« Ce n'était pas facile ! » : Neymar admet avoir « pleuré pendant des heures » après sa sélection avec le Brésil pour la Coupe du monde et remercie ses coéquipiers de Santos

Après avoir découvert sa présence sur la liste définitive d’Ancelotti pour la Coupe du monde, Neymar s’est confié à Santos TV pour exprimer l’intensité de ses émotions. Le numéro 10 de Santos, qui a connu une longue période d’inactivité suite à une grave blessure en octobre 2023, a révélé que cette annonce lui avait procuré un immense soulagement et une profonde gratitude envers tous ceux qui l’ont soutenu durant sa convalescence.

« J'ai pleuré pendant plusieurs heures, ça n'a pas été facile d'en arriver là. Une fois mon nom annoncé, j'ai su que ça valait la peine de surmonter toutes ces épreuves et de supporter tous ces efforts », a déclaré l'ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain.