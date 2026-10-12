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Ce que Wayne Rooney « aurait dû » faire pour éviter ses échecs à Birmingham et à Plymouth, alors qu’un retour imminent de la légende de Manchester United à un poste d’entraîneur est écarté
Rooney est passé par Derby et D.C. United
Après avoir raccroché les crampons alors qu’il était sous contrat avec Derby, Rooney a fait ses premières armes d’entraîneur au sein du club et a accompli un travail remarquable dans des circonstances difficiles, un retrait de points ayant entraîné la relégation du club hors du Championship.
Il est ensuite retourné aux États-Unis pour entraîner D.C. United, club de MLS dont il avait également porté le maillot en tant que joueur, mais il n’a passé qu’un peu plus de 14 mois à Washington sans parvenir à qualifier l’équipe pour les play-offs.
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A passé 83 jours à Birmingham et disputé 25 matchs avec Plymouth
Tom Brady et ses associés, alors que des projets ambitieux se dessinaient à Birmingham, ont fait le pari Rooney en octobre 2023. Il a été écarté de St Andrew’s début janvier 2024 après n’avoir dirigé que 15 matches en 83 jours.
Une autre occasion s’est présentée au meilleur buteur de l’histoire de Manchester United plus tard cette année-là, alors que Plymouth cherchait un nouvel élan en deuxième division. Mais son passage de 25 matches à la tête de l’équipe a vu Plymouth dégringoler vers le bas du classement.
Rooney a depuis repris son rôle de consultant, tout en tenant la vedette d’une nouvelle série documentaire aux côtés de son épouse Coleen et de leurs quatre fils. Il ne semble pas pressé de redevenir entraîneur, même s’il n’exclut pas cette possibilité.
Qu’aurait pu faire Rooney différemment en tant qu’entraîneur ?
Interrogé sur la possibilité qu’un tempérament compétiteur lui donne encore envie d’entraîner, malgré ses échecs à des postes difficiles, Stubbs, ancien défenseur d’Everton, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de Gambler Media, a confié à GOAL : « Je n’en suis pas certain. Je pense qu’il apprécie ce qu’il fait aujourd’hui en dehors du terrain.
« Quand il est devenu entraîneur, je pense qu’il a probablement... Avec quelqu’un dont le talent a toujours eu quelque chose d’énigmatique, on peut parfois se lancer trop vite dans ce métier.
« Wayne a une personnalité assez forte pour se dire qu’il peut y arriver et que rien ne le déstabilisera. Mais si vous lui posiez la question aujourd’hui, il vous répondrait peut-être autrement : j’aurais peut-être dû consacrer un peu plus de temps à apprendre le métier d’entraîneur.
« J’aurais peut-être dû, ou pu, passer davantage de temps auprès d’entraîneurs, aller voir comment ils travaillent. C’est facile à dire avec le recul. Et parfois, on ne se pose ces questions qu’après avoir perdu son poste et avoir été remercié.
« Je ne pense pas que Wayne ait de regrets, car il a accepté ces postes de bonne foi et voulait en tirer le meilleur parti. Mais parfois, quels que soient les moyens dont on dispose, les choses ne fonctionnent pas, pour diverses raisons.
« Je pense que Wayne l’a constaté à Birmingham. Ce qu’il pensait devoir y faire était probablement différent de ce que le poste impliquait réellement. »
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Les activités de consultant et une série documentaire sont désormais au premier plan pour Rooney
Rooney a été associé à plusieurs postes vacants depuis son départ de Plymouth, où ses fonctions l’avaient conduit à s’installer sur la côte sud et à passer de longues périodes loin de sa famille dans le Cheshire.
Aucun poste ne l’a jusqu’ici suffisamment séduit, tandis que les discussions autour d’un retour à Old Trafford au sein de l’encadrement technique n’ont guère dépassé le stade des spéculations. Rooney, 40 ans, semble satisfait de livrer ses analyses et ses avis d’expert dans des émissions en direct, des émissions de résumés et des podcasts.
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