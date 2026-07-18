Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-OSASUNAAFP
Adhe Makayasa

Traduit par

« Ce sera une finale spectaculaire » - Deco partagé entre Lionel Messi et les stars du FC Barcelone alors que l'Espagne affronte l'Argentine en finale de la Coupe du monde

Deco
L. Messi
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
FC Barcelone
LaLiga

Deco, directeur sportif du FC Barcelone, reconnaît être pris dans un dilemme personnel à la veille de la finale de la Coupe du monde, qui opposera l’Espagne à l’Argentine. L’ancien milieu de terrain s’est rendu à New York pour assister à cette affiche majeure, qui mettra en lumière à la fois Lionel Messi, emblème du club catalan, et plusieurs joueurs actuels des Blaugrana.

  • Un rendez-vous majeur se profile pour les stars.

    Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a fait le voyage jusqu’à New York pour assister à la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine au New York New Jersey Stadium. Il croisera sur place plusieurs joueurs actuels du Barça ainsi que la légende du club, Messi, qui s’affronteront pour soulever le trophée.

    L’Espagne a atteint ce stade en alignant 17 matchs sans défaite, dont une victoire sur la France, tandis que l’Argentine arrive en finale avec 14 succès consécutifs, dont un face à l’Angleterre.

    • Publicité
  • Lamine Yamal Lionel Messi Spain Argentina 2026 World CupGetty/GOAL

    « Le choix s’avère difficile »

    Interrogé par Copesur l’équipe qui remportera le trophée, Deco a admis être confronté à un dilemme en raison de ses liens avec les deux clubs. L’ancien international portugais a déclaré : « Je soutiens toujours les miens, mais les miens sont partout.

    « Leo a toujours fait partie de la famille. Au final, le choix est cornélien. D’un côté, il y a Leo : non seulement c’est un ami, mais il a tout donné à ceux d’entre nous qui sont supporters du Barça et amoureux du football. C’est une légende, et ce qu’il accomplit est spectaculaire.

    De l’autre, il y a nos joueurs, nos gars du Barça. C’est toujours difficile. Nous regarderons donc cela de très près demain. Je pense que ce sera une finale spectaculaire. »

  • Les poids lourds se préparent au combat

    Le dirigeant du FC Barcelone a salué la qualité tactique et la résilience des deux finalistes tout au long du tournoi disputé aux États-Unis. Il a ajouté : « L'Espagne, depuis la demi-finale, joue bien. L'Argentine enchaîne les victoires, et Leo est spectaculaire. Je m'attends donc à une superbe finale. Les deux équipes alignent des joueurs fantastiques. L'Espagne est en forme, et l'Argentine a parfois peiné, mais au final, tout se jouera sur le cœur de l'équipe. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Les transferts reprendront après la finale.

    Une fois le tournoi terminé, Deco rentrera en Catalogne pour se consacrer entièrement au mercato estival du FC Barcelone. Le club de Liga devrait présenter la semaine prochaine son nouvel ailier, Karim Adeyemi, afin de renforcer ses options offensives. Au-delà de cette recrue, la direction du club poursuivra ses négociations intensives pour finaliser le transfert de l'attaquant argentin Julian Alvarez.

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Argentine crest
Argentine
ARG