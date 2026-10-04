« Ce qui s'est passé exige des sanctions et des démissions » : un scandale en Argentine avant les adieux de Messi

L'Argentine s'est facilement imposée face au Burkina Faso sur le score de 7-0, lors du match amical disputé au stade « Monumental », dimanche, en l'absence de Lionel Messi.

Les buts argentins ont été inscrits par Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono et Giuliano Simeone, auxquels s'ajoute un but contre son camp de Moumouni Dialo.

La rencontre s'est déroulée dans des circonstances exceptionnelles pour le Burkina Faso, qui a disputé le match avec une formation jeune composée en majorité de joueurs de moins de 23 ans, après que sa délégation est arrivée à Buenos Aires quelques heures seulement avant le coup d'envoi, ce qui a rendu sa tâche encore plus difficile face au vice-champion du monde.

Messi se prépare désormais à sa dernière apparition sous le maillot de l'Argentine face au Bénin, lors du match prévu le mardi 6 octobre au stade « Monumental », qui marquera ses adieux officiels à la sélection nationale.