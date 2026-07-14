Getty Images
Traduit par
« Ce qui se rapproche le plus d'un nouveau R9 » : Claude Makélélé compare Kylian Mbappé à Ronaldo et voit la star du Real Madrid remporter le Ballon d'Or 2026
Mbappé, grand favori pour le Ballon d’Or
La légende du Real Madrid a apporté son soutien à Mbappé pour qu'il remporte le Ballon d'Or 2026, malgré le palmarès relativement modeste de l'attaquant au niveau des clubs cette saison. Makelele estime que les performances du Français sur la scène internationale l'ont placé au-dessus de ses concurrents.
« J'adorerais que Mbappé le remporte », a déclaré Makelele à ComeOn. « Il n'a pas remporté beaucoup de trophées avec le Real Madrid cette saison, mais ce qu'il réalise lors de cette Coupe du monde est exceptionnel. »
L’ancien meneur de jeu est convaincu que le talent brut dont fait preuve le Français en fait le candidat incontournable pour la plus prestigieuse distinction individuelle du football.
- AFP
Le nouveau Ronaldo Nazario
Dans une analyse élogieuse des qualités techniques et de la puissance physique de Mbappé, Makelele a établi un parallèle entre l'actuelle figure emblématique du Real Madrid et le légendaire attaquant brésilien Ronaldo.
Pour lui, Mbappé est devenu le joueur emblématique de son époque, tout comme « O Fenômeno » l’avait été à la fin des années 1990 et au début des années 2000.
« La régularité implacable de Kylian Mbappé, saison après saison, le rapproche de plus en plus de Ronaldo Nazario. Ce n’est pas pour rien que l’on surnommait le Brésilien “O Fenômeno”, et Mbappé est sans aucun doute le phénomène de sa génération. Ce qui fait peur, c’est qu’il a encore des sommets à atteindre. J’en suis absolument convaincu : c’est ce qui se rapproche le plus d’un R9 des temps modernes », a déclaré Makelele.
- Getty
Tous les regards se tournent désormais vers le match décisif en Espagne.
La France se tourne désormais vers sa demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, avec un Didier Deschamps qui devrait pouvoir aligner Mbappé et Olise.
Kylian espère guider les Bleus vers une troisième finale consécutive et soulever à nouveau le trophée.
Pas de comparaison avec Bellingham
Malgré ses éloges à l’égard d’Olise et de Jude Bellingham, Makelele a refusé de classer l’un au-dessus de l’autre. Il a insisté sur le fait que ces jeunes stars devaient pouvoir tracer leur propre chemin sans subir le poids d’une comparaison constante avec les géants du passé ou entre eux.
« Jude Bellingham ou Michael Olise ? Laissons-les s’exprimer. Ce qu’ils font est exceptionnel », insiste Makelele. « Je ne fais pas de comparaisons. C’est ma philosophie : on ne compare jamais les plus grands. On ne peut pas comparer Pelé aux générations qui l’ont suivi, et avec Maradona, les comparaisons ne s’arrêtent jamais. Zidane a marqué le football mondial de son empreinte et cela durera pour toujours, quelles que soient les générations qui lui succéderont. Laissons chacun de ces jeunes construire sa carrière à sa manière et inscrire son nom dans l’histoire de ce sport. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles