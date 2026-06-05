« Ce ne sera ni Erling Haaland ni Harry Kane » : Florentino Pérez annonce un recrutement à 150 millions d'euros pour le Real Madrid la semaine prochaine, tout en écartant plusieurs grandes stars

Les propos du président interviennent dans un contexte de tensions accrues dans les coulisses du Bernabéu. Pérez n’a pas mâché ses mots pour exprimer son opposition à Riquelme, qu’il accuse de tenter d’influencer les valeurs du club.

« Les critiques ne me blessent pas. Ce qui me blesse, c’est que ces personnes veulent influencer le Real Madrid ; le père de Riquelme était l’une d’entre elles », a expliqué Pérez. « J’ai remarqué une sorte de complot dans les médias visant à déstabiliser le club. J’ai voulu étouffer cela dans l’œuf, d’où ma décision de convoquer des élections. Il est curieux de constater que ceux qui cherchent à déstabiliser le Real Madrid sont issus d’une période sombre de l’histoire du club. Ils ont fait entrer en assemblée des personnes extérieures au Real Madrid, qui se sont faufilées. C’est pour cela que je suis revenu en 2009. Aujourd’hui, ce sont leurs enfants. Je suis furieux. »

Concernant la promesse de Riquelme d’attirer Haaland, Pérez a tranché : « Tout le monde l’a démenti : son père, son agent et le club. C’est un bluff. Sa candidature est pleine de bluffs. Je suis là pour défendre le Real Madrid. Nous sommes un club uni. »