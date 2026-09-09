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« Ce serait bien de leur rendre la pareille ! » : Mykola Matviyenko fait une promesse audacieuse avant le choc face au PSV
Matviyenko mène le retour du Shakhtar en Europe
Le capitaine du Shakhtar Donetsk, Mykola Matviyenko, a exprimé une immense fierté alors que le géant ukrainien se prépare à faire son retour en Ligue des champions face au PSV au PSV Stadion. Le défenseur expérimenté a souligné l’enthousiasme de l’effectif à l’idée de retrouver le plus haut niveau du football européen.
Avec plusieurs jeunes joueurs de l’effectif qui s’apprêtent à disputer leurs débuts dans la compétition, Matviyenko a insisté sur l’importance de la préparation mentale.
Le capitaine a noté que l’entraîneur principal Arda Turan a joué un rôle essentiel pour apaiser la nervosité d’avant-match.
- AFP
Le capitaine vise une rédemption après l’effondrement de 2024
Évoquant leur précédente confrontation contre le PSV il y a deux ans, lors de laquelle le Shakhtar avait laissé filer une avance de 2-0 dans les dernières minutes après un carton rouge, Matviyenko a reconnu que des sentiments mitigés persistaient. Cependant, le défenseur voit le match de jeudi comme l'occasion idéale de se racheter.
Reconnaissant la redoutable forme offensive du PSV, auteur de 14 buts lors de ses trois derniers matches de championnat, Matviyenko reste confiant dans l'identité du Shakhtar.
« Nous avons une expérience quelque peu négative avec eux, qui remonte à il y a deux ans, a déclaré Matviyenko. Ce serait très bien de leur rendre la pareille, donc nous nous attendons à un match difficile et à notre victoire. »
La positivité de Turan inspire un effectif inexpérimenté
Matviyenko a révélé que Turan utilise activement des histoires personnelles et un état d’esprit positif pour maintenir le groupe détendu malgré les conditions logistiques exigeantes causées par la guerre en Ukraine. L’approche de Turan a favorisé un moral élevé chez les joueurs avant le lever de rideau européen.
Le défenseur a insisté sur le fait que le Shakhtar ne fera pas que défendre, mais cherchera à imposer son propre style de jeu face au club néerlandais.
« L’entraîneur nous pousse constamment à avoir des pensées positives, a expliqué Matviyenko. Il parle aux jeunes joueurs et ajoute des histoires intéressantes de sa vie, ce qui permet de mieux gérer la pression. »
- Gribaudi/ImagePhoto
Affiche programmée au PSV Stadion
Le Shakhtar aborde la rencontre de jeudi avec l’objectif de surmonter le soutien passionné du public du PSV et de décrocher trois points cruciaux dans la phase de ligue.
Turan a également rendu un chaleureux hommage d’avant-match à l’ailier du PSV Ivan Perisic, qualifiant son ancien ami de légende vivante inestimable et de source d’inspiration pour les jeunes footballeurs.
Les deux clubs entreront sur la pelouse à Eindhoven avec l’intention de lancer leur campagne de Ligue des champions par une victoire marquante.
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