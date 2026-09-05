« Ce n’était pas facile » : Alexander Isak se confie sur la façon dont il a surmonté ses problèmes de forme physique après avoir mené Liverpool à la victoire contre Ipswich Town

Isak a mené Liverpool à sa première victoire de la saison 2026-2027 de Premier League vendredi soir, mais l'attaquant s'est empressé de reconnaître les obstacles personnels qu'il a surmontés pour en arriver là. Arrivé à Anfield en provenance de Newcastle United pour un montant record britannique de 125 millions de livres sterling, le joueur de 26 ans a vu sa première année en rouge perturbée par des problèmes physiques. Revenant sur son retour sur le chemin des filets, l'avant-centre est resté humble au sujet de la résilience nécessaire pour dépasser ses difficultés passées.

S'exprimant auprès de Sky Sports après le coup de sifflet final à Portman Road, l'international suédois s'est montré franc sur le poids mental et physique des douze derniers mois. Isak a déclaré : « Ce n'était pas facile. C'était une longue blessure, une saison difficile en général. Je pensais : je veux d'abord faire une bonne Coupe du monde, puis bien commencer la saison, ce que j'ai l'impression d'avoir fait maintenant. Cette saison est en quelque sorte derrière moi, mais cela n'a pas été facile. »