Après la victoire 2-1 contre les États-Unis, la neuvième victoire consécutive de l’équipe nationale allemande, le gardien de but a d’abord déclaré sur RTL qu’il était « très satisfait » de sa performance.
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« Ce n’était pas vraiment cool » : Oliver Baumann s’exprime sans détour sur sa relégation au sein de l’équipe nationale allemande
La discussion a ensuite porté sur Manuel Neuer (40 ans) et la décision de Julian Nagelsmann (38 ans) de rappeler le multiple meilleur gardien du monde pour la Coupe du monde et de le nommer numéro un devant Baumann.
«Au début, ça a été dur, je n’ai pas vraiment apprécié cette décision», a reconnu Baumann. Pour autant, il n’a jamais envisagé de jeter l’éponge en équipe nationale : « Dès le départ, j’ai été clair : je suis là pour le groupe. Refuser de venir n’a jamais été une option ; c’est aussi ma Coupe du monde. Je veux aider l’équipe, apporter ma pierre à l’édifice. À présent, je dois me concentrer pleinement sur moi-même et sur le collectif. »
Interrogé sur ce qu’il entendait par « pas vraiment cool », le portier du 1899 Hoffenheim a préféré clore le sujet : « Je préfère m’arrêter là et ne pas m’étendre davantage. La situation est ce qu’elle est. J’espère que nous avons encore quelques semaines devant nous et nous voulons tout faire pour réussir. »
Il a conclu en soulignant la solidité de sa relation avec Neuer : « Notre entente reste bonne et nous ferons tout pour la réussite de l’équipe. »
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Nagelsmann l’assure : Neuer sera bien de la partie contre Curaçao.
De son côté, Nagelsmann a confirmé que Neuer, remis de ses problèmes au mollet, allait réintégrer l’entraînement collectif et garder les buts de l’Allemagne lors du match d’ouverture de la Coupe du monde contre Curaçao : « Il va désormais rejoindre l’entraînement collectif dès notre arrivée à Winston-Salem, c’est ce qui est prévu, et il jouera ensuite contre Curaçao. »
Il a également adressé « un immense compliment » à Baumann, aligné lors des deux rencontres de préparation face aux États-Unis et au Mexique, puis au Canada, et qui s’est, selon lui, « mis au service de l’équipe » de manière exemplaire.
L’entraîneur estime que le gardien, déjà en pleine possession de ses moyens à son âge, n’aura pas besoin d’une phase d’adaptation et sait gérer la pression.
La sélection allemande pour la Coupe du monde 2026
Les étapes de Julian Nagelsmann en tant qu’entraîneur principal
Poste Joueur Club Numéro Gardien Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Gardien Manuel Neuer FC Bayern Munich 1 Mais Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Défenseur Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Défenseur Nathaniel Brown Eintracht Francfort 18 ans Défenseur Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Défenseur Joshua Kimmich FC Bayern Munich 6 Défense Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Défenseur Aleksandar Pavlovic, milieu défensif, FC Bayern Munich. FC Bayern Munich 5 Défenseur David Raum (RB Leipzig) RB Leipzig 22 Défense Antonio Rüdiger (Real Madrid) Real Madrid 2 Défense Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Défenseur Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Défenseur Jonathan Tah FC Bayern Munich 4 Défense Malick Thiaw Newcastle United 24 ans Attaquant Nadiem Amiri, Mainz 05 Mayence 05 20 ans Attaquant Maximilian Beier (Borussia Dortmund) Borussia Dortmund 14 Attaquant Leon Goretzka FC Bayern Munich 8 Attaquant Kai Havertz FC Arsenal 7 Attaquant Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 ans Attaquant Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Attaquant Jamal Musiala (Bayern Munich) FC Bayern Munich 10 Attaquant Leroy Sané Galatasaray Istanbul 19 Attaquant Deniz Undav VfB Stuttgart 26 ans Attaquant Florian Wirtz FC Liverpool 17 Attaquant Nick Woltemade Newcastle United 11 Période Équipe 2016-2019 TSG 1899 Hoffenheim 2019-2021 RB Leipzig 2021-2023 FC Bayern Depuis 2023 Allemagne