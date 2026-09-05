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« Ce n’était pas facile » : Alexander Isak se confie sur la façon dont il a surmonté ses problèmes de forme physique après avoir mené Liverpool à la victoire contre Ipswich Town
Surmonter une première saison difficile
Isak a mené Liverpool à sa première victoire de la saison 2026-2027 de Premier League vendredi soir, mais l'attaquant s'est empressé de reconnaître les obstacles personnels qu'il a surmontés pour en arriver là. Arrivé à Anfield en provenance de Newcastle United pour un montant record britannique de 125 millions de livres sterling, le joueur de 26 ans a vu sa première année en rouge perturbée par des problèmes physiques. Revenant sur son retour sur le chemin des filets, l'avant-centre est resté humble au sujet de la résilience nécessaire pour dépasser ses difficultés passées.
S'exprimant auprès de Sky Sports après le coup de sifflet final à Portman Road, l'international suédois s'est montré franc sur le poids mental et physique des douze derniers mois. Isak a déclaré : « Ce n'était pas facile. C'était une longue blessure, une saison difficile en général. Je pensais : je veux d'abord faire une bonne Coupe du monde, puis bien commencer la saison, ce que j'ai l'impression d'avoir fait maintenant. Cette saison est en quelque sorte derrière moi, mais cela n'a pas été facile. »
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L’exécution tactique porte ses fruits à Portman Road
Liverpool abordait ce choc contre Ipswich sous pression, après avoir échoué à décrocher une victoire lors de ses deux premiers matches de la saison. L’intention de démarrer de manière agressive a été évidente dès le coup d’envoi, Isak trouvant le chemin des filets à deux reprises dans les dix premières minutes pour faire taire le public local. C’était une illustration claire du travail tactique effectué à l’entraînement, les visiteurs cherchant à exploiter les transitions et à surprendre le promu dans les premiers échanges.
« Évidemment, on attendait cette première victoire et on parlait de bien commencer le match, ce qu’on n’a pas fait récemment, a expliqué Isak. C’était parfait pour nous de marquer rapidement deux buts. Je pense qu’on commence à trouver la manière dont on veut jouer, être offensifs et attaquer la défense. Je pense qu’on l’a montré aujourd’hui. On en a marqué deux et on aurait pu en marquer davantage. »
Le lien avec Gakpo et l’alchimie offensive
Si Isak a monopolisé les gros titres grâce à son réalisme devant le but, le rôle de Cody Gakpo a été tout aussi déterminant dans cette victoire. L’international néerlandais a délivré les passes décisives sur les deux buts d’Isak, prolongeant une association fructueuse qui avait déjà permis d’inscrire un but contre Nottingham Forest le week-end précédent. La vision du jeu de Gakpo et la qualité de son exécution depuis les côtés ont fait voler en éclats l’arrière-garde d’Ipswich, notamment avec une sublime passe de l’extérieur du pied qui a amené le deuxième but de la soirée.
Isak n’a pas tari d’éloges sur la contribution de son coéquipier à la fluidité offensive de l’équipe. « Nous parlions du fait que, lorsque nous récupérons le ballon, nous devons aller de l’avant le plus vite possible parce que c’est à ce moment-là que les espaces s’ouvrent vraiment, a noté l’attaquant. Évidemment, Cody m’a trouvé deux fois de très belle manière. Il a été incroyable dans ses passes décisives et dans sa capacité à me trouver dans ces situations et dans de bonnes positions, là où j’aime avoir le ballon. »
- AFP
Le focus se tourne vers le défi européen
Isak a entamé sa deuxième saison à Liverpool avec trois buts en autant d'apparitions. Mais au lieu de se fixer des objectifs statistiques pour cet exercice, le joueur de 26 ans est simplement déterminé à rester concentré sur le prochain défi de Liverpool. Il a déclaré : « C'est encore tôt. Je pense que nous avons encore beaucoup à apprendre et, à ce stade, nous avançons match après match. »
Le prochain rendez-vous de Liverpool le verra recevoir l'Atletico Madrid à Anfield mercredi soir, pour une rencontre à fort enjeu qui permettra de mesurer davantage les progrès réalisés sous la nouvelle direction. La victoire à Portman Road constitue une plateforme parfaite avant le calendrier chargé à venir, alors que l'effectif se prépare au retour du football continental.
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