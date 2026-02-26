Le manager d'Almeria, Rubi, a fait part de ses impressions sur cette nouvelle. Il a déclaré aux journalistes : « Nous sommes très heureux. Évidemment, nous lui souhaitons la bienvenue. Je pense que c'est une excellente nouvelle, car quelqu'un comme lui, avec sa connaissance approfondie du sport et du football, peut aider un club comme le nôtre. C'est très excitant pour tout le club et pour la ville. Vous connaissez déjà les bonnes relations que Cristiano entretient avec les propriétaires. On apprend certaines choses, mais je ne pense pas que le moment où je l'ai appris ou cessé de l'apprendre soit important. L'important, c'est qu'il arrive ici, chez nous. Nous sommes très heureux.

Ce serait extraordinaire et merveilleux s'il pouvait jouer ici, mais c'est à lui de décider. C'est son club et, s'il voulait continuer à jouer, quel que soit l'entraîneur, il serait accueilli à bras ouverts. Je n'ai aucun doute là-dessus. »

Le président Mohammed Al-Khereiji a ajouté : « [Ronaldo] est considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, il connaît très bien les championnats espagnols et il comprend le potentiel de ce que nous construisons ici, tant au niveau de l'équipe que de l'académie. »