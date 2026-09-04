« Ce sera spécial » : Ferran Torres lance un avertissement au FC Barcelone alors que la star du PSG se prépare à des retrouvailles « excitantes » en Ligue des champions

Torres a évoqué ouvertement les motivations de son départ très médiatisé de Catalogne. L’attaquant a admis que les premiers échanges avec le géant français avaient en réalité commencé avant la Coupe du monde de cet été.

« Les contacts avec le PSG ont commencé avant même la Coupe du monde », a admis Torres, cité par World Soccer Talk. « Ils nous ont appelés et nous avons parlé. Ensuite, j’avais déjà pris ma décision parce que je voulais jouer pour un club comme le PSG. C’est une étape en avant dans ma carrière dont je suis très fier, parce que je rejoins le champion d’Europe.

« Le PSG est actuellement la meilleure équipe d’Europe. Ils ont remporté les deux dernières Ligues des champions. Et cela met encore plus de pression sur nos rivaux. Nous devons nous améliorer. Nous essaierons de gagner la Ligue des champions pour la troisième année consécutive. »