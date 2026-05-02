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« Ce qui se passe dans les vestiaires reste dans les vestiaires » : Alvaro Arbeloa, visiblement sur la défensive, réagit aux informations faisant état d’une « violente dispute » avec Dani Ceballos alors que la tension monte au Real Madrid
Arbeloa garde le silence sur son accrochage avec Ceballos
Le climat au Real Madrid est actuellement très tendu après une « confrontation directe désagréable » entre Arbeloa et Ceballos. Selon plusieurs sources, le milieu de terrain de 29 ans aurait disputé son dernier match avec le club suite à une rupture totale de communication avec son entraîneur, ce qui a conduit à son exclusion de l’équipe qui a affronté le Real Betis la semaine dernière.
Interrogé sur ces prétendus problèmes et sur l’état de sa relation avec l’ancien Gunner, Arbeloa a adopté un ton provocateur : « Je ne m’engage pas dans des débats publics au sujet de mes joueurs », a déclaré l’entraîneur aux journalistes. « Cela fait 20 ans que j’ai été formé en tant que joueur du Real Madrid, et la première chose que j’ai apprise des joueurs chevronnés, c’est que ce qui se passe dans le vestiaire du Real Madrid reste dans le vestiaire du Real Madrid. »
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Gérer les tensions avec les cadres de l’équipe
Ceballos ne serait pas le seul à contester l’actuel système, des bruits de malaise concernant Raúl Asencio et le vétéran arrière droit Dani Carvajal persistant. Arbeloa a toutefois immédiatement démenti toute déception à l’égard de son groupe, insistant sur la confidentialité des affaires internes.
« Bien sûr que non, je les défends publiquement », a déclaré Arbeloa lorsqu’on lui a demandé s’il était déçu par ses joueurs. « Je suis entre leurs mains grâce à ce qu’ils me montrent chaque jour. C’est le rôle d’un entraîneur. Nous entretenons une relation ouverte avec la plupart d’entre eux. Tout ce qui doit être réglé se passe en interne. Je les défendrai toujours depuis ce poste. »
Les rumeurs sur Mourinho persistent
Ces tensions internes surviennent alors que l’avenir à long terme d’Arbeloa au Bernabéu est remis en question. L’élimination en Ligue des champions est encore fraîche dans les mémoires et le titre de champion d’Espagne s’éloigne ; José Mourinho est fortement pressenti pour effectuer un retour sensationnel dans la capitale espagnole afin de remplacer l’entraîneur de 43 ans.
Arbeloa reste ferme : ces spéculations ne perturbent ni son staff ni lui. « Non, je reste concentré sur le prochain match et ce bruit ne m’affecte pas », a-t-il expliqué. « Je comprends les questions que vous devez me poser, mais ma réponse ne changera pas. L’essentiel, c’est la rencontre de demain et les trois points, pour mon équipe, les joueurs et le club. »
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Il réclame davantage de combativité de la part de l’équipe.
À cinq journées de la fin de la Liga, le Real Madrid compte 11 points de retard sur Barcelone et risque de céder le titre pour la deuxième saison consécutive. Son dernier revers est survenu lors d'un match nul frustrant contre le Real Betis, où il a encaissé un but égalisateur dans les dernières minutes. Tout en défendant le caractère de l’équipe, il a reconnu que les performances récentes n’étaient pas à la hauteur des attentes du Bernabéu. Il a souligné que le talent seul ne suffisait plus pour gagner dans le football moderne, appelant à un changement collectif de mentalité et de discipline tactique.
« Il reste beaucoup de matchs », a conclu Arbeloa. « Nos résultats sont loin de ce que le Real Madrid est censé obtenir. Aujourd’hui, on ne bat plus personne simplement en descendant du bus. Nous devons beaucoup nous améliorer, collectivement. Le talent que nous avons ne suffit pas pour garder le ballon au sol et jouer individuellement. Nous avons besoin d’un plan, d’une structure, d’un moyen de déstabiliser l’adversaire. »