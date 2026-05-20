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« Ce n'était pas facile ! » : Neymar admet avoir « pleuré pendant des heures » après sa sélection avec le Brésil pour la Coupe du monde et remercie ses coéquipiers de Santos
« J’ai pleuré pendant plusieurs heures. » Telle est la confession, rare et poignante, d’un joueur qui a vécu une émotion intense après la rencontre.
Après avoir découvert sa présence sur la liste définitive d’Ancelotti pour la Coupe du monde, Neymar s’est confié à Santos TV pour exprimer l’intensité de ses émotions. Le numéro 10 de Santos, qui a connu une longue période d’inactivité suite à une grave blessure en octobre 2023, a révélé que cette annonce lui avait procuré un immense soulagement et une profonde gratitude envers tous ceux qui l’ont soutenu durant sa convalescence.
« J'ai pleuré pendant plusieurs heures, ça n'a pas été facile d'en arriver là. Une fois mon nom annoncé, j'ai su que ça valait la peine de surmonter toutes ces épreuves et de supporter tous ces efforts », a déclaré l'ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain.
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Le rôle essentiel de Santos dans son retour
De retour au club où il a été repéré, Neymar a souligné l’importance de l’ambiance qui règne à Santos dans son come-back au plus haut niveau. Le joueur estime que le soutien reçu au Centre d’entraînement Rei Pelé a été déterminant pour concrétiser son rêve de rejouer avec la Seleção, considérant le club comme un véritable havre de paix durant les mois les plus difficiles de sa carrière.
« Je l’ai toujours dit depuis mon retour : je me sens chez moi ici, c’est une sensation difficile à expliquer, a-t-il déclaré. Je tiens à remercier tout le monde. Ma sélection ne concerne pas seulement ma personne, mais tous ceux qui participent à ce processus, ceux qui sont à mes côtés sur le terrain, en dehors, qui veillent à notre sécurité, à notre condition physique et à notre alimentation. »
En route vers la gloire mondiale
Malgré son statut d’idole et le palmarès qu’il a accumulé avec l’équipe nationale, Neymar sait que sa place de titulaire pour la Coupe du monde 2026 ne lui sera pas garantie d’office. Ancelotti a déjà clairement indiqué que le parcours du joueur ne lui assurerait aucun privilège, laissant entendre que la concurrence interne pour une place dans le onze de départ sera intense pendant la phase de préparation aux États-Unis.
Malgré tout, Neymar garde le moral et insiste sur la cohésion du groupe : « Merci pour votre soutien, pour avoir toujours cru en moi. Je suis ici pour vous remercier de votre soutien tout au long de ma carrière. Nous sommes tous ensemble dans cette équipe du Brésil qui se dirige vers un sixième titre. »
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Quelle est la suite ?
La préparation du Brésil débutera à la Granja Comary, à Teresópolis, mais le groupe ne sera au complet qu’une fois sur le sol américain. Des joueurs tels que Marquinhos, Gabriel Magalhães et Gabriel Martinelli rejoindront la délégation après la finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal. Le dernier match avant le départ officiel sera un match amical contre le Panama au Maracanã, prévu le 31 mai.
Une fois aux États-Unis, la délégation sera basée dans le New Jersey. Tête de série du groupe C, la Seleção disputera un ultime test contre l’Égypte avant d’entamer sa campagne mondiale le 13 juin face au Maroc. Les quintuples champions du monde rencontreront ensuite Haïti à Philadelphie puis concluront leur phase de groupes contre l’Écosse à Miami.