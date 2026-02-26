Getty
« Ce serait extraordinaire » - Cristiano Ronaldo souhaiterait revenir en Espagne, alors que l'entraîneur lui lance une invitation
Ronaldo achète des parts dans Almeria
Ronaldo est devenu copropriétaire du clubespagnol de deuxième division Almeria en acquérant 25 % des parts du club. L'ancien attaquant du Real Madrid a déclaré que cette décision était « une ambition de longue date pour moi de contribuer au football, au-delà du terrain » et a ajouté : « L'UD Almeria est un club espagnol avec des bases solides et un potentiel de croissance évident. »
De son côté, le club a déclaré dans un communiqué : « Cristiano Ronaldo a acquis 25 % des parts de l'UD Almería par l'intermédiaire de CR7 Sports Investments, une filiale de CR7 SA, ce qui constitue une étape importante dans l'expansion continue du club et du portefeuille d'investissements de l'homme d'affaires portugais. Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'expansion internationale de l'entité menée par le président Mohamed Al Khereiji par l'intermédiaire de son conglomérat SMC Group. »
« Ce serait extraordinaire » - Almeria rêve de Ronaldo
Le manager d'Almeria, Rubi, a fait part de ses impressions sur cette nouvelle. Il a déclaré aux journalistes : « Nous sommes très heureux. Évidemment, nous lui souhaitons la bienvenue. Je pense que c'est une excellente nouvelle, car quelqu'un comme lui, avec sa connaissance approfondie du sport et du football, peut aider un club comme le nôtre. C'est très excitant pour tout le club et pour la ville. Vous connaissez déjà les bonnes relations que Cristiano entretient avec les propriétaires. On apprend certaines choses, mais je ne pense pas que le moment où je l'ai appris ou cessé de l'apprendre soit important. L'important, c'est qu'il arrive ici, chez nous. Nous sommes très heureux.
Ce serait extraordinaire et merveilleux s'il pouvait jouer ici, mais c'est à lui de décider. C'est son club et, s'il voulait continuer à jouer, quel que soit l'entraîneur, il serait accueilli à bras ouverts. Je n'ai aucun doute là-dessus. »
Le président Mohammed Al-Khereiji a ajouté : « [Ronaldo] est considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, il connaît très bien les championnats espagnols et il comprend le potentiel de ce que nous construisons ici, tant au niveau de l'équipe que de l'académie. »
Ronaldo reste en Arabie saoudite
Almeria rêve peut-être d'un transfert de Ronaldo, mais l'international portugais a récemment clairement indiqué qu'il restait concentré sur Al-Nassr. La superstar avait été pressentie pour un transfert plus tôt dans la saison après avoir fait grève, frustrée par la situation financière du club et ses projets de transfert. Cependant, il a depuis déclaré vouloir rester.
« Oui, je suis très heureux. Comme je l'ai dit à maintes reprises, j'appartiens à l'Arabie saoudite. C'est un pays qui m'a très bien accueilli, ainsi que ma famille et mes amis. Je suis heureux ici. Je veux continuer ici », a-t-il déclaré.
« Et le plus important, c'est de continuer à aller de l'avant. Nous sommes en tête. Notre travail consiste à gagner, à mettre la pression [sur nos rivaux pour le titre], et nous verrons bien. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes de retour, nous sommes en forme, nous sommes confiants. Match après match. Nous sommes en bonne forme. Voyons ce qui va se passer. »
Ronaldo est sous contrat avec Al-Nassr jusqu'en 2027 et aura 42 ans à l'expiration de son contrat actuel.
Et ensuite ?
Almeria vole haut en Segunda Division et est en bonne voie pour remonter en Liga. Le club occupe actuellement la troisième place du classement, à seulement deux points de la première place. L'Al-Nassr de Ronaldo connaît également une excellente saison et occupe la première place du classement de la Saudi Pro League. La superstar portugaise espère que son équipe pourra maintenir cette forme jusqu'à la fin de la saison, car il vise son premier titre majeur avec le club.
