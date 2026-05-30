Ce retour spectaculaire se précise : l’Eintracht Francfort pourrait nommer son nouvel entraîneur dès le début de la semaine

Quelques « détails » restent à finaliser, et si un échec des négociations demeure « possible, mais improbable », Hütter pourrait être présenté dès le début de la semaine prochaine comme le successeur d’Albert Riera, récemment limogé. Les discussions entre l’Eintracht et l’Autrichien de 56 ans ont commencé mi-mai.

Entre 2018 et 2021, il avait déjà connu le succès à Francfort avant un passage moins glorieux chez le rival de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach. Il reste très attaché à son ancien club, au point d’y être revenu il y a quelques semaines.

« Mönchengladbach est également un super club, mais émotionnellement, je sens encore aujourd’hui que je suis extrêmement attaché à Francfort », a-t-il confié au magazine Kicker en 2023 après son départ du Borussia. « Quand je regarde les matchs de l’Eintracht, quelque chose bouge en moi. C’était une période incroyablement géniale. »