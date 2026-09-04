S’exprimant devant les médias au sujet de cette omission choc, De Zerbi s’est montré fidèle à lui-même, avec franchise, sur la rupture de la relation. « Ce n’était pas ma décision. C’est la décision normale », a expliqué l’ancien entraîneur de Brighton et de Marseille. « Je pense que Richarlison, il a tout décidé tout seul. Il m’a parlé au début de la pré-saison et m’a dit que son idée et son désir étaient de partir. À la fin, nous allons faire venir un autre attaquant et, comme je l’ai dit au début de la pré-saison, je veux garder les joueurs, seulement les joueurs qui veulent rester, être fiers et avoir la bonne passion pour rester ici. »

L’entraîneur a ensuite souligné que les aspects techniques de l’enregistrement de l’effectif relèvent de la hiérarchie de Tottenham plutôt que du staff technique. De Zerbi a ajouté : « Ensuite, pour tout le reste et les autres problèmes, ce n’est pas mon affaire et ce n’est pas mon travail. C’est la responsabilité du club. Je ne peux rien dire parce que je n’ai rien décidé. Le message de Richarlison depuis le début de la saison a été très clair. J’ai accepté cela et, pour moi, il n’y a rien à dire. »