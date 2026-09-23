Le Real Madrid a vécu un mercato estival agité, en s’assurant les services de sept nouvelles recrues pour renforcer son effectif. Le club est toutefois passé à côté du recrutement de l’ailier du Bayern Munich, Olise.

Le Real a suivi de près le joueur de 24 ans avant de finalement reporter son attention sur Yan Diomande. Olise, qui n’a rejoint le géant bavarois qu’en 2024, a choisi de rester en Allemagne, où il lui reste encore trois ans de contrat.

Mbappe a suivi ce dossier de près alors qu’il était en sélection avec l’équipe de France. Ayant lui-même traversé une période de spéculations intenses lors de son passage au Paris Saint-Germain, l’attaquant comprend la pression qui entoure les transferts de premier plan.



