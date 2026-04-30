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« Ce que j’avais compris ne s’est pas produit » : Mauricio Pochettino assure que son départ de Chelsea était « ma décision » après un désaccord avec les propriétaires
La réalité de l’élimination à Stamford Bridge
Pochettino a affirmé que son départ de Chelsea en mai 2024 était un choix personnel motivé par un désaccord fondamental sur l’orientation du club. Lors d’un entretien avec Gary Neville dans l’émission « The Overlap », l’actuel sélectionneur de l’équipe nationale américaine a expliqué que la réalité du projet ne correspondait pas aux discussions initiales qu’il avait eues avec la direction du club.
« Ce que j’avais compris ne s’est pas produit par la suite. Peut-être que j’avais tort », a admis Pochettino. « À notre arrivée, il fallait comprendre que l’équipe était 12e de la Premier League. Nous ne jouions pas en Europe – ni en Ligue Europa Conférence, ni en Ligue Europa, ni en Ligue des champions. Le club était en pleine transition, passant d’un propriétaire à un autre. [Il y a] des choses à mettre en place, des priorités à établir. »
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Un affrontement entre deux visions et deux philosophies du football
L’Argentin a souligné que, selon lui, l’équipe allait dans la bonne direction après une fin de saison 2023-2024 très convaincante. Cependant, lorsqu’il est apparu clairement que les directeurs sportifs et les dirigeants du club avaient une vision différente des progrès réalisés, Pochettino a décidé qu’il valait mieux se séparer plutôt que de transiger sur ses principes d’entraîneur.
Pochettino a déclaré : « Je suis déçu par ce qui s’est passé en interne, car, selon notre évaluation et notre vision, nous suivions un processus normal pour bâtir quelque chose de solide en vue de l’avenir. Nous avons terminé sixièmes en remportant les cinq ou six derniers matchs. Nous avons atteint la finale de la Carabao Cup et disputé la demi-finale de la FA Cup contre Manchester City. Dans ces deux rencontres, nous méritions de nous qualifier et de remporter la finale, mais, pour diverses raisons, la victoire nous a échappé. Nous étions pourtant sur la bonne dynamique. Lorsque les orientations du club ont divergé de notre projet, nous avons jugé préférable de nous séparer afin de laisser à l’institution la liberté de poursuivre sa propre voie. Je ne me plains pas : la décision de partir est mienne. »
Données vs. facteur humain
L’un des principaux points de discorde semble être la forte dépendance de Chelsea aux données et à la science dans ses stratégies de recrutement et de gestion. Pochettino, entraîneur réputé pour ses qualités humaines, met en garde contre la perte de la dimension « analogique » du jeu au profit d’une approche moderne et numérique plébiscitée par la direction des Blues.
« Nous sous-estimons parfois les aspects analogiques », a expliqué Pochettino. « Dans le domaine technologique, le numérique a relégué l’analogique aux oubliettes. Mais dans le football, ce n’est pas le cas. Il y a encore des choses que l’on ne peut pas mesurer avec des données ou la science. C’est toujours un jeu qui conserve une part de mystère ou de mystique que l’on ne peut pas identifier. J’ai dit aux gens : “Quand vous pourrez déterminer si un joueur qui évolue ici sera performant dans ce [nouvel] environnement, dans ces circonstances, vous serez les personnes les plus riches du monde.” Mais cela n’existe pas. Parce qu’il s’agit de choses qu’il faut sentir. Ce ne sont pas seulement des données : “il tire souvent, il court ou ne court pas, les remises en jeu”, ou ce genre de choses. Il y a des choses que la science et les chiffres ne peuvent pas capturer. Le football est un monde d’émotions, et on ne peut pas le jeter à la poubelle. »
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Les hiérarchies du jeu et la marche à suivre
En réfléchissant à la structure du club, Pochettino a laissé entendre que les modèles les plus performants, comme celui de Manchester City sous Pep Guardiola, impliquent l’entraîneur principal dans toutes les décisions importantes. Il a suggéré que les salles de réunion bondées et les services axés sur les données chez Chelsea peuvent parfois négliger la nécessité fondamentale du lien humain entre un entraîneur et son effectif.
« Un entraîneur ne peut pas se contenter de rester dans son coin et de dire : “Je m’occupe juste de l’équipe”, car il se passe trop de choses », poursuit Pochettino. « Pour que les joueurs performant, ils doivent être proches de leurs entraîneurs. Sinon, c’est compliqué. Il faut un lien émotionnel entre les joueurs et le staff. Depuis notre arrivée, la gestion des ressources humaines au sein du club s’est clarifiée. Le projet actuel diffère radicalement de l’ère Abramovitch. Dans tout nouveau projet, l’essentiel est de savoir comment l’expliquer, ce que nous visons et la marche à suivre pour y parvenir. Dans le football, c’est parfois difficile à faire comprendre, car les gens ne retiennent que les résultats. Cela tient aussi au fait qu’il y a trop de décideurs. J’ai dit à mon ancien président Nicola Cortese à Southampton, et j’ai affiché cela dans mon bureau : « Le football n’est pas une entreprise comme les autres. » On ne peut pas le comparer à une autre entreprise, et certains ont du mal à l’accepter. Ils doivent expliquer le plan. »