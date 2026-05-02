« Ce qui se passe dans les vestiaires reste dans les vestiaires » : Alvaro Arbeloa, visiblement sur la défensive, réagit aux informations faisant état d’une « violente dispute » avec Dani Ceballos alors que la tension monte au Real Madrid

Le climat au Real Madrid est actuellement très tendu après une « confrontation directe désagréable » entre Arbeloa et Ceballos. Selon plusieurs sources, le milieu de terrain de 29 ans aurait disputé son dernier match avec le club suite à une rupture totale de communication avec son entraîneur, ce qui a conduit à son exclusion de l’équipe qui a affronté le Real Betis la semaine dernière.

Interrogé sur ces prétendus problèmes et sur l’état de sa relation avec l’ancien Gunner, Arbeloa a adopté un ton provocateur : « Je ne m’engage pas dans des débats publics au sujet de mes joueurs », a déclaré l’entraîneur aux journalistes. « Cela fait 20 ans que j’ai été formé en tant que joueur du Real Madrid, et la première chose que j’ai apprise des joueurs chevronnés, c’est que ce qui se passe dans le vestiaire du Real Madrid reste dans le vestiaire du Real Madrid. »



