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« Ce qu’il accomplit à son âge, lui seul en est capable » : à 39 ans, Lionel Messi « déborde toujours de talent », constate Pedri, évoquant les performances de son ancien coéquipier au FC Barcelone lors de la Coupe du monde 2026
Pedri salue le talent unique de Messi
Malgré les années qui passent, Messi demeure au cœur de l’actualité footballistique, notamment parce qu’il continue de pulvériser les records lors de la Coupe du monde 2026. Son ancien coéquipier au FC Barcelone, Pedri, qui a partagé le vestiaire avec le huit fois Ballon d’Or pendant la saison 2020-2021, suit les derniers exploits de l’Argentin avec l’émerveillement qu’on lui connaît. À la veille de la rencontre décisive de la phase de groupes entre l’Espagne et l’Uruguay, le milieu de terrain a souligné que les années n’avaient en rien émoussé les armes les plus redoutables de Messi.
Dans une interview accordée à DSports, Pedri, qui a remporté la Copa del Rey aux côtés de Messi au Camp Nou, a exprimé l’admiration qu’il continue de porter à l’attaquant légendaire : « J’ai eu la chance de jouer et de m’entraîner avec lui, j’ai savouré chaque instant et appris énormément à ses côtés. Aujourd’hui, je prends toujours autant de plaisir à le regarder à l’œuvre. »
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Le secret de la longévité de Messi
Alors que de nombreux joueurs s’appuient sur des qualités physiques qui s’amenuisent naturellement avec le temps, le jeu de Messi a évolué pour se concentrer sur sa compréhension inégalée de l’espace et du timing. Pedri a fait remarquer qu’en regardant le joueur de 39 ans à la télévision, on se rend compte à quel point il maîtrise le jeu grâce à son intelligence plutôt qu’à sa seule vitesse. Cette vision du jeu qui lui a permis de dominer l’Europe pendant deux décennies lui sert désormais sur la scène mondiale, en Amérique du Nord.
« Souvent, quand on regarde un match à la télévision et qu’on l’observe, on voit qu’il repère l’espace libre ou la zone où il pourra recevoir le ballon sans marquage ; grâce à ses qualités exceptionnelles, il en a plus que tous les autres. Il anticipe le jeu un peu avant les autres et sait où se placer pour marquer un but », observe Pedri. Avant de conclure : « Je pense que ce qu’il accomplit à son âge, lui seul est capable de le faire. »
Des records tombent lors de la Coupe du monde
La performance de Messi lors de ce tournoi est tout simplement historique. Il a mené l’attaque argentine en marquant les cinq buts de l’équipe jusqu’à présent : un triplé imparable contre l’Algérie et un doublé contre l’Autriche. Ces contributions n’ont pas seulement été spectaculaires ; elles ont été essentielles pour assurer la qualification de l’Argentine pour les huitièmes de finale, alors que l’équipe cherche à défendre son titre de 2022.
Sur le plan statistique, la star de l’Inter Miami occupe désormais une dimension à part : avec 18 buts au compteur, il devient le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, tout en détachant les records du nombre de victoires (18), de matches joués (28) et de minutes disputées (2 489).
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Un éventuel choc à élimination directe
Au fil du tournoi, les trajectoires des deux anciens coéquipiers pourraient se croiser. L’Argentine conclura sa phase de groupes samedi face à la Jordanie, au Dallas Stadium, tandis que l’Espagne terminera son parcours initial contre l’Uruguay, au stade de Guadalajara (Mexique). Après une victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite et un match nul face au Cap-Vert, la sélection de Pedri occupe une position favorable pour aller loin.
Si le tableau se dessine comme prévu, l’Espagne et l’Argentine pourraient se retrouver sur la même trajectoire. Une confrontation en demi-finale ou en finale offrirait alors un duel direct entre Pedri et son idole. Pour l’instant, le jeune Espagnol admire toujours celui qui transforme l’impossible en routine. Qu’il soit à Barcelone ou sur la scène internationale, le constat est le même : Messi réalise des exploits qui ne devraient tout simplement pas être possibles à 39 ans.