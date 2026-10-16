Le retour de Guardiola dans les tribunes de l’Etihad Stadium a ravivé les souvenirs des supporters de Manchester City, même si le résultat sur le terrain n’a pas été à la hauteur de l’occasion. Après la défaite 4-2 contre le Paris Saint-Germain, Maresca a confirmé avoir passé du temps avec son prédécesseur pour analyser la prestation de l’équipe.

« Je l’ai vu après le match. Nous avons parlé de la rencontre, de la première et de la seconde mi-temps, a expliqué Maresca. Avant tout, il était très heureux d’être au stade. Il était aussi très positif à propos de ce qu’il avait vu pendant le match. C’était formidable également pour les supporters de le voir au stade. Ce sera toujours chez lui ! »

Malgré sa présence au stade, Guardiola a gardé ses distances avec l’effectif actuel afin de ne pas empiéter sur l’autorité de Maresca pendant le match. Le technicien italien a confirmé que le multiple vainqueur de la Premier League n’était pas entré dans le vestiaire pour s’adresser directement aux joueurs. Guardiola n’a pas parlé aux joueurs de Manchester City lors de sa visite à l’Etihad Stadium cette semaine, selon Enzo Maresca.