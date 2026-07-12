Henderson est revenu sur le malheureux incident qui l’a contraint à déclarer forfait pour la Coupe du monde 2026. Remplaçant lors de la victoire 3-2 contre le Mexique, le milieu de terrain de Brentford a écopé d’un carton jaune puis s’est grièvement blessé en chutant sur des panneaux publicitaires après avoir célébré un but devant les supporters anglais. Le choc a été suffisamment violent pour que le joueur de 36 ans soit évacué sur civière et reçoive de l’oxygène au stade Azteca.

Revenu dans le groupe anglais avec un plâtre de protection, il a participé aux échauffements d’avant-match avant le quart de finale contre la Norvège. Interrogé par ITV, il a commenté : « Ça va, merci. Ce n’était pas mon heure de gloire, mais l’essentiel était d’aller là-bas pour gagner et se qualifier pour les quarts de finale, et nous y sommes parvenus, c’est donc ce qui compte. »

Il a ajouté : « Les deux derniers jours ont été un peu difficiles, mais dès mon retour au camp d’entraînement, en revoyant les gars et en constatant que nous avons une excellente équipe médicale, j’en suis reconnaissant. »