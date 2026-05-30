Selon le magazine « kicker », les négociations entre les dirigeants de la SGE et leur ancien entraîneur en vue d’un nouveau contrat à partir de la saison prochaine sont bien engagées. Les deux parties se déclarent « confiantes » quant à la conclusion d’un accord.
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Ce retour spectaculaire se précise : l’Eintracht Francfort pourrait nommer son nouvel entraîneur dès le début de la semaine
Quelques « détails » restent à finaliser, et si un échec des négociations demeure « possible, mais improbable », Hütter pourrait être présenté dès le début de la semaine prochaine comme le successeur d’Albert Riera, récemment limogé. Les discussions entre l’Eintracht et l’Autrichien de 56 ans ont commencé mi-mai.
Entre 2018 et 2021, il avait déjà connu le succès à Francfort avant un passage moins glorieux chez le rival de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach. Il reste très attaché à son ancien club, au point d’y être revenu il y a quelques semaines.
« Mönchengladbach est également un super club, mais émotionnellement, je sens encore aujourd’hui que je suis extrêmement attaché à Francfort », a-t-il confié au magazine Kicker en 2023 après son départ du Borussia. « Quand je regarde les matchs de l’Eintracht, quelque chose bouge en moi. C’était une période incroyablement géniale. »
- AFP
Adi Hütter était récemment à la tête de l’AS Monaco.
Hütter a récemment entraîné l’AS Monaco en Ligue 1, avant d’être limogé en octobre dernier après près de deux ans à la tête du club. Auparavant, il avait qualifié à deux reprises le club de la Principauté pour la Ligue des champions.
Selon les rumeurs, il aurait récemment envisagé de rejoindre la Premier League, puis L’Équipe l’a associé à l’Olympique de Marseille, concurrent direct de Monaco en Ligue 1.
Outre Hütter, plusieurs autres candidats au poste d’entraîneur ont été évoqués à Francfort ces dernières semaines : Matthias Jaissle (Al-Ahli, également pressenti à l’AC Milan), Kjetil Knutsen (Bodø/Glimt), Jacob Neestrup (sans club), Domenico Tedesco (sans club), Roger Schmidt (directeur sportif international au Japon), Mike Tullberg (FC Midtjylland), Tobias Strobl (SC Verl), Tonda Eckert (FC Southampton) et Danny Röhl (Glasgow Rangers).
Le bilan d'Adi Hütter à la tête de l'Eintracht Francfort
Jeux 141 victoires Victoires 67 matches nuls Matchs nuls 31 défaites Défaites 43 Différence de buts 265:218 Moyenne de points 1,65