« Ce ne sera pas la même chose » : Lionel Scaloni fait un aveu honnête sur l’Argentine avant les adieux émouvants de Lionel Messi

Scaloni a livré une réflexion poignante sur la retraite internationale imminente de Lionel Messi, reconnaissant le vide immense que laissera le lauréat du Ballon d'Or à huit reprises. Après une victoire nette 7-0 contre le Burkina Faso, l'attention s'est immédiatement portée sur les adieux de Messi, programmés pour le match amical de mardi contre le Bénin. Scaloni, qui a conduit la superstar aux sacres en Copa America et en Coupe du monde, a admis que la dynamique de l'équipe allait changer de façon permanente.

« Il ne reste plus que de la nostalgie maintenant qu'il ne sera plus là », a expliqué Scaloni, cité par La Nacion. « Il ne s'agit plus seulement de football ; nous devons continuer à jouer. Mais le sentiment de l'avoir sur le terrain est unique. C'est ce que j'aimerais que les gens comprennent : ce qu'il transmet sur un terrain de football. À tout le monde : à l'adversaire, au coéquipier, au supporter adverse, aux siens. Je n'ai vu cela chez personne d'autre. C'est ce qui va le plus nous manquer. L'équipe nationale argentine continuera d'exister, mais logiquement, ce ne sera pas la même. »