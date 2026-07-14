La légende du Real Madrid a apporté son soutien à Mbappé pour qu'il remporte le Ballon d'Or 2026, malgré le palmarès relativement modeste de l'attaquant au niveau des clubs cette saison. Makelele estime que les performances du Français sur la scène internationale l'ont placé au-dessus de ses concurrents.

« J'adorerais que Mbappé le remporte », a déclaré Makelele à ComeOn. « Il n'a pas remporté beaucoup de trophées avec le Real Madrid cette saison, mais ce qu'il réalise lors de cette Coupe du monde est exceptionnel. »

L’ancien meneur de jeu est convaincu que le talent brut dont fait preuve le Français en fait le candidat incontournable pour la plus prestigieuse distinction individuelle du football.