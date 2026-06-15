« Je serais vraiment ravi ! Ce serait génial. C'est un garçon et un joueur formidable. On s'entend très bien et j'étais sincèrement content pour lui qu'il ait marqué aujourd'hui ! », a déclaré le joueur de 22 ans après la victoire de l'équipe nationale allemande contre Curaçao lors de son premier match de la Coupe du monde.
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« Ce serait génial » : Aleksandar Pavlovic espère que la star de la DFB rejoindra le FC Bayern
Lors de la victoire 7-1 (3-1) contre l’outsider lors du premier match de groupe, Brown avait été titularisé par le sélectionneur national Julian Nagelsmann et avait su convaincre sur le flanc gauche de la défense en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive.
Avant même le coup d’envoi de la compétition, David Raum (RB Leipzig) était pourtant considéré comme le choix numéro un de Nagelsmann au poste d’arrière gauche. Mais Brown a su imposer sa candidature grâce à deux prestations convaincantes lors des dernières sorties internationales face à la Finlande et aux États-Unis.
- AFP
Le FC Bayern souhaite recruter Nathaniel Brown pendant la Coupe du monde.
Selon plusieurs sources médiatiques, le FC Bayern Munich aurait jeté son dévolu sur le joueur de 22 ans de l’Eintracht Francfort. D’après le journal Bild, un transfert de Brown vers la Säbener Straße serait imminent.
Selon Bild, les deux clubs auraient trouvé un accord sur une indemnité de transfert de 55 millions d’euros. Le Bayern et le joueur auraient déjà tout réglé depuis longtemps : Brown aurait même refusé un départ en Premier League pour s’engager avec le club bavarois.
Au sein du club le plus titré d’Allemagne, le latéral gauche devrait signer un contrat jusqu’en 2031. Le calendrier du transfert est déjà arrêté et lié à la participation de la Nationalmannschaft à la Coupe du monde : Brown effectuera même la visite médicale obligatoire directement sur place, au camp de la DFB aux États-Unis.
L’arrivée imminente de Brown relance toutefois le débat sur l’avenir d’Alphonso Davies. Les nombreuses blessures du Canadien au cours des dix-huit derniers mois auraient semé le doute chez les dirigeants bavarois. Fin mai, le magazine Kicker évoquait déjà un départ possible de Davies cet été.
Nathaniel Brown : performances et statistiques avec l'Eintracht Francfort pour la saison 2025/2026
Jeux
42
buts
4
Passes décisives
6