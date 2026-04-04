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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

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Ce pantalon soulève tant de questions : Serge Gnabry célèbre la victoire 3-2 du Bayern Munich à Fribourg avec un vêtement pour le moins insolite

Fribourg vs Bayern Munich
Fribourg
Bayern Munich
Bundesliga
S. Gnabry
L. Goretzka
T. Bischof

Tout à coup, alors qu'il célébrait le 3-2 du FC Bayern Munich à Fribourg, Serge Gnabry s'est retrouvé avec un caleçon entièrement recouvert du visage de Leon Goretzka. Plus tard, une serviette est venue s'y ajouter. Que signifiait tout cela ?

Après avoir inscrit le but de la victoire 3-2 pour le FC Bayern Munich à la toute dernière seconde, à la 9e minute du temps additionnel, lors de la 28e journée de Bundesliga contre le SC Fribourg, Lennart Karl s'est peut-être senti, non sans raison, « invincible » – le Real Madrid compte bien prouver le contraire mardi lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Mais le supporter qui avait apporté ces vêtements insolites au stade de Fribourg a sans doute encore plus apprécié cette heureuse victoire tardive des Munichois, vêtements qui ont ensuite provoqué un grand hilarité, et pas seulement chez les joueurs munichois.

  • Serge Gnabry feierte mit einer Hose mit Leon Goretzkas Gesicht drauf.Imago Images/Ulmer/Teamfoto

    Lennart Karl venait tout juste de remettre son maillot, qu'il avait retiré pour célébrer son but, lorsque Tom Bischof a soudainement fait son apparition, vêtu d'un boxer blanc entièrement recouvert du visage souriant de son coéquipier Leon Goretzka.

    Après que Goretzka eut poliment refusé d’enfiler ce vêtement aussi hideux qu’amusant, c’est finalement Serge Gnabry qui l’a revêtu, pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers et des supporters du Bayern présents dans le stade.



    Plus tard, une immense serviette à l'effigie de Goretzka torse nu a également fait son apparition. Goretzka lui-même a alors éclaté de rire. Le but de cette action n'était pas tout à fait clair. Mais les joueurs ont tout de même expliqué par la suite qu'il ne s'agissait pas d'une farce ni d'une déclaration d'amour quelque peu étrange à l'intention du milieu de terrain, qui quittera le club cet été. En réalité, c'est un supporter du Bayern qui avait apporté ces vêtements insolites au stade. Et lorsque Tom Bischof, auteur d'un doublé et héros du match, les a vus, il les a spontanément empruntés et les a apportés à ses coéquipiers. C'est ainsi qu'a eu lieu le défilé de mode particulier de Gnabry.

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  • Vincent Kompany préfère parler du Real Madrid

    Lors de la conférence de presse qui a suivi, l'entraîneur Vincent Kompany a également été interrogé sur ces nouveaux articles pour les supporters. « Je n'en ai absolument aucune idée », a déclaré l'entraîneur en riant lorsqu'on lui a demandé ce qui avait motivé cette initiative, avant d'ajouter, toujours en riant : « Vous pouvez toujours demander au Real Madrid. »

    Joshua Kimmich n'avait pas non plus de réponse à la question évidente du « pourquoi ». Il a toutefois pu exclure que le Bayern célèbre désormais toujours ses victoires avec ce short coloré. « Je crois que le short a été rendu. Je pense que le supporter voulait le récupérer. C'était important pour lui. » Tout à fait compréhensible, ce short avait déjà eu son quart d'heure de gloire.

  • FC Bayern - Calendrier : les prochains matchs du FCB

    Date

    Heure

    Rencontre

    Mardi 7 avril

    21 h

    Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions)

    Samedi 11 avril

    18 h 30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Mercredi 15 avril

    21 h

    FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)

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