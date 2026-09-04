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« Ce sera spécial » : Ferran Torres lance un avertissement au FC Barcelone alors que la star du PSG se prépare à des retrouvailles « excitantes » en Ligue des champions
Torres boucle son transfert retentissant au PSG
Torres a finalisé un transfert de 50 millions d’euros au PSG après avoir refusé la possibilité de prolonger son séjour à Barcelone. Le joueur de 26 ans rejoint la capitale française après une campagne remarquée lors de la Coupe du monde 2026. Après le départ de Robert Lewandowski au Chicago Fire, Barcelone s’attendait à ce que Torres mène son attaque cette saison. Cependant, alors que son contrat arrivait à son terme, l’attaquant a choisi de se tester avec le champion d’Europe en titre.
L’Espagnol a déjà connu un début explosif en Ligue 1. Entré en jeu face au Stade Rennais alors que sa nouvelle équipe était menée 2-0, Torres a inscrit un doublé en seconde période pour arracher un match nul 2-2 lors de ses débuts.
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Les discussions avancent d’un pas pour le transfert de l’attaquant au PSG
Torres a évoqué ouvertement les motivations de son départ très médiatisé de Catalogne. L’attaquant a admis que les premiers échanges avec le géant français avaient en réalité commencé avant la Coupe du monde de cet été.
« Les contacts avec le PSG ont commencé avant même la Coupe du monde », a admis Torres, cité par World Soccer Talk. « Ils nous ont appelés et nous avons parlé. Ensuite, j’avais déjà pris ma décision parce que je voulais jouer pour un club comme le PSG. C’est une étape en avant dans ma carrière dont je suis très fier, parce que je rejoins le champion d’Europe.
« Le PSG est actuellement la meilleure équipe d’Europe. Ils ont remporté les deux dernières Ligues des champions. Et cela met encore plus de pression sur nos rivaux. Nous devons nous améliorer. Nous essaierons de gagner la Ligue des champions pour la troisième année consécutive. »
La réunion avec Luis Enrique a joué un rôle clé
Un facteur important dans ce transfert a été la possibilité de retrouver l’entraîneur du PSG, Luis Enrique. Les deux hommes ont noué une solide relation de travail pendant leur passage ensemble en sélection espagnole.
« J’ai toujours dit que Luis Enrique était comme un père pour moi depuis mon arrivée en équipe d’Espagne », a-t-il déclaré. « Il a toujours cru en moi. Il a cru en moi pour que je signe au PSG. Il m’a toujours donné beaucoup de confiance, et j’espère la lui rendre cette saison. »
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L’excitation monte à l’approche d’immenses retrouvailles du FC Barcelone
Le destin a déjà mis Torres face à ses anciens employeurs. Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027 a placé le PSG avec Barcelone, préparant ainsi un choc de gala au Parc des Princes le 20 octobre. L’international espagnol s’attend à un moment chargé en émotion, mais reste pleinement concentré sur l’objectif d’aider le PSG à décrocher une troisième couronne européenne consécutive.
« Le match contre Barcelone sera spécial, a déclaré Torres. C’étaient mes coéquipiers pendant quatre ans et demi. Ce sera un match excitant pour moi et pour l’équipe. Les matches PSG-Barcelone sont toujours spéciaux. Nous essaierons de gagner, mais nous verrons. »
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