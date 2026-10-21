Liverpool a poursuivi son parcours parfait en Ligue des champions avec une victoire spectaculaire 4-3 face à Villarreal mardi. Mené de deux buts, le club anglais a signé une remarquable remontée à domicile pour décrocher sa troisième victoire en trois rencontres européennes.

L’ailier de 18 ans Ngumoha a joué un rôle central dans ce retour. Plein d’assurance, il a délivré deux passes décisives cruciales pour effacer l’avance des visiteurs espagnols et faire basculer totalement la rencontre en faveur de Liverpool.

Sa prestation éblouissante lui a valu une ovation debout, tandis que les supporters d’Anfield scandaient son nom. Ngumoha a finalement cédé sa place à Bradley Barcola, recruté cet été pour 123 millions de livres sterling, à 16 minutes de la fin, après avoir pleinement justifié sa titularisation.



