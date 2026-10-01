Queiroz a officiellement quitté son poste de sélectionneur du Ghana pour la deuxième fois en seulement trois mois. La Fédération ghanéenne de football (GFA) a annoncé jeudi que les deux parties étaient parvenues à un accord mutuel pour résilier le contrat du vétéran après une série de mauvais résultats. Queiroz venait tout juste de revenir à la tête de la sélection début septembre, après avoir précédemment démissionné à la suite de l’élimination du Ghana de la Coupe du monde 2026 par la Colombie en seizièmes de finale.

Son deuxième passage a duré moins d’un mois et s’est rapidement effondré après les défaites consécutives des Black Stars lors de leurs premiers matches de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations 2027. Une défaite logique 2-0 contre la Côte d’Ivoire a été suivie d’une prestation catastrophique face à la Gambie. Malgré une avance de 2-0 à Accra, le Ghana a encaissé quatre buts de suite face au modeste adversaire ouest-africain, un résultat qui a provoqué la colère des supporters locaux et a finalement scellé le sort du sélectionneur.