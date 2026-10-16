Aaronson a débuté la saison 2026-2027 dans le onze de départ de Leeds, après avoir signé un nouveau contrat, mais sa dernière titularisation en championnat remonte au 30 août, lors du match nul 1-1 contre Brentford. Il a inscrit son premier but de la saison début septembre, alors qu’il était titulaire face à Chelsea en Carabao Cup.

Depuis, le joueur de 25 ans a été relégué sur le banc et est entré en seconde période contre Newcastle, Crystal Palace et Arsenal. Son activité incessante peut être un atout précieux face à des adversaires fatigués.

Leeds nourrit toutefois de grandes ambitions et beaucoup lui prédisent une lutte pour une qualification européenne cette saison. Une gestion avisée des besoins a permis à Leeds de poursuivre sa progression depuis sa montée, obtenue en remportant le Championship en 2025.

Pour maintenir cette dynamique, Leeds devra encore se renforcer lors des prochains mercatos. Le club cherchera probablement, à un moment ou à un autre, davantage de créativité et de danger devant le but, ce qui pourrait jouer en défaveur d’Aaronson.

Il n’a jamais été un buteur prolifique, occupant souvent un poste offensif sur un côté, mais devra se montrer plus décisif, notamment en délivrant des passes décisives, pour confirmer sa valeur à long terme au sein du collectif.