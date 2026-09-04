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« Ce n’était pas ma décision ! » - Roberto De Zerbi s’en prend à Richarlison après l’omission sensationnelle de l’attaquant dans le groupe de Tottenham pour la Premier League
Richarlison absent de la liste de la Premier League
Tottenham Hotspur a soumis sa liste officielle d’effectif pour la Premier League, et l’absence la plus flagrante est celle de Richarlison. L’attaquant de 29 ans, qui était le meilleur buteur du club la saison dernière avec 11 buts en 32 apparitions, se retrouve désormais dans un véritable no man’s land professionnel.
Alors que le club a inclus des joueurs blessés comme Simons et Odobert, Richarlison a été totalement écarté après avoir exprimé haut et fort son souhait de quitter le club. De Zerbi s’est empressé de prendre ses distances avec le caractère administratif et définitif de cette décision, tout en critiquant sévement l’attitude du joueur tout au long de l’été.
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De Zerbi clarifie sa position
S’exprimant devant les médias au sujet de cette omission choc, De Zerbi s’est montré fidèle à lui-même, avec franchise, sur la rupture de la relation. « Ce n’était pas ma décision. C’est la décision normale », a expliqué l’ancien entraîneur de Brighton et de Marseille. « Je pense que Richarlison, il a tout décidé tout seul. Il m’a parlé au début de la pré-saison et m’a dit que son idée et son désir étaient de partir. À la fin, nous allons faire venir un autre attaquant et, comme je l’ai dit au début de la pré-saison, je veux garder les joueurs, seulement les joueurs qui veulent rester, être fiers et avoir la bonne passion pour rester ici. »
L’entraîneur a ensuite souligné que les aspects techniques de l’enregistrement de l’effectif relèvent de la hiérarchie de Tottenham plutôt que du staff technique. De Zerbi a ajouté : « Ensuite, pour tout le reste et les autres problèmes, ce n’est pas mon affaire et ce n’est pas mon travail. C’est la responsabilité du club. Je ne peux rien dire parce que je n’ai rien décidé. Le message de Richarlison depuis le début de la saison a été très clair. J’ai accepté cela et, pour moi, il n’y a rien à dire. »
En surplus par rapport aux besoins dans le nord de Londres
La chute de Richarlison a été rapide, d’autant plus qu’il avait débuté le match d’ouverture de la saison contre Brentford. Cependant, les arrivées d’Omar Marmoush en provenance de Manchester City, de Mykhailo Mudryk en prêt de Chelsea, et de Savio en provenance de City l’ont fait reculer dans la hiérarchie.
La philosophie de l’entraîneur reste centrée sur l’harmonie du groupe et sur des joueurs « affamés » plutôt que sur des stars mécontentes. De Zerbi a clarifié sa position en déclarant : « Si vous ne voulez pas rester ici, je ne veux pas continuer à en parler en conférence de presse. Sortez, vous avez la liberté de partir. Si vous ne voulez pas rester, pourquoi devrions-nous vous garder sur la liste ? Pourquoi devriez-vous rester ? Je ne suis pas Vinai, je ne suis pas le directeur sportif, je suis l’entraîneur et j’aimerais travailler avec des gens affamés qui, s’ils ne jouent pas, sont quand même heureux de rester dans ce club. »
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Les mercatos restent ouverts à l’étranger
Maintenant que la période d’enregistrement de Premier League est close, le seul espoir pour Richarlison de jouer au football en compétition avant janvier passe par un départ à l’étranger. Le géant turc Trabzonspor a été fortement lié à l’attaquant, sa fenêtre des transferts restant ouverte jusqu’à vendredi soir, tandis que les clubs d’Arabie saoudite ont eux aussi jusqu’à dimanche pour boucler des arrivées tardives.
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