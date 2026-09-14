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« Ce n’était pas notre meilleur match » : Hansi Flick lance un avertissement aux joueurs de Barcelone malgré la victoire 4-2 contre Levante, qui permet de maintenir un début de saison parfait en Liga
Frayeur tardive à Valence
Le géant catalan semblait se diriger tranquillement vers une nouvelle victoire confortable à l’Estadio Ciudad de Valencia. Le jeune Xavi Espart a inscrit son premier but chez les seniors après seulement cinq minutes, avant que Lamine Yamal ne double la mise à bout portant après un excellent travail de préparation de Raphinha.
Yamal a ensuite transformé un penalty en début de seconde période pour donner trois buts d’avance aux visiteurs, mais les hôtes ont rapidement lancé une violente remontée en fin de match. Ivan Romero a profité d’une erreur d’Espart pour réduire l’écart à un peu plus de 10 minutes du terme.
Roger Brugue a marqué à la 88e minute pour offrir une fin de match tendue au leader du championnat. Cependant, le remplaçant Karim Adeyemi a finalement relâché la pression dans le temps additionnel, en éliminant trois défenseurs avant d’inscrire un superbe but en solitaire pour assurer les points.
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Flick assume la responsabilité
Flick était loin d’être satisfait de la baisse d’intensité en seconde période, exhortant son équipe à mieux gérer les matches.
« Ce n’était pas notre meilleur match », a reconnu l’entraîneur du Barça en conférence de presse d’après-match. « Nous avons très bien commencé, mais ensuite, en seconde période, nous avons un peu souffert. Nous devons être plus calmes à 3-0. Bien sûr, le fait de survivre à ce match nous aide à progresser. Il y a des situations que nous devons mieux gérer. Nous dirons cela à l’équipe et nous passerons au match suivant. »
Flick a pris la responsabilité personnelle du but d’ouverture de Levante, révélant qu’un changement tardif avait coûté à son équipe. « Le premier but était de ma faute », a-t-il expliqué. « C’était ma faute parce que nous voulions faire un changement, mais j’ai dit d’attendre jusqu’à l’arrêt de jeu suivant, et c’est là que c’est arrivé. »
L’entraîneur a confirmé qu’une analyse approfondie attendait ses joueurs. « Nous allons analyser ce match et voir ce que nous devons mieux faire. Il s’agit du placement, des passes, des connexions entre les joueurs », a noté Flick, avant d’évoquer leur début de saison parfait. « On a l’impression que les matches ont été faciles, mais ce n’est pas le cas, nous avons simplement bien joué. »
Soutien à Gordon
L’entrée décisive d’Adeyemi a été marquée par son troisième but depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund cet été. Son impact immédiat a naturellement suscité des comparaisons avec l’autre recrue offensive Anthony Gordon, qui attend toujours d’ouvrir son compteur avec le Barça.
Flick s’est rapidement employé à atténuer la pression grandissante autour de l’attaquant anglais, saluant sa contribution globale malgré son absence de buts. « Bien sûr, c’est la situation du moment avec Anthony, a noté Flick. Il nous apporte beaucoup, notamment le contrôle du ballon et la conservation. C’est important. Je suis content.
« En tant qu’attaquant, vous voulez marquer. J’espère que cela arrivera très bientôt, parce que ça l’aidera aussi à s’intégrer. Mais je suis content, j’apprécie ce qu’il nous apporte. »
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Maintenir la dynamique
Barcelone tentera de corriger ses largesses défensives lors de son retour aux affaires nationales face au Racing Santander mercredi. Le club catalan affiche une forme offensive dévastatrice, avec 26 buts inscrits en seulement six matches toutes compétitions confondues.
Après ce choc en milieu de semaine, les hommes de Flick devront négocier un déplacement délicat à Séville le week-end prochain. Ils seront déterminés à prendre le maximum de points et à préserver leur avantage sur la scène nationale avant la pause prolongée de la Liga pour la trêve internationale.
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