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« Ce n’était pas mon meilleur moment » : Jordan Henderson rompt le silence sur sa blessure insolite en sélection anglaise et n’exclut pas un retour en Coupe du monde
Un accident insolite vient gâcher les festivités au Mexique
Henderson est revenu sur le malheureux incident qui l’a contraint à déclarer forfait pour la Coupe du monde 2026. Remplaçant lors de la victoire 3-2 contre le Mexique, le milieu de terrain de Brentford a écopé d’un carton jaune puis s’est grièvement blessé en chutant sur des panneaux publicitaires après avoir célébré un but devant les supporters anglais. Le choc a été suffisamment violent pour que le joueur de 36 ans soit évacué sur civière et reçoive de l’oxygène au stade Azteca.
Revenu dans le groupe anglais avec un plâtre de protection, il a participé aux échauffements d’avant-match avant le quart de finale contre la Norvège. Interrogé par ITV, il a commenté : « Ça va, merci. Ce n’était pas mon heure de gloire, mais l’essentiel était d’aller là-bas pour gagner et se qualifier pour les quarts de finale, et nous y sommes parvenus, c’est donc ce qui compte. »
Il a ajouté : « Les deux derniers jours ont été un peu difficiles, mais dès mon retour au camp d’entraînement, en revoyant les gars et en constatant que nous avons une excellente équipe médicale, j’en suis reconnaissant. »
- AFP
Opération et convalescence à Kansas City
L'ancien capitaine de Liverpool a subi une intervention chirurgicale à Mexico pour soigner sa fracture avant de reprendre l'avion et de rejoindre le camp de base de l'équipe d'Angleterre. Cette blessure a profondément inquiété sa famille, en particulier son père Brian, qui a passé une nuit blanche à attendre des nouvelles. Henderson a exprimé sa gratitude envers les spécialistes qui se sont occupés de lui, déclarant : « Les médecins et les chirurgiens du Kansas ont également été formidables, je leur en suis donc très reconnaissant, et je suis tout simplement ravi de faire à nouveau partie de l'équipe aujourd'hui. »
Bien que son temps de jeu se soit limité à seulement 12 minutes dans le tournoi jusqu’à présent – une brève apparition lors de la victoire 2-0 contre le Panama en phase de groupes –, Tuchel a choisi de conserver le milieu de terrain expérimenté au sein du groupe.
Un retour sur la pelouse est-il envisageable ?
Malgré la gravité de sa fracture, Jordan Henderson refuse pour l’instant de renoncer à un retour sur la pelouse avant la fin du tournoi. « On verra bien le moment venu », a-t-il ajouté, laissant entendre qu’il gardait toutes ses options ouvertes à mesure que sa convalescence progressait.
Sa détermination à rester avec les Three Lions est partagée par sa famille, qui a confirmé qu’il n’envisageait pas de rentrer plus tôt. Le milieu de terrain continue d’assister assidûment aux séances d’entraînement, encourageant ses coéquipiers depuis la touche, son plâtre bien en place.
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour l'Angleterre ?
L'Angleterre s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde grâce à une victoire 2-1 ardemment disputée contre la Norvège, en prolongation, grâce à un doublé de Jude Bellingham. Les « Three Lions » doivent désormais se préparer au mieux pour une demi-finale qui s'annonce difficile face à l'Argentine, tenante du titre, qui aura lieu mercredi à Atlanta.
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