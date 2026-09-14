Le géant catalan semblait se diriger tranquillement vers une nouvelle victoire confortable à l’Estadio Ciudad de Valencia. Le jeune Xavi Espart a inscrit son premier but chez les seniors après seulement cinq minutes, avant que Lamine Yamal ne double la mise à bout portant après un excellent travail de préparation de Raphinha.

Yamal a ensuite transformé un penalty en début de seconde période pour donner trois buts d’avance aux visiteurs, mais les hôtes ont rapidement lancé une violente remontée en fin de match. Ivan Romero a profité d’une erreur d’Espart pour réduire l’écart à un peu plus de 10 minutes du terme.

Roger Brugue a marqué à la 88e minute pour offrir une fin de match tendue au leader du championnat. Cependant, le remplaçant Karim Adeyemi a finalement relâché la pression dans le temps additionnel, en éliminant trois défenseurs avant d’inscrire un superbe but en solitaire pour assurer les points.



