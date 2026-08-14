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Ce que le mystérieux gagnant de 1,04 milliard de dollars du Powerball dans l'Illinois pourrait acheter sur le marché du football actuel, de Neymar aux transferts les plus chers de l'été 2026
Que s’est-il passé ?
Un seul ticket Powerball vendu au Hy-Vee Gas Fresh & Fast de Quincy, dans l’Illinois, vaut 1,04 milliard de dollars après le tirage de mercredi, soit le deuxième plus gros jackpot de l’histoire de l’État et le huitième plus important de l’histoire du jeu. Personne ne s’est encore manifesté pour le réclamer, mais pour les fans de football qui font le calcul, le montant donne le vertige : il dépasse de très loin tout ce qui a déjà été dépensé sur le marché des transferts, par n’importe quel club, pour n’importe quel joueur.
Rapporté au pouvoir de dépense sur le marché des transferts, ce jackpot place l’anonyme gagnant dans une catégorie habituellement réservée aux groupes de propriétaires soutenus par des États, et non aux habitués des stations-service.
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Les chiffres derrière cela
La loi de l’Illinois offre au gagnant un choix simple : la totalité de 1,04 milliard de dollars versée sous forme de rente en 30 paiements sur 29 ans, ou un versement unique de 450,5 millions de dollars avant impôts. Quelle que soit l’option choisie, cela dépasse largement le record actuel d’un transfert. Le transfert de Neymar, à 244 millions de dollars (200 M£/222 M€), de Barcelone au Paris Saint-Germain en 2017, reste la référence près d’une décennie plus tard, et la rente complète couvrirait ce montant plus de quatre fois.
Même l’option de versement unique, plus « petite », raconte à quel point le marché a évolué. Cet été seulement, Chelsea a payé un montant record pour le club de 158 millions de dollars pour Morgan Rogers, Manchester City a versé 158 millions de dollars à Nottingham Forest pour Elliot Anderson, et Tottenham a battu son propre record de transfert avec un accord garanti de 123 millions de dollars pour Sandro Tonali. En additionnant ces trois montants, soit environ 439 millions de dollars, l’option en cash couvrirait à elle seule presque exactement les trois plus gros transferts de toute la fenêtre 2026, avec encore de quoi payer les commissions des agents.
La voix derrière l’histoire
Le mystère est bien réel, même si l’angle football n’est qu’un exercice de pensée. « Il était environ 3 heures du matin. J’ai reçu un appel du directeur de l’autre station-service de la ville », a déclaré Jon Marshall, directeur de Hy-Vee, en se remémorant le moment où il a appris que son propre magasin avait vendu le ticket, dans des propos accordés à Fox News Digital. Il a décrit l’attente pour connaître l’identité du gagnant comme ayant des allures de « mystère de meurtre », ajoutant que des habitants curieux continuent de s’arrêter dans son magasin, achetant des tickets au même distributeur dans l’espoir de revivre cette chance, mais que le gagnant ne s’est pas encore manifesté. Le magasin de Marshall touchera un bonus de 500 000 $ pour avoir vendu le ticket, et il affirme que son seul espoir est que la personne qui le détient « fasse du bien à la communauté. »
La suite ?
Selon les règles de la loterie de l’Illinois, le gagnant dispose d’un an à partir du tirage du 12 août pour réclamer le lot, mais seulement de 60 jours pour choisir l’option du versement en une seule fois s’il la souhaite ; passé ce délai, l’option de la rente devient celle appliquée par défaut. Les chances de faire correspondre les cinq numéros plus le Powerball étaient d’environ 1 sur 292,2 millions, donc quelle que soit la manière dont cet argent finira par être dépensé, il s’agit dans tous les cas d’un événement exceptionnel qui change une vie.
Reste à savoir si le gagnant s’intéresse au football, et encore moins à l’idée d’en posséder une part. L’Illinois autorise les gagnants de 250 000 $ ou plus à rester anonymes, si bien que le mystère pourrait demeurer entier indéfiniment. Mais les clubs soutenus par des États et ceux détenus par des milliardaires ont redéfini le plafond du marché des transferts ces dernières années et, sur le papier, ce seul ticket placerait son détenteur dans cette sphère financière du jour au lendemain.
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