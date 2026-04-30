« Ce que j’avais compris ne s’est pas produit » : Mauricio Pochettino assure que son départ de Chelsea était « ma décision » après un désaccord avec les propriétaires

L’un des principaux points de discorde semble être la forte dépendance de Chelsea aux données et à la science dans ses stratégies de recrutement et de gestion. Pochettino, entraîneur réputé pour ses qualités humaines, met en garde contre la perte de la dimension « analogique » du jeu au profit d’une approche moderne et numérique plébiscitée par la direction des Blues.

« Nous sous-estimons parfois les aspects analogiques », a expliqué Pochettino. « Dans le domaine technologique, le numérique a relégué l’analogique aux oubliettes. Mais dans le football, ce n’est pas le cas. Il y a encore des choses que l’on ne peut pas mesurer avec des données ou la science. C’est toujours un jeu qui conserve une part de mystère ou de mystique que l’on ne peut pas identifier. J’ai dit aux gens : “Quand vous pourrez déterminer si un joueur qui évolue ici sera performant dans ce [nouvel] environnement, dans ces circonstances, vous serez les personnes les plus riches du monde.” Mais cela n’existe pas. Parce qu’il s’agit de choses qu’il faut sentir. Ce ne sont pas seulement des données : “il tire souvent, il court ou ne court pas, les remises en jeu”, ou ce genre de choses. Il y a des choses que la science et les chiffres ne peuvent pas capturer. Le football est un monde d’émotions, et on ne peut pas le jeter à la poubelle. »