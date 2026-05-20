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« Ce pourrait bien être la dernière élection ! » – Un candidat à la présidence du Real Madrid lance un avertissement sévère concernant la « privatisation » du club, alors que Florentino Pérez brigue un nouveau mandat
Avertissement sur l’avenir démocratique du club
Riquelme, président exécutif du Cox Group, a créé un véritable séisme en évoquant l’avenir institutionnel du Real Madrid. Dans une interview accordée à Expansión, ce candidat potentiel a exprimé son inquiétude de voir le club s’éloigner de son modèle traditionnel, où le pouvoir appartient aux socios. L’année dernière, le président en exercice Florentino Pérez a annoncé son intention de céder une participation minoritaire du Real Madrid à un tiers, une rupture majeure alors que la propriété est actuellement détenue par les membres du club.
« Ce pourraient être les dernières élections au Real Madrid, car la privatisation est en marche, ou du moins c’est ce qui est annoncé », a déclaré Riquelme. « Nous avons une obligation éthique et morale, nous qui ne sommes pas d’accord avec cette privatisation, de veiller à ce que le Real Madrid continue d’appartenir à ses membres, et à ce qu’il occupe une place plus spéciale pour ces derniers. »
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La course contre la montre pour la candidature
À cinq jours de la clôture des candidatures, fixée à samedi, Riquelme accélère les préparatifs de son dossier. Si Pérez incarne depuis longtemps la figure dominante au sein du conseil d’administration, son rival est convaincu de la nécessité d’offrir une alternative démocratique aux électeurs avant l’échéance.
« Je ne vais pas vous dire si je me présente aujourd’hui, car je ne sais pas ; nous travaillons, nous avons cinq jours, nous allons travailler d’ici samedi pour préparer le meilleur projet », a-t-il expliqué. « Il y avait des choses sur lesquelles nous travaillions. Si nous nous présentons, ce que j’adorerais, ce sera une décision passionnante, d’un point de vue sportif également. »
Les obligations éthiques et les obstacles électoraux
Le chemin vers la présidence du club est réputé ardu en raison des statuts stricts imposant d’importantes garanties financières et une certaine ancienneté. Riquelme a reconnu ces obstacles, mais il a insisté sur le fait que la santé démocratique de l’institution justifie l’effort nécessaire pour se présenter contre le président sortant.
« Nous savons que c’est compliqué, que ce sont les règles et que nous n’avons pas le droit de nous plaindre », a admis Riquelme. « Nous nous sommes fourrés dans un pétrin à cause d’une invitation à nous impliquer dans quelque chose qui ne nous concernait pas à ce moment-là, mais il y a une obligation éthique et morale d’aller de l’avant si possible. » Il a ajouté que même si sa candidature échouait, il espérait que ses idées seraient adoptées pour « améliorer la qualité du Real Madrid ».
- AFP
Un défi pour l'ère Perez
Le calendrier électoral a été avancé par Florentino Pérez, une décision qui, selon Riquelme, l’a contraint à revoir une stratégie initialement prévue pour 2028. Malgré les tensions, le challenger a continué à faire preuve de respect professionnel envers celui qui a présidé l’une des périodes les plus fructueuses de l’histoire moderne du club, tout en insistant sur le fait que les membres méritaient d’avoir le choix.
« Le calendrier a été avancé de trois ans, nous connaissons les règles en vigueur, nous savons que d’autres points de vue sont sollicités, et il serait bon de comparer, avec tout le respect qui s’impose, notre vision du Real Madrid, afin que les membres puissent donner leur avis », a-t-il déclaré. « Je porte un respect total au Real Madrid, à l’institution et à M. Florentino Pérez en tant qu’homme d’affaires et président ; nous avons tous savouré les titres. Mais une chose est sûre : nous ne participerons pas à un cirque. »