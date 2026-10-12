Interrogé sur la possibilité qu’un tempérament compétiteur lui donne encore envie d’entraîner, malgré ses échecs à des postes difficiles, Stubbs, ancien défenseur d’Everton, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de Gambler Media, a confié à GOAL : « Je n’en suis pas certain. Je pense qu’il apprécie ce qu’il fait aujourd’hui en dehors du terrain.

« Quand il est devenu entraîneur, je pense qu’il a probablement... Avec quelqu’un dont le talent a toujours eu quelque chose d’énigmatique, on peut parfois se lancer trop vite dans ce métier.

« Wayne a une personnalité assez forte pour se dire qu’il peut y arriver et que rien ne le déstabilisera. Mais si vous lui posiez la question aujourd’hui, il vous répondrait peut-être autrement : j’aurais peut-être dû consacrer un peu plus de temps à apprendre le métier d’entraîneur.

« J’aurais peut-être dû, ou pu, passer davantage de temps auprès d’entraîneurs, aller voir comment ils travaillent. C’est facile à dire avec le recul. Et parfois, on ne se pose ces questions qu’après avoir perdu son poste et avoir été remercié.

« Je ne pense pas que Wayne ait de regrets, car il a accepté ces postes de bonne foi et voulait en tirer le meilleur parti. Mais parfois, quels que soient les moyens dont on dispose, les choses ne fonctionnent pas, pour diverses raisons.

« Je pense que Wayne l’a constaté à Birmingham. Ce qu’il pensait devoir y faire était probablement différent de ce que le poste impliquait réellement. »