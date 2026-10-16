AFP
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« Ce sera toujours chez lui ! » : Enzo Maresca révèle la réaction de Guardiola à la défaite de Manchester City face au PSG et reconnaît que City a perdu son équilibre après avoir encaissé deux buts
Guardiola retrouve son foyer spirituel
Le retour de Guardiola dans les tribunes de l’Etihad Stadium a ravivé les souvenirs des supporters de Manchester City, même si le résultat sur le terrain n’a pas été à la hauteur de l’occasion. Après la défaite 4-2 contre le Paris Saint-Germain, Maresca a confirmé avoir passé du temps avec son prédécesseur pour analyser la prestation de l’équipe.
« Je l’ai vu après le match. Nous avons parlé de la rencontre, de la première et de la seconde mi-temps, a expliqué Maresca. Avant tout, il était très heureux d’être au stade. Il était aussi très positif à propos de ce qu’il avait vu pendant le match. C’était formidable également pour les supporters de le voir au stade. Ce sera toujours chez lui ! »
Malgré sa présence au stade, Guardiola a gardé ses distances avec l’effectif actuel afin de ne pas empiéter sur l’autorité de Maresca pendant le match. Le technicien italien a confirmé que le multiple vainqueur de la Premier League n’était pas entré dans le vestiaire pour s’adresser directement aux joueurs. Guardiola n’a pas parlé aux joueurs de Manchester City lors de sa visite à l’Etihad Stadium cette semaine, selon Enzo Maresca.
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Manchester City a perdu son équilibre face au PSG
Revenant sur l’effondrement tactique qui a vu Manchester City encaisser deux buts coup sur coup, Maresca a reconnu que la pression psychologique liée au fait d’affronter une équipe de premier plan avait pesé sur le placement de ses joueurs. « J’ai revu le match contre le PSG hier, très tôt le matin, et j’ai le même sentiment : je pense qu’avant d’encaisser le premier but, il y a eu le penalty réclamé par Rayan Cherki, le coup franc d’Enzo et le corner qui a fini sur la barre transversale, tout cela avant leur but », a expliqué l’entraîneur.
« Puis nous avons encaissé le premier but et, une minute plus tard, le deuxième. Je pense qu’à ce moment-là, nous avons perdu les bonnes distances entre les joueurs, nous avons perdu notre équilibre. Cela peut arriver quand on se dit que l’équipe adverse est la meilleure d’Europe et qu’en deux minutes, on se retrouve mené 0-2. »
Le retour de Foden et la politique de rotation
Alors qu’un calendrier chargé se profile, Maresca réfléchit à la manière de réintégrer Phil Foden dans le onze de départ après sa récente absence. L’international anglais est de nouveau disponible, mais l’entraîneur ne veut pas précipiter son retour compte tenu du nombre de matches à venir. « On essaie simplement de travailler avec lui au jour le jour », a déclaré Maresca au sujet du milieu de terrain.
« La trêve internationale et le temps écoulé depuis le carton rouge contre Manchester United ont été assez longs, mais il s’entraîne bien. Il se porte bien depuis que nous avons commencé, c’est très positif, très bien. On verra pour demain : il est disponible, mais nous avons tellement de matches que nous déciderons s’il sera titulaire ou non. Mais il ne fait aucun doute qu’il va nous apporter quelque chose ! »
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Les traditions de la banane
Enfin, l’entraîneur a évoqué un aspect plus léger de la culture de Manchester City : la célèbre tradition des supporters qui apportent des bananes gonflables aux matches. Après avoir découvert l’histoire de cet accessoire insolite, Maresca a reconnu que sa famille aussi avait succombé à l’engouement.
« Très sympa ! Je ne connaissais pas l’histoire de la banane. J’espère en voir beaucoup demain dans le stade ! Je trouve que cela crée une belle ambiance pour les supporters et pour tout le monde dans le stade ! J’ai quatre enfants, ils m’en ont déjà demandé une ! Demain, ils seront au stade, alors on verra ! »
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