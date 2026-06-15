« Ce serait génial » : Aleksandar Pavlovic espère que la star de la DFB rejoindra le FC Bayern

Selon plusieurs sources médiatiques, le FC Bayern Munich aurait jeté son dévolu sur le joueur de 22 ans de l’Eintracht Francfort. D’après le journal Bild, un transfert de Brown vers la Säbener Straße serait imminent.

Selon Bild, les deux clubs auraient trouvé un accord sur une indemnité de transfert de 55 millions d’euros. Le Bayern et le joueur auraient déjà tout réglé depuis longtemps : Brown aurait même refusé un départ en Premier League pour s’engager avec le club bavarois.

Au sein du club le plus titré d’Allemagne, le latéral gauche devrait signer un contrat jusqu’en 2031. Le calendrier du transfert est déjà arrêté et lié à la participation de la Nationalmannschaft à la Coupe du monde : Brown effectuera même la visite médicale obligatoire directement sur place, au camp de la DFB aux États-Unis.

L’arrivée imminente de Brown relance toutefois le débat sur l’avenir d’Alphonso Davies. Les nombreuses blessures du Canadien au cours des dix-huit derniers mois auraient semé le doute chez les dirigeants bavarois. Fin mai, le magazine Kicker évoquait déjà un départ possible de Davies cet été.