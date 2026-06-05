Les propos du président interviennent dans un contexte de tensions accrues dans les coulisses du Bernabéu. Pérez n’a pas caché son opposition à Riquelme, qu’il accuse de tenter d’influencer les valeurs du club.

« Les critiques ne me blessent pas. Ce qui me blesse, c’est que ces personnes veulent influencer le Real Madrid ; le père de Riquelme était l’une d’entre elles », explique Pérez. « J’ai remarqué une sorte de complot dans les médias visant à déstabiliser le club. J’ai voulu étouffer cela dans l’œuf, d’où ma décision de convoquer des élections. Il est pour le moins curieux que ceux qui cherchent aujourd’hui à déstabiliser le Real Madrid soient les mêmes qui ont émergé d’une période sombre de son histoire. Ils ont introduit dans les instances des personnes extérieures au club ; ils se sont infiltrés. C’est pourquoi je suis revenu en 2009. Aujourd’hui, ce sont leurs héritiers. Je suis furieux. »

Quant à la promesse de Riquelme d’attirer Haaland, il a tranché : « Tout le monde l’a démenti : son père, son agent et le club. C’est un bluff. Sa candidature est pleine de bluffs. Je suis là pour défendre le Real Madrid. Nous sommes un club uni. »