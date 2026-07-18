« Ce sera une finale spectaculaire » - Deco partagé entre Lionel Messi et les stars du FC Barcelone alors que l'Espagne affronte l'Argentine en finale de la Coupe du monde

Interrogé par Copesur l’équipe qui remportera le trophée, Deco a admis être confronté à un dilemme en raison de ses liens avec les deux clubs. L’ancien international portugais a déclaré : « Je soutiens toujours les miens, mais les miens sont partout.

« Leo a toujours fait partie de la famille. Au final, le choix est cornélien. D’un côté, il y a Leo : non seulement c’est un ami, mais il a tout donné à ceux d’entre nous qui sont supporters du Barça et amoureux du football. C’est une légende, et ce qu’il accomplit est spectaculaire.

De l’autre, il y a nos joueurs, nos gars du Barça. C’est toujours difficile. Nous regarderons donc cela de très près demain. Je pense que ce sera une finale spectaculaire. »