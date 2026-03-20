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« Ce sera un moment particulier de l'affronter » : Timo Werner, la star des San Jose Earthquakes, attend avec impatience ce choc très attendu contre son ancien coéquipier en équipe d'Allemagne, Thomas Müller
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Face à un vieil ennemi
Werner a évoqué leur longue histoire commune alors qu'il se préparait à affronter Muller, déclarant :
« Je connais Thomas depuis longtemps, et c’est un type formidable », a déclaré Werner. « Il a connu beaucoup de succès tout au long de sa carrière et a poursuivi sur cette lancée avec Vancouver ces deux dernières saisons. Même à ce stade, il reste un joueur fantastique. J’ai vraiment hâte de le revoir et de jouer contre lui.
Nous avons partagé de grands moments en tant que coéquipiers, ainsi que des duels acharnés en tant qu’adversaires, donc ce sera spécial de l’affronter une nouvelle fois. J’espère que nous pourrons l’emporter. »
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Une amitié de longue date
Muller et Werner ont joué ensemble à 23 reprises en équipe nationale au fil des ans :
« Avec l'équipe nationale [allemande], nous avons connu des hauts et des bas. Quand j'ai rejoint l'équipe, il était déjà champion du monde, et ça a parfois été une période difficile, mais nous avons quand même connu le succès », a déclaré Werner. « Nous avons remporté la Coupe des Confédérations ensemble et partagé des moments vraiment importants. En dehors du terrain, c'est quelqu'un de formidable. Nous avons passé beaucoup de bons moments ensemble. Je me souviens que nous étions souvent assis l’un à côté de l’autre dans le bus pendant les tournois comme la Coupe du monde et le Championnat d’Europe, et c’étaient vraiment de bons moments. »
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Un bon début pour San José
Les Quakes de Werner ont bien démarré la saison sous la houlette de Bruce Arena. Bien qu'ils aient perdu leur joueur vedette Cristian Espinoza, désigné comme « Designated Player », lors du mercato hivernal, ils se sont admirablement réorganisés et occupent actuellement la quatrième place de la Conférence Ouest, avec trois victoires et une défaite à leur actif. Werner a délivré une passe décisive lors de chacune de ses deux premières apparitions avec l'équipe californienne et a livré une solide performance contre les Seattle Sounders la semaine dernière.
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Les Whitecaps de Muller font partie des favoris
Vancouver devrait figurer parmi les principaux prétendants au titre de la MLS Cup. L'équipe s'était qualifiée pour la finale l'année dernière et avait livré un match honorable face à l'Inter Miami, malgré une défaite 3-1 à Fort Lauderdale, en Floride. Elle occupe actuellement la tête du classement de la Conférence Ouest, avec quatre victoires à son actif. Elle a inscrit 14 buts et n'en a concédé qu'un. Muller a trouvé le chemin des filets à deux reprises jusqu'à présent.
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