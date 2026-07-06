AFP
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« Ce qu’il accomplit est incroyable » : l’extraordinaire Lionel Messi éblouit Pedri, et la star du FC Barcelone et de l’Espagne rêve d’affronter son ancien coéquipier et le meilleur joueur argentin de l’histoire en finale de la Coupe du monde
Messi demeure le « GOAT » incontesté
Malgré les années qui passent, Messi continue de défier toute logique sur la scène internationale, et son ancien coéquipier du FC Barcelone l’observe avec admiration. Pedri, qui a formé un duo avec le huit fois lauréat du Ballon d’Or au Camp Nou, estime que personne ne peut rivaliser avec la superstar de l’Inter Miami en matière de grandeur historique.
« Je prends beaucoup de plaisir à le voir jouer. J'appréciais déjà son jeu lorsque je m'entraînais avec lui tous les jours. Ce qu'il accomplit est incroyable », a déclaré Pedri au journal AS. « Ce qu'il réalise à son âge ne peut être accompli qu'avec le talent dont il dispose. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. »
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Une finale de rêve se dessine à l’horizon.
Si l’Espagne doit encore négocier un parcours ardu pour soulever le trophée, avec un huitième de finale contre le Portugal en ligne de mire, Pedri se projette déjà vers un dénouement de conte de fées. L’idée d’affronter son mentor pour le titre suprême séduit le milieu de terrain de 23 ans.
Interrogé sur une éventuelle finale face à l’Argentine, le meneur de jeu du FC Barcelone s’est montré enthousiaste : « Ce serait le rêve ultime, car cela signifierait que nous sommes en finale de la Coupe du monde. Ce serait de bon augure », a-t-il admis, conscient qu’un tel affrontement représenterait l’apogée de sa carrière à ce jour.
La révolution Flick à Barcelone
Au-delà de ses ambitions internationales, Pedri s’est également confié sur le changement tactique opéré au FC Barcelone sous la houlette du nouvel entraîneur Hansi Flick. L’entraîneur allemand est crédité d’avoir redonné un nouveau souffle au géant catalan, et Pedri a expliqué comment son rôle spécifique avait évolué pour lui permettre d’exercer une plus grande influence dans la phase de construction du jeu.
« Avant tout, il a commencé à me placer à la base du jeu pour que je puisse être en contact avec le ballon », explique Pedri. « Il est vrai que, par exemple, [l’ancien sélectionneur espagnol] Luis Enrique me demandait aussi souvent de descendre très bas, de toucher le ballon et de me sentir à l’aise à ce poste. Mais Flick a modifié ma position sur le terrain et, surtout, il nous a transmis la mentalité de la victoire, de la combativité. C’est cela qu’il a changé, et il a transformé la mentalité de l’équipe. Nous devons l’en remercier, il a changé la mentalité du Barça. »
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Le duel des maestros du milieu de terrain
Avant même d’envisager un éventuel duel avec Messi, l’Espagne doit d’abord éliminer le Portugal, une formation redoutable emmenée par Vitinha, milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Pedri a ainsi multiplié les éloges à l’égard de son futur adversaire, qu’il place au sommet de la hiérarchie des milieux modernes grâce à son énergie débordante et sa grande intelligence tactique.
« Vitinha est au top, que ce soit dans son contrôle du ballon ou dans la manière dont il gère le rythme du match. Quand je l’ai affronté, j’ai été surpris par tout ce qu’il court, il ne reste jamais en place », observe Pedri. « Il trouve toujours le coéquipier démarqué et, comme je le dis, il est au top. C’est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. » Le duel entre ces deux artistes du milieu de terrain s’annonce comme l’un des facteurs clés de ce huitième de finale, alors que les deux sélections briguent une place en quarts.
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