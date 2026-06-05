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« Ce ne sera ni Erling Haaland ni Harry Kane » : Florentino Pérez annonce un recrutement à 150 millions d'euros pour le Real Madrid la semaine prochaine, tout en écartant plusieurs grandes stars
Pérez laisse entendre qu’un plan de transferts ambitieux est en préparation.
Pérez a clarifié la stratégie de recrutement du Real Madrid lors de son passage dans l’émission « Horizonte », alors que la course à la présidence du club bat son plein. Le président sortant a balayé d’un revers les rumeurs envoyant Haaland ou Kane au Bernabéu. Il a au contraire laissé entendre que le club allait finaliser une autre recrue de premier plan.
Il a révélé qu’une annonce concernant un joueur évalué à 150 millions d’euros était attendue la semaine prochaine, laissant entendre qu’un transfert majeur était déjà sur le point d’aboutir. Ces déclarations interviennent alors que la pression s’intensifie de la part de son rival à la présidence, Enrique Riquelme, qui s’est publiquement engagé, dans le cadre de sa campagne, à faire venir Haaland au Bernabéu.
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Pérez clarifie la position du Real Madrid
Perez s'est montré catégorique au sujet des rumeurs concernant plusieurs grands noms, notamment Michael Olise, Haaland et Kane. Il a déclaré : « [Olise] est un excellent joueur, mais ce n'est pas celui que je vise. Ce n'est pas non plus [Jeremy] Doku ni Haaland. Je pense à un joueur offensif, du milieu de terrain jusqu'à l'attaque. »
Concernant les projets de recrutement, il a ajouté : « Je peux déjà vous citer trois renforts : [José] Mourinho, [Ibrahima] Konaté et [Denzel] Dumfries. Mais ce n'est pas fini. Mardi, je vais soumettre une offre substantielle à un grand club de Ligue des champions pour un joueur de premier plan. Ce serait le transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid, d'au moins 150 millions. »
Les luttes d’influence internes et la rivalité avec Riquelme
Les propos du président interviennent dans un contexte de tensions accrues dans les coulisses du Bernabéu. Pérez n’a pas mâché ses mots pour exprimer son opposition à Riquelme, qu’il accuse de tenter d’influencer les valeurs du club.
« Les critiques ne me blessent pas. Ce qui me blesse, c’est que ces personnes veulent influencer le Real Madrid ; le père de Riquelme était l’une d’entre elles », a expliqué Pérez. « J’ai remarqué une sorte de complot dans les médias visant à déstabiliser le club. J’ai voulu étouffer cela dans l’œuf, d’où ma décision de convoquer des élections. Il est curieux de constater que ceux qui cherchent à déstabiliser le Real Madrid sont issus d’une période sombre de l’histoire du club. Ils ont fait entrer en assemblée des personnes extérieures au Real Madrid, qui se sont faufilées. C’est pour cela que je suis revenu en 2009. Aujourd’hui, ce sont leurs enfants. Je suis furieux. »
Concernant la promesse de Riquelme d’attirer Haaland, Pérez a tranché : « Tout le monde l’a démenti : son père, son agent et le club. C’est un bluff. Sa candidature est pleine de bluffs. Je suis là pour défendre le Real Madrid. Nous sommes un club uni. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers l'annonce attendue la semaine prochaine.
L'attention se porte désormais sur l'identité du joueur que Pérez affirme avoir recruté pour 150 millions d'euros. Cette annonce pourrait s'imposer comme un enjeu majeur de la campagne présidentielle et influencer les supporters avant le scrutin. Alors que Riquelme continue de défendre sa propre vision pour le club, Pérez espère qu'un transfert phare lui permettra de consolider sa position et de renforcer la confiance dans la stratégie à long terme du Real Madrid.