Ce que le mystérieux gagnant de 1,04 milliard de dollars du Powerball dans l'Illinois pourrait acheter sur le marché du football actuel, de Neymar aux transferts les plus chers de l'été 2026

Un seul ticket Powerball vendu au Hy-Vee Gas Fresh & Fast de Quincy, dans l’Illinois, vaut 1,04 milliard de dollars après le tirage de mercredi, soit le deuxième plus gros jackpot de l’histoire de l’État et le huitième plus important de l’histoire du jeu. Personne ne s’est encore manifesté pour le réclamer, mais pour les fans de football qui font le calcul, le montant donne le vertige : il dépasse de très loin tout ce qui a déjà été dépensé sur le marché des transferts, par n’importe quel club, pour n’importe quel joueur.

Rapporté au pouvoir de dépense sur le marché des transferts, ce jackpot place l’anonyme gagnant dans une catégorie habituellement réservée aux groupes de propriétaires soutenus par des États, et non aux habitués des stations-service.