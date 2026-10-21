Getty Images Sport
Traduit par
« Ce ne sera pas toujours comme ça ! » : Andoni Iraola ramène le jeune espoir de Liverpool Rio Ngumoha à la réalité après sa prestation magistrale en Ligue des champions
Anfield exulte, un adolescent orchestre la remontée
Liverpool a poursuivi son parcours parfait en Ligue des champions avec une victoire spectaculaire 4-3 face à Villarreal mardi. Mené de deux buts, le club anglais a signé une remarquable remontée à domicile pour décrocher sa troisième victoire en trois rencontres européennes.
L’ailier de 18 ans Ngumoha a joué un rôle central dans ce retour. Plein d’assurance, il a délivré deux passes décisives cruciales pour effacer l’avance des visiteurs espagnols et faire basculer totalement la rencontre en faveur de Liverpool.
Sa prestation éblouissante lui a valu une ovation debout, tandis que les supporters d’Anfield scandaient son nom. Ngumoha a finalement cédé sa place à Bradley Barcola, recruté cet été pour 123 millions de livres sterling, à 16 minutes de la fin, après avoir pleinement justifié sa titularisation.
- Propaganda Photo
Iraola salue l’attitude malgré un retour à la réalité qui se profile
Malgré l’euphorie suscitée par la prestation du jeune joueur, Iraola a rapidement livré une analyse mesurée de sa progression. L’entraîneur de Liverpool a salué l’investissement de l’attaquant, tout en reconnaissant que des périodes difficiles l’attendent inévitablement.
« Je suis content de son attitude, car il a envie d’améliorer les aspects de son jeu sur lesquels, selon nous, il doit progresser. Il a envie d’ajouter d’autres cordes à son arc », a déclaré Iraola aux journalistes après le match. « C’est ce qui est bien avec Rio : il n’a encore que 18 ans, il n’est pas encore un joueur complet. Il peut encore progresser, heureusement pour nous aussi, et j’espère qu’il continuera sur cette voie. »
Iraola a ajouté : « Ce ne sera pas toujours comme ça, il connaîtra des hauts et des bas au cours de sa progression, mais je suis content parce que, sur le plan de l’attitude, je le trouve dans un très bon état d’esprit. »
La polyvalence et l’intrépidité, moteurs d’une ascension rapide
Ngumoha a fait preuve d’une remarquable souplesse tactique, passant avec succès d’un côté à l’autre selon les besoins du système de son entraîneur. Cette polyvalence s’avère cruciale alors qu’il poursuit sa progression au plus haut niveau.
Revenant sur ces ajustements tactiques, Iraola a ajouté : « Il a beaucoup changé de côté et a souvent joué à droite ces derniers temps. Il se sent désormais très à l’aise et commence même à tenter des frappes du [pied] gauche. Il n’a pas encore marqué ainsi, mais il s’en rapproche. S’il parvient à ajouter ces petits éléments à son jeu, il sera encore mieux armé. »
De son côté, le joueur déborde de confiance et assume la pression du football européen de haut niveau. Réagissant aux encouragements des supporters à Anfield, Ngumoha a déclaré : « Comme je le dis toujours, nous avons les meilleurs supporters du monde. Entendre mon nom scandé, c’est un rêve.
Chaque fois que je reçois le ballon et que j’ai l’occasion de jouer un contre un, ou parfois un contre deux, je n’hésite pas à le faire. J’ai confiance en moi. Plus nous nous créons d’occasions, plus cela inquiète l’adversaire. Je continue simplement à aller de l’avant et à être impitoyable. »
- AFP
Une concurrence féroce pour les places en attaque
Si Ngumoha saisit actuellement les occasions qui se présentent à lui, conserver une place de titulaire régulière ne sera pas chose facile. L’adolescent doit faire face à une vive concurrence pour obtenir du temps de jeu dans un secteur offensif de Liverpool particulièrement fourni.
Barcola, Victor Munoz et Cody Gakpo se disputent tous les postes sur les ailes, ce qui offre à Iraola plusieurs options de premier plan. Ngumoha devra conserver son efficacité devant le but et continuer à peaufiner les détails de son jeu s’il veut résister à la concurrence de ses coéquipiers de renom.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles