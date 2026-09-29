« Ce rassemblement servira à renouer les liens » : Emma Hayes dévoile la liste des 26 joueuses de l'USWNT avant les matches contre l'Espagne

L’équipe féminine des États-Unis reprend la compétition après plus de quatre mois d’absence face à une Espagne déjà qualifiée pour la Coupe du monde féminine 2027. L’Espagne a assuré sa place grâce à une victoire 4-0 contre l’Angleterre et un succès 6-1 face à l’Islande ; les États-Unis ne sont pas encore qualifiés.

Après trois listes consécutives sans la moindre joueuse non capée, Hayes en a convoqué quatre : Jordan Silkowitz, Evelyn Shores, Pietra Tordin et Trinity Byars. Elles rejoignent les expérimentées Lindsey Heaps et Rose Lavelle.

Sanchez est au cœur d’une saison historique avec le North Carolina Courage, après avoir égalé le record de buts sur une saison en NWSL avec 20 réalisations. Membre du groupe des États-Unis lors de la Coupe du monde 2023, elle compte 28 sélections et trois buts en équipe nationale, mais n’a plus joué avec la sélection depuis le 30 octobre 2024.