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« Ce rassemblement servira à renouer les liens » : Emma Hayes dévoile la liste des 26 joueuses de l'USWNT avant les matches contre l'Espagne
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Zoom sur l’effectif
L’équipe féminine des États-Unis reprend la compétition après plus de quatre mois d’absence face à une Espagne déjà qualifiée pour la Coupe du monde féminine 2027. L’Espagne a assuré sa place grâce à une victoire 4-0 contre l’Angleterre et un succès 6-1 face à l’Islande ; les États-Unis ne sont pas encore qualifiés.
Après trois listes consécutives sans la moindre joueuse non capée, Hayes en a convoqué quatre : Jordan Silkowitz, Evelyn Shores, Pietra Tordin et Trinity Byars. Elles rejoignent les expérimentées Lindsey Heaps et Rose Lavelle.
Sanchez est au cœur d’une saison historique avec le North Carolina Courage, après avoir égalé le record de buts sur une saison en NWSL avec 20 réalisations. Membre du groupe des États-Unis lors de la Coupe du monde 2023, elle compte 28 sélections et trois buts en équipe nationale, mais n’a plus joué avec la sélection depuis le 30 octobre 2024.
- Imagn
Le groupe au complet
GARDIENNES : Claudia Dickey (Seattle Reign FC ; 11), Jordan Silkowitz (Bay FC ; 0), Phallon Tullis- Joyce (Manchester United, ANG ; 7)
DÉFENSEURES : Tierna Davidson (Gotham FC ; 70/3), Emily Fox (Arsenal FC, ANG ; 78/1), Naomi Girma (Chelsea FC, ANG ; 54/2), Avery Patterson (Houston Dash ; 14/1), Lilly Reale (Boston Legacy FC ; 9/0), Tara Rudd (Washington Spirit ; 12/0), Gisele Thompson (Angel City FC ; 11/0), Kennedy Wesley (San Diego Wave FC ; 7/1)
MILIEUSES : Sam Coffey (Manchester City FC, ANG ; 46/5), Lindsey Heaps (Denver Summit FC ; 178/40), Claire Hutton (Bay FC ; 20/1), Rose Lavelle (Gotham FC ; 122/29), Evelyn Shores (Angel City FC ; 0/0), Mallory Swanson (Chicago Stars ; 103/38), Lily Yohannes (OL Lyonnes, FRA ; 20/1)
ATTAQUANTES : Trinity Byars (San Diego Wave FC ; 0/0), Michelle Cooper (Kansas City Current ; 14/1), Trinity Rodman (Washington Spirit ; 57/13), Emma Sears (Racing Louisville FC ; 21/6), Ashley Sanchez (North Carolina Courage ; 28/3), Pietra Tordin (Portland Thorns FC ; 0/0), Alyssa Thompson (Chelsea FC, ANG ; 32/4), Sophia Wilson (Portland Thorns FC ; 63/25)
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« Ce stage sera l’occasion de renouer les liens »
Quatre mois, c’est long, et pour certaines joueuses de l’USWNT, l’attente se compte en années. Prenez le « Triple Espresso ». Trinity Rodman, Sophia Wilson et Mallory Swanson n’ont plus toutes partagé le terrain lors d’un match de l’USWNT depuis les JO 2024, là où leur surnom est né.
Rodman et Wilson ont rejoué ensemble depuis, mais Swanson a manqué les deux matches de juin au Brésil. Elle n’a plus joué pour les États-Unis depuis octobre 2024. Même après cette absence, elle reste l’une des joueuses les plus expérimentées de l’effectif, avec 103 sélections et 38 buts.
Retrouver ces automatismes est dans l’esprit de Hayes à l’approche du rassemblement.
« Même si nous avons vraiment hâte d’affronter les championnes du monde, je reviens sans cesse au parcours que nous suivons toutes ensemble, a déclaré Hayes lors de l’annonce de la liste. Ce rassemblement servira à recréer des connexions après une longue pause, à observer quelques joueuses qui n’ont pas été avec nous durant ce cycle, et à livrer les meilleures performances possibles devant des stades pleins. Bien sûr, notre double objectif sera aussi de finaliser notre préparation pour le tournoi de qualification à la Coupe du monde. »
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Que se passe-t-il ensuite ?
L’équipe féminine des États-Unis accueillera d’abord l’Espagne à l’Audi Field de Washington, D.C., le stade du Washington Spirit en NWSL, le 10 octobre, puis se rendra à Chester, en Pennsylvanie, pour affronter l’Espagne une deuxième fois, à Subaru Park.
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