« Ce n’était pas vraiment cool » : Oliver Baumann s’exprime sans détour sur sa relégation au sein de l’équipe nationale allemande

La discussion a ensuite porté sur Manuel Neuer (40 ans) et la décision de Julian Nagelsmann (38 ans) de rappeler le multiple meilleur gardien du monde pour la Coupe du monde et de le nommer numéro un devant Baumann.

«Au début, ça a été dur, je n’ai pas vraiment apprécié cette décision», a reconnu Baumann. Pour autant, il n’a jamais envisagé de jeter l’éponge en équipe nationale : « Dès le départ, j’ai été clair : je suis là pour le groupe. Refuser de venir n’a jamais été une option ; c’est aussi ma Coupe du monde. Je veux aider l’équipe, apporter ma pierre à l’édifice. À présent, je dois me concentrer pleinement sur moi-même et sur le collectif. »

Interrogé sur ce qu’il entendait par « pas vraiment cool », le portier du 1899 Hoffenheim a préféré clore le sujet : « Je préfère m’arrêter là et ne pas m’étendre davantage. La situation est ce qu’elle est. J’espère que nous avons encore quelques semaines devant nous et nous voulons tout faire pour réussir. »

Il a conclu en soulignant la solidité de sa relation avec Neuer : « Notre entente reste bonne et nous ferons tout pour la réussite de l’équipe. »