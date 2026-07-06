Malgré les années qui passent, Messi continue de défier toute logique sur la scène internationale, et son ancien coéquipier du FC Barcelone l’observe avec admiration. Pedri, qui a formé un duo avec le huit fois lauréat du Ballon d’Or au Camp Nou, estime que personne ne peut rivaliser avec la superstar de l’Inter Miami en matière de grandeur historique.

« Je prends beaucoup de plaisir à le voir jouer. J'appréciais déjà son jeu lorsque je m'entraînais avec lui tous les jours. Ce qu'il accomplit est incroyable », a déclaré Pedri au journal AS. « Ce qu'il réalise à son âge ne peut être accompli qu'avec le talent dont il dispose. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire. »