Ce pantalon soulève tant de questions : Serge Gnabry célèbre la victoire 3-2 du Bayern Munich à Fribourg avec un vêtement pour le moins insolite

Après avoir inscrit le but de la victoire 3-2 pour le FC Bayern Munich à la toute dernière seconde, à la 9e minute du temps additionnel, lors de la 28e journée de Bundesliga contre le SC Fribourg, Lennart Karl s'est peut-être senti, non sans raison, « invincible » – le Real Madrid compte bien prouver le contraire mardi lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.
Mais le supporter qui avait apporté ces vêtements insolites au stade de Fribourg a sans doute encore plus apprécié cette heureuse victoire tardive des Munichois, vêtements qui ont ensuite provoqué un grand hilarité, et pas seulement chez les joueurs munichois.