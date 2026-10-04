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« Ce ne sera pas la même chose » : Lionel Scaloni fait un aveu honnête sur l’Argentine avant les adieux émouvants de Lionel Messi
La fin d'une époque pour l'Argentine
Scaloni a livré une réflexion poignante sur la retraite internationale imminente de Lionel Messi, reconnaissant le vide immense que laissera le lauréat du Ballon d'Or à huit reprises. Après une victoire nette 7-0 contre le Burkina Faso, l'attention s'est immédiatement portée sur les adieux de Messi, programmés pour le match amical de mardi contre le Bénin. Scaloni, qui a conduit la superstar aux sacres en Copa America et en Coupe du monde, a admis que la dynamique de l'équipe allait changer de façon permanente.
« Il ne reste plus que de la nostalgie maintenant qu'il ne sera plus là », a expliqué Scaloni, cité par La Nacion. « Il ne s'agit plus seulement de football ; nous devons continuer à jouer. Mais le sentiment de l'avoir sur le terrain est unique. C'est ce que j'aimerais que les gens comprennent : ce qu'il transmet sur un terrain de football. À tout le monde : à l'adversaire, au coéquipier, au supporter adverse, aux siens. Je n'ai vu cela chez personne d'autre. C'est ce qui va le plus nous manquer. L'équipe nationale argentine continuera d'exister, mais logiquement, ce ne sera pas la même. »
- AFP
Montrer l’exemple à huis clos
Au-delà de ses compilations de gestes exceptionnels à couper le souffle et de ses moments magiques sur le terrain, Lionel Scaloni souligne que l’héritage ultime de Messi pour les futures générations de footballeurs argentins se définit par son éthique de travail d’élite à huis clos. Messi fixe un précédent extraordinaire par son engagement sans relâche, répondant constamment présent pour représenter sa sélection nationale même lorsque la qualification est déjà assurée ou que sa présence n’est pas strictement nécessaire.
« Il est un exemple incroyable : le premier à arriver, le dernier à partir, la manière dont il prend soin de lui, la manière dont il aborde chaque match. On voit que c’est un phénomène rien qu’à sa façon de jouer, mais il a des choses derrière lui que ses coéquipiers voient, et c’est le meilleur exemple qui puisse exister. Il a laissé, ou est en train de laisser, puisqu’il lui reste encore un match, quelque chose d’incomparable », a souligné Scaloni.
Hystérie sans précédent autour de la billetterie
La rencontre de mardi à l’Estadio Monumental s’annonce comme un immense hommage au capitaine légendaire, aux côtés du noyau de joueurs qui a conquis le monde au Qatar 2022. L’hystérie autour de la demande de billets a atteint des sommets inédits, Scaloni révélant l’ampleur du nombre de supporters désespérés à l’idée de voir Messi porter une dernière fois le maillot de la sélection sur le sol national.
« S’il y avait cinq stades Monumental, ils auraient été pleins », a admis le sélectionneur. « J’ai reçu des messages de partout et je n’arrive pas à suivre pour expliquer aux gens à quel point il est difficile d’obtenir des billets. »
« J’imagine avant tout de l’émotion chez tout le monde, y compris chez Leo, bien sûr. Dès l’instant où il posera le pied sur la pelouse du Monumental, ce sera une journée inoubliable pour tout le monde. Je suis reconnaissant d’en faire partie. Ce sera son jour, le jour de ses coéquipiers, le jour de ceux qui lui ont offert la plus grande joie de sa carrière de footballeur, et qui le méritent. »
- Getty Images Sport
Engagement envers le rôle d’entraîneur
Les spéculations autour de l’avenir de Scaloni continuent d’aller bon train, mais le sélectionneur a insisté sur le fait qu’il restait motivé par l’énergie du poste plutôt que par une pression extérieure. Il a évoqué les regrettés Alejandro Sabella et Carlos Bilardo en parlant du poids de cette fonction, en soulignant la nécessité d’un équilibre de vie pour éviter d’être dévoré par les exigences du banc argentin.
« Personne ne me met un pistolet sur la tempe pour que je continue. Je tiens beaucoup compte de ce que Carlos [Bilardo] a dit à l’époque, ainsi que d’une conversation avec la femme d’Alejandro Sabella », a révélé Scaloni. « Il est très important de vivre parce que ce poste implique beaucoup de responsabilités, mais je continue à vivre ma vie. C’est la seule façon pour que cela ne me consume pas ; sinon, je suis un esclave. »
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