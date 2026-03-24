« Ce n'était pas drôle » : Noa Lang affirme qu'il « souffre encore » d'une blessure grave au pouce après avoir heurté un panneau publicitaire lors de la défaite contre Liverpool

Dans une interview accordée au journal néerlandais AD, Lang a raconté en détail cette épreuve traumatisante et les difficultés quotidiennes auxquelles il est toujours confronté. « J’ai toujours mon pouce, il est toujours attaché et, d’après le médecin, il va s’en sortir », a-t-il expliqué. « Mon pouce s’est coincé derrière un panneau publicitaire fixé à une clôture très tranchante. La coupure était très profonde. Ce n’était pas une partie de plaisir. Et encore moins de voir ça avec son propre pouce. »

Il a ajouté : « J'ai été opéré deux fois depuis, la première fois dans la nuit qui a suivi l'accident en Angleterre. On s'est bien occupé de moi, les opérations se sont bien passées, mais j'en souffre encore. Ce n'est pas pratique non plus pour les gestes les plus simples : je suis droitier, donc aux toilettes, ce n'est pas idéal. Non, jouer à la PlayStation n’est pas vraiment possible non plus, mais heureusement, on joue au football avec les pieds. De plus, on m’aide beaucoup pour tout. »