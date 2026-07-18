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« Ce sera une finale spectaculaire » - Deco partagé entre Lionel Messi et les stars du FC Barcelone alors que l'Espagne affronte l'Argentine en finale de la Coupe du monde
Un rendez-vous majeur se profile pour les stars.
Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a fait le voyage jusqu’à New York pour assister à la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine au New York New Jersey Stadium. Il croisera sur place plusieurs joueurs actuels du Barça ainsi que la légende du club, Messi, qui s’affronteront pour soulever le trophée.
L’Espagne a atteint ce stade en alignant 17 matchs sans défaite, dont une victoire sur la France, tandis que l’Argentine arrive en finale avec 14 succès consécutifs, dont un face à l’Angleterre.
- Getty/GOAL
« Le choix s’avère difficile »
Interrogé par Copesur l’équipe qui remportera le trophée, Deco a admis être confronté à un dilemme en raison de ses liens avec les deux clubs. L’ancien international portugais a déclaré : « Je soutiens toujours les miens, mais les miens sont partout.
« Leo a toujours fait partie de la famille. Au final, le choix est cornélien. D’un côté, il y a Leo : non seulement c’est un ami, mais il a tout donné à ceux d’entre nous qui sont supporters du Barça et amoureux du football. C’est une légende, et ce qu’il accomplit est spectaculaire.
De l’autre, il y a nos joueurs, nos gars du Barça. C’est toujours difficile. Nous regarderons donc cela de très près demain. Je pense que ce sera une finale spectaculaire. »
Les poids lourds se préparent au combat
Le dirigeant du FC Barcelone a salué la qualité tactique et la résilience des deux finalistes tout au long du tournoi disputé aux États-Unis. Il a ajouté : « L'Espagne, depuis la demi-finale, joue bien. L'Argentine enchaîne les victoires, et Leo est spectaculaire. Je m'attends donc à une superbe finale. Les deux équipes alignent des joueurs fantastiques. L'Espagne est en forme, et l'Argentine a parfois peiné, mais au final, tout se jouera sur le cœur de l'équipe. »
- Getty Images Sport
Les transferts reprendront après la finale.
Une fois le tournoi terminé, Deco rentrera en Catalogne pour se consacrer entièrement au mercato estival du FC Barcelone. Le club de Liga devrait présenter la semaine prochaine son nouvel ailier, Karim Adeyemi, afin de renforcer ses options offensives. Au-delà de cette recrue, la direction du club poursuivra ses négociations intensives pour finaliser le transfert de l'attaquant argentin Julian Alvarez.
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