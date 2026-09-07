Spalletti estime que le football italien doit s’aligner sur les tendances mondiales en matière d’arbitrage en ignorant les contacts physiques mineurs. Il a souligné que Mariani avait pris la bonne décision en laissant le jeu se poursuivre dans l’action qui a amené le but.

« Mariani est l’un des meilleurs arbitres italiens et, à mon avis, la ligne que nous voyons est la bonne », a expliqué Spalletti lors de sa conférence de presse d’après-match. « Nous nous adaptons à ce qui se passe dans le monde. Ce ne sont pas des fautes et il est juste de ne pas siffler.

« Soit il y a un impact, une faute... Tout va bien, je ne vais pas me plaindre de ces choses ici. L’équipe aurait dû plier le match plus tôt. »