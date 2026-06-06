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Oliver Baumann Germany 2026Getty Images
Falko Blöding

Traduit par

« Ce n’était pas vraiment cool » : Oliver Baumann s’exprime sans détour sur sa relégation au sein de l’équipe nationale allemande

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Etats-Unis vs Allemagne
Allemagne
O. Baumann
M. Neuer
Coupe du monde

Le gardien de but international Oliver Baumann (36 ans) a livré un aperçu de ses sentiments, expliquant qu'il lui avait d'abord été difficile d'accepter d'être relégué au rang de numéro deux en équipe nationale allemande.

Après la victoire 2-1 contre les États-Unis, la neuvième victoire consécutive de l’équipe nationale allemande, le gardien de but a d’abord déclaré sur RTL qu’il était « très satisfait » de sa performance.

  • La discussion a ensuite porté sur Manuel Neuer (40 ans) et la décision de Julian Nagelsmann (38 ans) de rappeler le multiple meilleur gardien du monde pour la Coupe du monde et de le nommer numéro un devant Baumann.

    «Au début, ça a été dur, je n’ai pas vraiment apprécié cette décision», a reconnu Baumann. Pour autant, il n’a jamais envisagé de jeter l’éponge en équipe nationale : « Dès le départ, j’ai été clair : je suis là pour le groupe. Refuser de venir n’a jamais été une option ; c’est aussi ma Coupe du monde. Je veux aider l’équipe, apporter ma pierre à l’édifice. À présent, je dois me concentrer pleinement sur moi-même et sur le collectif. »

    Interrogé sur ce qu’il entendait par « pas vraiment cool », le portier du 1899 Hoffenheim a préféré clore le sujet : « Je préfère m’arrêter là et ne pas m’étendre davantage. La situation est ce qu’elle est. J’espère que nous avons encore quelques semaines devant nous et nous voulons tout faire pour réussir. »

    Il a conclu en soulignant la solidité de sa relation avec Neuer : « Notre entente reste bonne et nous ferons tout pour la réussite de l’équipe. »

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  • Manuel Neuer Germany 2026Getty Images

    Nagelsmann l’assure : Neuer sera bien de la partie contre Curaçao.

    De son côté, Nagelsmann a confirmé que Neuer, remis de ses problèmes au mollet, allait réintégrer l’entraînement collectif et garder les buts de l’Allemagne lors du match d’ouverture de la Coupe du monde contre Curaçao : « Il va désormais rejoindre l’entraînement collectif dès notre arrivée à Winston-Salem, c’est ce qui est prévu, et il jouera ensuite contre Curaçao. »

    Il a également adressé « un immense compliment » à Baumann, aligné lors des deux rencontres de préparation face aux États-Unis et au Mexique, puis au Canada, et qui s’est, selon lui, « mis au service de l’équipe » de manière exemplaire.

    L’entraîneur estime que le gardien, déjà en pleine possession de ses moyens à son âge, n’aura pas besoin d’une phase d’adaptation et sait gérer la pression.

  • La sélection allemande pour la Coupe du monde 2026

    PosteJoueurClubNuméro
    GardienOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GardienManuel NeuerFC Bayern Munich1
    MaisAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DéfenseurWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DéfenseurNathaniel BrownEintracht Francfort18 ans
    DéfenseurPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DéfenseurJoshua KimmichFC Bayern Munich6
    DéfenseFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DéfenseurAleksandar Pavlovic, milieu défensif, FC Bayern Munich.FC Bayern Munich5
    DéfenseurDavid Raum (RB Leipzig)RB Leipzig22
    DéfenseAntonio Rüdiger (Real Madrid)Real Madrid2
    DéfenseNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DéfenseurAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DéfenseurJonathan TahFC Bayern Munich4
    DéfenseMalick ThiawNewcastle United24 ans
    AttaquantNadiem Amiri, Mainz 05Mayence 0520 ans
    AttaquantMaximilian Beier (Borussia Dortmund)Borussia Dortmund14
    AttaquantLeon GoretzkaFC Bayern Munich8
    AttaquantKai HavertzFC Arsenal7
    AttaquantAssan OuedraogoRB Leipzig25 ans
    AttaquantJamie LewelingVfB Stuttgart9
    AttaquantJamal Musiala (Bayern Munich)FC Bayern Munich10
    AttaquantLeroy SanéGalatasaray Istanbul19
    AttaquantDeniz UndavVfB Stuttgart26 ans
    AttaquantFlorian WirtzFC Liverpool17
    AttaquantNick WoltemadeNewcastle United11
    Les étapes de Julian Nagelsmann en tant qu’entraîneur principal
    PériodeÉquipe
    2016-2019TSG 1899 Hoffenheim
    2019-2021RB Leipzig
    2021-2023FC Bayern
    Depuis 2023Allemagne
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