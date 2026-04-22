Lorsque le téléprompteur capricieux s’est enfin stabilisé, Dirk Nowitzki s’est tourné vers l’homme sans lequel il ne serait sans doute pas monté sur cette scène : son mentor, Holger Geschwindner. « Harry Potter avait Dumbledore, Alexandre le Grand avait Aristote et moi, j’avais Holger », a déclaré la légende du basket dans un discours charmant prononcé à l’occasion de son intronisation au Hall of Fame de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA).
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« Ce que je n’avais pas compris à l’époque » : la légende de la NBA Dirk Nowitzki nous donne des frissons et entre une nouvelle fois dans l’histoire du basket
« Nous avons pratiqué l’aviron, la boxe, l’escrime, lu des livres. Je devais faire le poirier, sauter comme une grenouille… et j’ai joué du saxophone », déclare Nowitzki. À l’époque, il ne comprenait pas l’intérêt de ces exercices. « Ce que je ne saisissais pas alors, c’est que tu m’as façonné en tant que personne et en tant qu’athlète complet, pas seulement comme basketteur. Je le réalise aujourd’hui. Tu as cru en moi avant même que je n’y croie moi-même », a déclaré l’homme de 47 ans.
Au cours d’un discours d’une dizaine de minutes, l’ancien ailier a retracé son parcours, remerciant ses parents, qui l’emmenaient déjà enfant à toutes ses compétitions, et sa sœur, qui allait jusqu’à faire ses devoirs à sa place. Il est revenu sur son passage dans les équipes nationales juniors, sur la médaille de bronze des Championnats du monde 2002 et l’argent des Championnats d’Europe 2005 avec les seniors, puis sur ses années glorieuses chez les Dallas Mavericks, où il est « devenu un homme » avant de prendre sa retraite en 2019.
- AFP
Après Schrempf, Nowitzki devient seulement le deuxième Allemand à être intronisé au Panthéon de la FIBA.
Avec sa modestie habituelle, Nowitzki rappelle que les distinctions passent après l’humain. « Les expériences valent plus que les trophées, les gens valent plus que les trophées, et les histoires valent plus que la richesse », a déclaré le natif de Würzburg. Ayant sillonné le globe sous les couleurs de la FIBA avec la sélection nationale, il mesure d’autant plus l’honneur d’entrer au Panthéon de la gloire comme deuxième Allemand après Detlef Schrempf.
D’autant plus regrettable que son hommage a commencé par un incident technique. Alors qu’il s’apprêtait à prononcer son discours, le prompteur a fait des siennes, et Nowitzki a dû lire son texte sur son téléphone portable pendant plusieurs minutes. « J’ai commencé à transpirer », a-t-il reconnu ensuite. « C’était une situation assez stressante. » Les techniciens ont finalement résolu le problème, mais Nowitzki n’avait pas l’intention de se laisser gâcher la fête. Longtemps après la cérémonie, il signait encore des autographes, posait pour des selfies et accordait des interviews.
Outre ses succès, qui ont ouvert la voie à la génération championne du monde emmenée par Dennis Schröder, Nowitzki a toujours séduit par sa proximité. Une superstar qui, bien qu’elle vive aux États-Unis, n’a jamais semblé s’éloigner de sa patrie allemande. « Il a toujours gardé les pieds sur terre, c’est un type formidable et un bon ami », s’est enthousiasmé le président de la DBB, Ingo Weiss. Nowitzki, a-t-il ajouté, est « une véritable figure de proue du basket-ball ».