« Ce que je n’avais pas compris à l’époque » : la légende de la NBA Dirk Nowitzki nous donne des frissons et entre une nouvelle fois dans l’histoire du basket

Avec sa modestie habituelle, Nowitzki rappelle que les distinctions passent après l’humain. « Les expériences valent plus que les trophées, les gens valent plus que les trophées, et les histoires valent plus que la richesse », a déclaré le natif de Würzburg. Ayant sillonné le globe sous les couleurs de la FIBA avec la sélection nationale, il mesure d’autant plus l’honneur d’entrer au Panthéon de la gloire comme deuxième Allemand après Detlef Schrempf.

D’autant plus regrettable que son hommage a commencé par un incident technique. Alors qu’il s’apprêtait à prononcer son discours, le prompteur a fait des siennes, et Nowitzki a dû lire son texte sur son téléphone portable pendant plusieurs minutes. « J’ai commencé à transpirer », a-t-il reconnu ensuite. « C’était une situation assez stressante. » Les techniciens ont finalement résolu le problème, mais Nowitzki n’avait pas l’intention de se laisser gâcher la fête. Longtemps après la cérémonie, il signait encore des autographes, posait pour des selfies et accordait des interviews.

Outre ses succès, qui ont ouvert la voie à la génération championne du monde emmenée par Dennis Schröder, Nowitzki a toujours séduit par sa proximité. Une superstar qui, bien qu’elle vive aux États-Unis, n’a jamais semblé s’éloigner de sa patrie allemande. « Il a toujours gardé les pieds sur terre, c’est un type formidable et un bon ami », s’est enthousiasmé le président de la DBB, Ingo Weiss. Nowitzki, a-t-il ajouté, est « une véritable figure de proue du basket-ball ».