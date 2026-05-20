Riquelme, président exécutif du Cox Group, a créé un véritable séisme en évoquant l’avenir institutionnel du Real Madrid. Dans une interview accordée à Expansión, ce candidat potentiel a exprimé son inquiétude de voir le club s’éloigner de son modèle traditionnel, où le pouvoir appartient aux socios. L’année dernière, le président en exercice Florentino Pérez a annoncé son intention de céder une participation minoritaire du Real Madrid à un tiers, une rupture majeure alors que la propriété est actuellement détenue par les membres du club.

« Ce pourraient être les dernières élections au Real Madrid, car la privatisation est en marche, ou du moins c’est ce qui est annoncé », a déclaré Riquelme. « Nous avons une obligation éthique et morale, nous qui ne sommes pas d’accord avec cette privatisation, de veiller à ce que le Real Madrid continue d’appartenir à ses membres, et à ce qu’il occupe une place plus spéciale pour ces derniers. »