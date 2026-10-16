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Ce que Brenden Aaronson doit ajouter à son jeu pour ne pas être distancé par la progression de Leeds, alors que l’international américain « ne trouve pas tout à fait sa place » actuellement
Aaronson est devenu un remplaçant capable de faire la différence pour Leeds
Aaronson a débuté la saison 2026-2027 dans le onze de départ de Leeds, après avoir signé un nouveau contrat, mais sa dernière titularisation en championnat remonte au 30 août, lors du match nul 1-1 contre Brentford. Il a inscrit son premier but de la saison début septembre, alors qu’il était titulaire face à Chelsea en Carabao Cup.
Depuis, le joueur de 25 ans a été relégué sur le banc et est entré en seconde période contre Newcastle, Crystal Palace et Arsenal. Son activité incessante peut être un atout précieux face à des adversaires fatigués.
Leeds nourrit toutefois de grandes ambitions et beaucoup lui prédisent une lutte pour une qualification européenne cette saison. Une gestion avisée des besoins a permis à Leeds de poursuivre sa progression depuis sa montée, obtenue en remportant le Championship en 2025.
Pour maintenir cette dynamique, Leeds devra encore se renforcer lors des prochains mercatos. Le club cherchera probablement, à un moment ou à un autre, davantage de créativité et de danger devant le but, ce qui pourrait jouer en défaveur d’Aaronson.
Il n’a jamais été un buteur prolifique, occupant souvent un poste offensif sur un côté, mais devra se montrer plus décisif, notamment en délivrant des passes décisives, pour confirmer sa valeur à long terme au sein du collectif.
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Une star de la sélection masculine des États-Unis mise au défi de marquer plus de buts et de délivrer plus de passes décisives
Kilgallon en convient. L'ancien défenseur de Leeds, qui s'exprimait en exclusivité auprès de GOAL alors que les dernières cotes de Premier League chez BetUS couvrent toutes les éventualités, a répondu, lorsqu'on lui a demandé si Aaronson devait élever son niveau de jeu pour éviter d'être laissé de côté : « Vous avez tout à fait raison. »
« On le regarde et on se dit : “Oui, il n'arrête jamais de courir, il vous presse, s'il perd un ballon, il est le premier à se battre pour le récupérer, il ne rechigne pas à l'effort.” Il est formidable. Quand il a le ballon, il est propre techniquement.
« Il fait aussi de bons appels sans ballon. Il étire les défenses. Mais pour franchir un palier, il doit marquer des buts, non ? Il doit aussi délivrer des passes décisives. C'est peut-être pour cela qu'on le voit sur le banc en ce moment.
« La concurrence est folle dans l'effectif de Leeds United aujourd'hui. Il y a deux ou trois bons joueurs à chaque poste. Donc, quand on joue au poste qui est le sien, il faut ajouter des buts et des passes décisives à son CV. »
Kilgallon a ajouté, au sujet des difficultés auxquelles Aaronson est confronté : « Au début, tout le monde disait : “Il manque de puissance, il se fait déposséder du ballon.” Mais Farke le titularisait toujours. Et puis j'ai entendu dire qu'à l'entraînement, il était de loin le meilleur joueur.
« Mais vous savez quoi ? Parfois, le public vous met un peu la pression et cela peut vous empêcher de bien jouer. Je pense qu'il manquait de confiance. Mais franchement, il a été vraiment, vraiment bon, surtout la saison dernière.
« Mais [Anton] Stach mesure 1,88 m, [Ao] Tanaka est un peu plus petit, Leeds United est une équipe grande et puissante. En ce moment, je me dis simplement qu'Aaronson ne trouve pas tout à fait sa place. Mais il doit marquer davantage de buts et délivrer plus de passes décisives. »
Calvert-Lewin a besoin de renfort en attaque
Il en va de même pour plusieurs coéquipiers d’Aaronson, l’attaquant international anglais Dominic Calvert-Lewin continuant d’assumer à lui seul une grande partie de la responsabilité de marquer à Elland Road.
Kilgallon a évoqué la nécessité de partager les responsabilités offensives : « Vous avez maintenant [Noah] Okafor, qui représente une vraie menace. Il va devenir un joueur de très haut niveau. J’en suis convaincu. Je vois des qualités chez lui. Il est encore jeune.
« Il y en a quelques autres qui doivent commencer à aider Calvert-Lewin à marquer, c’est certain. Mais vous savez quoi ? Pour moi, ses buts sont absolument fantastiques, vraiment, et tout le monde en parle. Mais je vais vous dire une chose : avec lui à la pointe de l’attaque, toute l’équipe joue encore mieux. Il étire les équipes adverses, vous pouvez jouer un peu plus long vers lui. Si vous êtes sur un côté, vous pouvez centrer.
« Sa présence dans l’équipe aide beaucoup de joueurs à décider très vite quoi faire. Ce n’est pas seulement une question de buts, c’est aussi la manière dont Leeds United joue. Et quand il est dans l’équipe, elle est tellement meilleure. »
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Calendrier de Leeds 2026-2027 : Manchester United à Elland Road pour le prochain match
Leeds a subi sa première défaite de la saison en Premier League lors de son dernier match, s’inclinant 2-1 sur le terrain d’Arsenal, champion en titre. Le club reste septième au classement et a une autre affiche alléchante à son programme.
Manchester United, alors que la pression s’accentue sur Michael Carrick, se déplacera à Elland Road dimanche pour une rencontre qui promet d’être animée. Aaronson, qui avait marqué à domicile contre Manchester United l’an dernier, espérera jouer un rôle de premier plan et apporter un soutien précieux à Calvert-Lewin, le numéro 9 à la pointe de l’attaque.
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