« Ce ne sont que des rumeurs » : Michael Carrick réagit après que Wayne Rooney a appelé Manchester United à nommer l'ancien milieu de terrain au poste d'entraîneur titulaire

Les appels en faveur de la nomination définitive de Michael Carrick à la tête de Manchester United se sont intensifiés après la victoire 3-1 de dimanche contre Aston Villa. Rooney a déclaré à BBC Radio 5 Live que l'ancien milieu de terrain était l'homme de la situation pour diriger le club.

« À 100 %, il devrait [obtenir le poste]. Je l’ai déjà dit. Je savais que cela allait arriver avec Michael Carrick. Je le connais très bien. Je connais son caractère, sa personnalité », a-t-il déclaré. « Il fallait quelqu’un de calme, mais aussi quelqu’un qui connaisse le club et les joueurs, et qui leur apporte de l’amour, et c’est ce qu’il leur a donné. Nous avons vu les joueurs évoluer avec plus de qualité, plus soudés en tant qu'équipe, et ils ont l'air d'une équipe très solide. Pour moi, pourquoi changer ? Il affiche le meilleur pourcentage de victoires de tous les entraîneurs de Manchester United après autant de matchs. Pour moi, il doit obtenir le poste. »