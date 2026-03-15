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« Ce ne sont que des rumeurs » : Michael Carrick réagit après que Wayne Rooney a appelé Manchester United à nommer l'ancien milieu de terrain au poste d'entraîneur titulaire
Rooney soutient la candidature de Carrick au poste d'entraîneur de Manchester United
Les appels en faveur de la nomination définitive de Michael Carrick à la tête de Manchester United se sont intensifiés après la victoire 3-1 de dimanche contre Aston Villa. Rooney a déclaré à BBC Radio 5 Live que l'ancien milieu de terrain était l'homme de la situation pour diriger le club.
« À 100 %, il devrait [obtenir le poste]. Je l’ai déjà dit. Je savais que cela allait arriver avec Michael Carrick. Je le connais très bien. Je connais son caractère, sa personnalité », a-t-il déclaré. « Il fallait quelqu’un de calme, mais aussi quelqu’un qui connaisse le club et les joueurs, et qui leur apporte de l’amour, et c’est ce qu’il leur a donné. Nous avons vu les joueurs évoluer avec plus de qualité, plus soudés en tant qu'équipe, et ils ont l'air d'une équipe très solide. Pour moi, pourquoi changer ? Il affiche le meilleur pourcentage de victoires de tous les entraîneurs de Manchester United après autant de matchs. Pour moi, il doit obtenir le poste. »
- AFP
Carrick ne prête pas attention aux rumeurs concernant le poste d'entraîneur
Malgré les éloges dithyrambiques du meilleur buteur de l'histoire de Manchester United, Carrick refuse de s'emballer. Avec sept victoires en neuf matchs, l'entraîneur par intérim a permis aux Red Devils de prendre six points d'avance sur Chelsea dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.
Interrogé sur le fait de faire taire les rumeurs concernant son avenir, il a ri. « Il n'y a pas tant de bruit que ça... Ce n'est du bruit que si on y prête attention », a-t-il déclaré. « Cela ne m'affecte pas le moins du monde. Je fais de mon mieux, j'adore ça, et nous continuons à viser toujours plus haut. Quoi qu'il arrive, cela arrivera. »
Fernandes brille sous la houlette de l'entraîneur par intérim
Bruno Fernandes, qui a franchi une étape historique face à Aston Villa, est l’un des principaux artisans de ce succès. Le meneur de jeu portugais est devenu le troisième joueur de l’histoire de Manchester United en Premier League à atteindre les 100 buts et 100 passes décisives, aux côtés de Rooney et Ryan Giggs.
Fernandes a délivré des passes décisives à Casemiro et Matheus Cunha, portant son total à 16 pour la saison. « Bruno le fait depuis longtemps », a noté Carrick. « Dans les moments importants, il est généralement là. Peut-être qu'il pourra battre le record sur une seule saison... Ça arrive naturellement, mais s'il y parvient, il aura créé des buts pour nous, donc je serai heureux. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Manchester United ?
Manchester United occupe confortablement la troisième place de la Premier League avec 54 points en 30 matches. Le club est ainsi en bonne position pour décrocher une place en Ligue des champions, avec trois points d'avance sur Aston Villa, quatrième, et six points d'avance sur Chelsea.
L'équipe de Carrick doit encore disputer huit matches de championnat pour s'assurer une place parmi les quatre premiers. Elle recevra Leeds United, Brentford, Liverpool et Nottingham Forest, et se rendra à Bournemouth, Chelsea et Sunderland, avant un dernier match décisif à Brighton.
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