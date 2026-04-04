Ce pantalon soulève tant de questions : Serge Gnabry célèbre la victoire 3-2 du Bayern Munich à Fribourg avec un vêtement pour le moins insolite

Lennart Karl venait tout juste de remettre son maillot, qu'il avait retiré pour célébrer son but, lorsque Tom Bischof a soudainement fait son apparition, vêtu d'un boxer blanc entièrement recouvert du visage souriant de son coéquipier Leon Goretzka.

Après que Goretzka eut poliment refusé d’enfiler ce vêtement aussi hideux qu’amusant, c’est finalement Serge Gnabry qui l’a revêtu, pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers et des supporters du Bayern présents dans le stade.









Plus tard, une immense serviette à l'effigie de Goretzka torse nu a également fait son apparition. Goretzka lui-même a alors éclaté de rire. Le but de cette action n'était pas tout à fait clair. Mais les joueurs ont tout de même expliqué par la suite qu'il ne s'agissait pas d'une farce ni d'une déclaration d'amour quelque peu étrange à l'intention du milieu de terrain, qui quittera le club cet été. En réalité, c'est un supporter du Bayern qui avait apporté ces vêtements insolites au stade. Et lorsque Tom Bischof, auteur d'un doublé et héros du match, les a vus, il les a spontanément empruntés et les a apportés à ses coéquipiers. C'est ainsi qu'a eu lieu le défilé de mode particulier de Gnabry.