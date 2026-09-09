Le capitaine du Shakhtar Donetsk, Mykola Matviyenko, a exprimé une immense fierté alors que le géant ukrainien se prépare à faire son retour en Ligue des champions face au PSV au PSV Stadion. Le défenseur expérimenté a souligné l’enthousiasme de l’effectif à l’idée de retrouver le plus haut niveau du football européen.

Avec plusieurs jeunes joueurs de l’effectif qui s’apprêtent à disputer leurs débuts dans la compétition, Matviyenko a insisté sur l’importance de la préparation mentale.

Le capitaine a noté que l’entraîneur principal Arda Turan a joué un rôle essentiel pour apaiser la nervosité d’avant-match.



