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« Ce ne sera ni Erling Haaland ni Harry Kane » : Florentino Pérez annonce un recrutement à 150 millions d’euros pour le Real Madrid d’ici la semaine prochaine, tout en écartant plusieurs grands noms
Perez évoque un plan de transfert d’envergure
Florentino Pérez a présenté la stratégie transferts du Real Madrid lors d’une intervention sur le plateau de l’émission « Horizonte », alors que la course à la présidence du club attire de plus en plus l’attention. Le président sortant a balayé les rumeurs envoyant Haaland ou Kane au Bernabéu. Il a au contraire suggéré que le club finalisait un autre dossier majeur.
Il a révélé qu’une annonce concernant un joueur évalué à 150 millions d’euros était attendue la semaine prochaine, laissant entendre qu’un transfert majeur était déjà sur le point d’être conclu. Ces commentaires interviennent alors que la pression s’intensifie de la part de son rival à la présidence, Enrique Riquelme, qui s’est publiquement engagé à faire venir Haaland au Bernabéu dans le cadre de sa campagne.
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Pérez clarifie la position du Real Madrid
Florentino Pérez a été formel au sujet des rumeurs concernant Erling Haaland et Harry Kane : « Ce ne sera ni Haaland ni Kane », a-t-il tranché, écartant ainsi les spéculations qui envoyaient les deux avant-centres vers Madrid.
Concernant les projets de recrutement, il a ajouté : « Je peux vous confirmer trois arrivées : José Mourinho, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries, et ce n’est pas fini. Mardi, nous allons soumettre une offre importante à un grand club de Ligue des champions pour un excellent joueur. Ce serait le montant le plus élevé jamais payé par le Real Madrid, au moins 150 millions d’euros. »
Les luttes d’influence internes et le contentieux avec Riquelme
Les propos du président interviennent dans un contexte de tensions accrues dans les coulisses du Bernabéu. Pérez n’a pas caché son opposition à Riquelme, qu’il accuse de tenter d’influencer les valeurs du club.
« Les critiques ne me blessent pas. Ce qui me blesse, c’est que ces personnes veulent influencer le Real Madrid ; le père de Riquelme était l’une d’entre elles », explique Pérez. « J’ai remarqué une sorte de complot dans les médias visant à déstabiliser le club. J’ai voulu étouffer cela dans l’œuf, d’où ma décision de convoquer des élections. Il est pour le moins curieux que ceux qui cherchent aujourd’hui à déstabiliser le Real Madrid soient les mêmes qui ont émergé d’une période sombre de son histoire. Ils ont introduit dans les instances des personnes extérieures au club ; ils se sont infiltrés. C’est pourquoi je suis revenu en 2009. Aujourd’hui, ce sont leurs héritiers. Je suis furieux. »
Quant à la promesse de Riquelme d’attirer Haaland, il a tranché : « Tout le monde l’a démenti : son père, son agent et le club. C’est un bluff. Sa candidature est pleine de bluffs. Je suis là pour défendre le Real Madrid. Nous sommes un club uni. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers l'annonce attendue la semaine prochaine.
Tous les regards sont désormais tournés vers l’identité du joueur que Pérez affirme avoir recruté pour 150 millions d’euros. Cette annonce pourrait devenir un enjeu majeur de la campagne présidentielle et peser sur le choix des supporters avant le vote. Tandis que Riquelme continue de défendre sa propre vision pour le club, Pérez espère que la finalisation de ce transfert phare renforcera sa position et consolidera la confiance dans la stratégie à long terme du Real Madrid.