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« Ce n’était pas une décision facile » : Carlos Queiroz résilie son contrat avec le Ghana d’un commun accord après le fiasco des qualifications pour la CAN
Une fin rapide pour un deuxième mandat
Queiroz a officiellement quitté son poste de sélectionneur du Ghana pour la deuxième fois en seulement trois mois. La Fédération ghanéenne de football (GFA) a annoncé jeudi que les deux parties étaient parvenues à un accord mutuel pour résilier le contrat du vétéran après une série de mauvais résultats. Queiroz venait tout juste de revenir à la tête de la sélection début septembre, après avoir précédemment démissionné à la suite de l’élimination du Ghana de la Coupe du monde 2026 par la Colombie en seizièmes de finale.
Son deuxième passage a duré moins d’un mois et s’est rapidement effondré après les défaites consécutives des Black Stars lors de leurs premiers matches de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations 2027. Une défaite logique 2-0 contre la Côte d’Ivoire a été suivie d’une prestation catastrophique face à la Gambie. Malgré une avance de 2-0 à Accra, le Ghana a encaissé quatre buts de suite face au modeste adversaire ouest-africain, un résultat qui a provoqué la colère des supporters locaux et a finalement scellé le sort du sélectionneur.
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Queiroz revient sur un départ difficile
Dans un communiqué officiel publié par l'intermédiaire de la GFA, Queiroz a reconnu la difficulté de la situation tout en soulignant que cette décision était nécessaire pour la santé de l'équipe nationale. « Ce n'était pas une décision facile », a d'abord déclaré Queiroz. « Mais les deux parties ont convenu que, dans les circonstances actuelles, mettre fin à notre relation professionnelle était la solution la plus appropriée, avec les intérêts du Ghana, de l'équipe du Ghana et du football ghanéen au-dessus de tout le reste. Ce fut un honneur de servir le Ghana et l'équipe du Ghana. »
L'ancien entraîneur du Real Madrid, âgé de 73 ans, avait été nommé avec de grands espoirs de stabiliser l'avenir du football du pays. Il a ajouté : « Je remercie sincèrement la Fédération ghanéenne de football, et en particulier son président, pour leur confiance et pour l'opportunité de diriger une nation de football aussi fière. Je suis venu au Ghana déterminé à contribuer à bâtir un avenir plus solide pour l'équipe du Ghana et à soutenir le développement des talents du pays. Je pars avec respect, gratitude et fierté. »
Frustrations internes et préoccupations environnementales
Malgré le caractère courtois de son départ, Queiroz a laissé entendre qu’il existait des problèmes de fond concernant les infrastructures et le soutien apportés au groupe. Lors de sa déclaration, il a réitéré des inquiétudes qu’il avait déjà exprimées au sujet de la nécessité d’un environnement professionnel permettant aux joueurs d’élite de s’épanouir. « Malgré notre engagement et nos efforts, les conditions nécessaires n’ont pas été pleinement réunies, et notre récente performance a contribué à la décision de mettre fin à cette aventure », a réaffirmé l’ancien adjoint de Manchester United.
Queiroz reste convaincu que le groupe possède la qualité requise pour rivaliser au plus haut niveau si les bons systèmes sont mis en place. Il a souligné : « Le talent et le potentiel sont là. Avec de l’unité, du soutien et le bon environnement, cette génération peut accomplir de grandes choses pour le Ghana. » Reconstruire cet environnement sera essentiel pour une nation de football fière qui tente d’enrayer un net déclin. Les quadruples champions d’Afrique ont atteint au moins les demi-finales lors de six éditions consécutives de la CAN entre 2008 et 2017, mais traversent une période difficile ces dernières années, avec deux éliminations consécutives dès la phase de groupes en 2021 et 2024, avant de ne pas parvenir à se qualifier pour l’édition 2025.
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Les Black Stars laissés dans l'incertitude des qualifications
Ce départ marque la fin d’une période tumultueuse de six mois pour le Ghana, qui a vu Queiroz remplacer Otto Addo juste avant la Coupe du monde 2026. Lors de ce tournoi, il est parvenu à mener l’équipe au-delà de la phase de groupes après une victoire contre le Panama et un match nul face à l’Angleterre, dépassant les attentes de nombreux supporters. Cependant, son retour en septembre n’a pas permis de retrouver cet élan, laissant le Ghana à la dernière place du groupe C des qualifications pour la CAN, sans le moindre point après deux matches.
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