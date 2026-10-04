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« Ce qui s'est passé exige des sanctions et des démissions » : un scandale en Argentine avant les adieux de Messi

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Un sept-but au Burkina Faso : les coulisses catastrophiques

L'Argentine s'est facilement imposée face au Burkina Faso sur le score de 7-0, lors du match amical disputé au stade « Monumental », dimanche, en l'absence de Lionel Messi.

Les buts argentins ont été inscrits par Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono et Giuliano Simeone, auxquels s'ajoute un but contre son camp de Moumouni Dialo.

La rencontre s'est déroulée dans des circonstances exceptionnelles pour le Burkina Faso, qui a disputé le match avec une formation jeune composée en majorité de joueurs de moins de 23 ans, après que sa délégation est arrivée à Buenos Aires quelques heures seulement avant le coup d'envoi, ce qui a rendu sa tâche encore plus difficile face au vice-champion du monde.

Messi se prépare désormais à sa dernière apparition sous le maillot de l'Argentine face au Bénin, lors du match prévu le mardi 6 octobre au stade « Monumental », qui marquera ses adieux officiels à la sélection nationale.

  • Des circonstances exceptionnelles : « l'aventure d'une vie »

    Le journaliste français Romain Molina a dévoilé les coulisses de la crise qui a entouré le match amical entre l'Argentine et le Burkina Faso, précisant qu'il s'est déroulé dans des conditions exceptionnelles, après que la sélection africaine a été contrainte de s'appuyer sur 13 joueurs disputant leur première sélection internationale, dans un contexte de crise logistique qui a poussé plusieurs de ses stars à refuser de prendre part au vol parti du Maroc.

    Molina a indiqué, via son compte sur le site X, que de nombreux jeunes joueurs de la sélection du Burkina Faso ont vécu « l'aventure d'une vie », se retrouvant face au vice-champion du monde sur la pelouse du stade « Monumental », bien que certains d'entre eux ne disposent même pas de contrats professionnels à la base.

  • Une expérience inoubliable

    Molina a expliqué que la délégation de la sélection burkinabé était arrivée en Argentine moins de 6 heures seulement avant le coup d'envoi du match, après un voyage d'environ 12 heures, avant que ce groupe de jeunes joueurs ne soit jeté dans l'une des confrontations les plus difficiles possibles face à une sélection réunissant l'élite des stars mondiales.

    Il a ajouté : « Quel que soit le résultat, cette expérience restera à jamais gravée dans la mémoire de ces joueurs.

  • Ce qui s'est passé exigeait des sanctions et des démissions

    Molina a critiqué les fédérations argentine et burkinabé de football, estimant que les supporters argentins avaient payé le prix de leurs billets pour affronter une puissante sélection africaine, et non une équipe jeune tout juste arrivée de voyage et composée de joueurs non professionnels.

    Il a souligné que ce qui s'était produit méritait « des sanctions et des démissions » de la part des responsables des deux fédérations, qualifiant la situation de « désordre organisationnel ».


    Il a conclu : « Je ressens de la peine pour ces jeunes joueurs. Que peuvent-ils faire face au finaliste de la Coupe du monde dans de telles conditions ? »

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