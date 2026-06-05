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« Ce ne sera ni Erling Haaland ni Harry Kane », a prévenu Florentino Pérez. Le président du Real Madrid promet toutefois d’officialiser la semaine prochaine un recrutement à 150 millions d’euros, tout en écartant plusieurs autres grands noms
Perez évoque un plan de transfert ambitieux
Florentino Pérez a présenté la stratégie de recrutement du Real Madrid lors d’une intervention sur le plateau de l’émission « Horizonte », alors que la course à la présidence du club attire de plus en plus l’attention. Le président sortant a balayé d’un revers les rumeurs envoyant Haaland ou Kane au Bernabéu. Il a toutefois laissé entendre que le club s’apprêtait à finaliser une autre opération de poids.
Il a révélé qu’une annonce concernant un joueur évalué à 150 millions d’euros était attendue la semaine prochaine, laissant entendre qu’un transfert majeur était déjà sur le point d’être conclu. Ces déclarations interviennent alors que la pression s’intensifie de la part de son rival à la présidence, Enrique Riquelme, qui s’est publiquement engagé à recruter Haaland au Bernabéu dans le cadre de sa campagne.
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Pérez clarifie la position du Real Madrid
Florentino Pérez s’est montré catégorique au sujet des rumeurs concernant plusieurs grands noms, dont Michael Olise, Haaland et Kane. Il a déclaré : « [Olise] est un excellent joueur, mais ce n’est pas celui que je vise. Ce n’est pas non plus [Jeremy] Doku ou Haaland. Je pense à un élément capable d’évoluer du milieu de terrain jusqu’en attaque. »
Concernant les projets de transfert, il a ajouté : « Je peux vous confirmer trois recrues : José Mourinho, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries, mais d’autres arrivées sont prévues. Mardi, nous allons soumettre une offre importante à un grand club de Ligue des champions pour un excellent joueur. Ce serait le montant le plus élevé jamais payé par le Real Madrid, au moins 150 millions d’euros. »
Les luttes d’influence internes et le contentieux avec Riquelme
Les propos du président interviennent dans un contexte de tensions accrues dans les coulisses du Bernabéu. Pérez n’a pas mâché ses mots pour exprimer son opposition à Riquelme, qu’il accuse de tenter d’influencer les valeurs du club.
« Les critiques ne me blessent pas. Ce qui me blesse, c’est que ces personnes veulent influencer le Real Madrid ; le père de Riquelme était l’une d’entre elles », explique Pérez. « J’ai remarqué une sorte de complot dans les médias visant à déstabiliser le club. J’ai voulu étouffer cela dans l’œuf, d’où ma décision de convoquer des élections. Il est pour le moins curieux que ceux qui cherchent aujourd’hui à déstabiliser le Real Madrid soient les mêmes issus d’une période sombre de son histoire. Ils ont introduit dans les assemblées des personnes extérieures au club, qui se sont infiltrées. C’est pourquoi je suis revenu en 2009. Aujourd’hui, ce sont leurs enfants. Je suis furieux. »
Quant à la promesse de Riquelme de recruter Haaland, il a tranché : « Tout le monde l’a démenti : son père, son agent et le club. C’est un bluff. Sa candidature est pleine de bluffs. Je suis là pour défendre le Real Madrid. Nous sommes un club uni. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers l'annonce attendue la semaine prochaine.
Tous les regards sont désormais tournés vers l’identité du joueur que Pérez assure avoir recruté pour 150 millions d’euros. Cette annonce pourrait s’imposer comme un enjeu majeur de la campagne présidentielle et peser sur le choix des supporters avant le vote. Alors que Riquelme continue de défendre sa propre vision pour le club, Pérez espère qu’un transfert de prestige renforcera sa position et consolidera la confiance dans la stratégie à long terme du Real Madrid.