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« Ce ne sont pas des fautes ! » : Luciano Spalletti fait un aveu surprenant sur l’arbitrage après le but controversé de Milan contre la Juventus
Spalletti rejette la polémique sur l’arbitrage
Spalletti a publiquement défendu l’arbitre Mariani après le duel accroché de la Juventus en Serie A contre Milan. Le patron des Bianconeri a refusé de se plaindre d’un incident controversé impliquant son attaquant Kolo Muani et Koni De Winter. Le contact physique entre les deux joueurs a finalement conduit à un but de Milan, relançant le débat sur le fait de savoir si une faute aurait dû être sifflée.
Cependant, Spalletti s’est empressé d’éteindre toute plainte concernant le corps arbitral. Au lieu de rejeter la faute ailleurs, l’expérimenté entraîneur italien a salué le niveau de l’arbitrage affiché. Il a insisté sur le fait que la défense de son équipe devait assumer la responsabilité de ses propres manquements plutôt que de chercher des excuses.
- AFP
S’adapter aux standards modernes de l’arbitrage
Spalletti estime que le football italien doit s’aligner sur les tendances mondiales en matière d’arbitrage en ignorant les contacts physiques mineurs. Il a souligné que Mariani avait pris la bonne décision en laissant le jeu se poursuivre dans l’action qui a amené le but.
« Mariani est l’un des meilleurs arbitres italiens et, à mon avis, la ligne que nous voyons est la bonne », a expliqué Spalletti lors de sa conférence de presse d’après-match. « Nous nous adaptons à ce qui se passe dans le monde. Ce ne sont pas des fautes et il est juste de ne pas siffler.
« Soit il y a un impact, une faute... Tout va bien, je ne vais pas me plaindre de ces choses ici. L’équipe aurait dû plier le match plus tôt. »
Exiger davantage de l’effectif de la Juventus
S’éloignant du débat sur l’arbitrage, Spalletti a recentré son attention sur les améliorations tactiques attendues de son groupe. Il veut que ses joueurs soient bien plus proactifs, avec comme sans le ballon.
« Je leur demande d’aller presser et de construire des choses sérieuses quand nous avons le ballon », a noté l’entraîneur. « Ensuite, de leur faire comprendre que la vraie différence se fait dans les espaces que personne ne mesure. Elle se fait dans ces moments où tout semble normal et où vous avez la force de renverser le résultat. »
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Quelle est la prochaine étape pour la Juventus ?
Ce match nul laisse la Juve bloquée à la cinquième place du classement avec sept points. Elle tentera de rebondir et de décrocher une victoire lors de son prochain match de Serie A ce week-end, sur le terrain de Sassuolo.
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