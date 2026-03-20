« Ce sera un moment particulier de l'affronter » : Timo Werner, la star des San Jose Earthquakes, attend avec impatience ce choc très attendu contre son ancien coéquipier en équipe d'Allemagne, Thomas Müller

Werner a évoqué leur longue histoire commune alors qu'il se préparait à affronter Muller, déclarant :

« Je connais Thomas depuis longtemps, et c’est un type formidable », a déclaré Werner. « Il a connu beaucoup de succès tout au long de sa carrière et a poursuivi sur cette lancée avec Vancouver ces deux dernières saisons. Même à ce stade, il reste un joueur fantastique. J’ai vraiment hâte de le revoir et de jouer contre lui.

Nous avons partagé de grands moments en tant que coéquipiers, ainsi que des duels acharnés en tant qu’adversaires, donc ce sera spécial de l’affronter une nouvelle fois. J’espère que nous pourrons l’emporter. »