivi de près le joueur de 24 ans avant de finalement reporter son attention sur Yan Diomande. Olise, qui n’a rejoint le géant bavarois qu’en 2024, a choisi de rester en Allemagne, où il lui reste encore trois ans de contrat.
Mbappe a suivi ce dossier de près alors qu’il était en sélection avec l’équipe de France. Ayant lui-même traversé une période de spéculations intenses lors de son passage au Paris Saint-Germain, l’attaquant comprend la pression qui entoure les transferts de premier plan.
- Getty Images Sport
Respecter le géant bavarois
S'exprimant auprès de Sport Bild, Mbappé a évoqué les rumeurs persistantes entourant son compatriote. Il s'est appuyé sur ses propres expériences passées, en faisant clairement savoir qu'il ne jouerait pas les agents pour le géant espagnol.
« J'ai entendu les spéculations. Mais je connais moi-même très bien cette situation, a expliqué Mbappé. Quand j'étais joueur du PSG, il y avait d'innombrables rumeurs. Et je pense qu'il serait irrespectueux de conseiller à un joueur de changer de club. Ce serait injuste envers le Bayern. D'autant plus que le Bayern est un grand club où Michael peut accomplir beaucoup de choses. »
Malgré sa volonté de mettre fin aux discussions sur un départ imminent, l'attaquant madrilène n'a pas pu cacher son admiration pour l'ancien joueur de Crystal Palace. Il a ajouté : « Une chose est claire : chaque club au monde aimerait avoir Michael Olise. C'est un joueur exceptionnel. »
Mourinho cherche le bon équilibre offensif
Olise s’est imposé comme l’un des meilleurs talents offensifs d’Europe, salué pour sa brillance technique et sa créativité. Sa préférence pour un poste sur le flanc droit en fait un profil tactiquement intéressant pour Madrid, étant donné que ses stars actuelles privilégient en grande partie des rôles dans l’axe ou sur le côté gauche.
Malgré cet attrait évident, Jose Mourinho dispose déjà d’un secteur offensif très fourni au Bernabeu. Avec Mbappe, Vinicius Junior et Diomande à sa disposition, la tâche principale de l’entraîneur est de trouver une harmonie tactique plutôt que de simplement accumuler davantage d’attaquants de premier plan.
Si une future offre du Real Madrid pour le Français reste une possibilité bien réelle lorsque le moment sera venu, le Real est bien armé pour la campagne actuelle.
- AFP
Se concentrer sur la campagne en cours
Pour l’instant, Olise reste pleinement engagé envers le Bayern Munich. L’ailier cherchera à poursuivre sa progression en Allemagne et à apporter des moments offensifs décisifs à un club qui vise des titres majeurs cette saison.
De son côté, Mourinho doit se concentrer sur la manière de tirer le maximum du potentiel de son effectif madrilène rempli de stars. L’intégration de ses sept nouvelles recrues dans un ensemble cohérent et équilibré dictera en fin de compte sa réussite, sur la scène nationale comme en Europe, cette saison.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles