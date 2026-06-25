« Ce qu’il accomplit à son âge, lui seul en est capable » : à 39 ans, Lionel Messi « déborde toujours de talent », constate Pedri, évoquant les performances de son ancien coéquipier au FC Barcelone lors de la Coupe du monde 2026

Malgré les années qui passent, Messi demeure au cœur de l’actualité footballistique, notamment parce qu’il continue de pulvériser les records lors de la Coupe du monde 2026. Son ancien coéquipier au FC Barcelone, Pedri, qui a partagé le vestiaire avec le huit fois Ballon d’Or pendant la saison 2020-2021, suit les derniers exploits de l’Argentin avec l’émerveillement qu’on lui connaît. À la veille de la rencontre décisive de la phase de groupes entre l’Espagne et l’Uruguay, le milieu de terrain a souligné que les années n’avaient en rien émoussé les armes les plus redoutables de Messi.

Dans une interview accordée à DSports, Pedri, qui a remporté la Copa del Rey aux côtés de Messi au Camp Nou, a exprimé l’admiration qu’il continue de porter à l’attaquant légendaire : « J’ai eu la chance de jouer et de m’entraîner avec lui, j’ai savouré chaque instant et appris énormément à ses côtés. Aujourd’hui, je prends toujours autant de plaisir à le regarder à l’œuvre. »