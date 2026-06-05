Les propos du président interviennent dans un contexte de tensions accrues dans les coulisses du Bernabéu. Pérez n’a pas mâché ses mots pour exprimer son opposition à Riquelme, qu’il accuse de tenter d’influencer les valeurs du club.

« Les critiques ne me blessent pas. Ce qui me blesse, c’est que ces personnes veulent influencer le Real Madrid ; le père de Riquelme était l’une d’entre elles », explique Pérez. « J’ai remarqué une sorte de complot dans les médias visant à déstabiliser le club. J’ai voulu étouffer cela dans l’œuf, d’où ma décision de convoquer des élections. Il est pour le moins curieux que ceux qui cherchent aujourd’hui à déstabiliser le Real Madrid soient les mêmes issus d’une période sombre de son histoire. Ils ont introduit dans les assemblées des personnes extérieures au club, qui se sont infiltrées. C’est pourquoi je suis revenu en 2009. Aujourd’hui, ce sont leurs enfants. Je suis furieux. »

Quant à la promesse de Riquelme de recruter Haaland, il a tranché : « Tout le monde l’a démenti : son père, son agent et le club. C’est un bluff. Sa candidature est pleine de bluffs. Je suis là pour défendre le Real Madrid. Nous sommes un club uni. »