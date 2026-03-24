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« Ce n'était pas drôle » : Noa Lang affirme qu'il « souffre encore » d'une blessure grave au pouce après avoir heurté un panneau publicitaire lors de la défaite contre Liverpool
Un moment terrifiant à Anfield
Cet incident effroyable s'est produit en deuxième mi-temps du match de Ligue des champions opposant Galatasaray à Liverpool (0-4), lorsque Lang s'est coincé la main dans une structure située au bord du terrain, derrière le but d'Alisson. L'ailier a subi une section partielle d'un doigt et a immédiatement été évacué sur une civière vers un hôpital local pour subir la première de deux interventions chirurgicales d'urgence. La gravité de la blessure a poussé l'UEFA à ouvrir une enquête officielle sur la sécurité des panneaux publicitaires. La soirée a été désastreuse pour l'équipe turque, puisque l'attaquant Victor Osimhen s'est également fracturé l'avant-bras droit à la suite d'un choc aérien avec Ibrahima Konaté, alors que son équipe, menant 1-0 à la mi-temps, a fini par s'incliner et être éliminée de la compétition.
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Témoigner de cette épreuve
Dans une interview accordée au journal néerlandais AD, Lang a raconté en détail cette épreuve traumatisante et les difficultés quotidiennes auxquelles il est toujours confronté. « J’ai toujours mon pouce, il est toujours attaché et, d’après le médecin, il va s’en sortir », a-t-il expliqué. « Mon pouce s’est coincé derrière un panneau publicitaire fixé à une clôture très tranchante. La coupure était très profonde. Ce n’était pas une partie de plaisir. Et encore moins de voir ça avec son propre pouce. »
Il a ajouté : « J'ai été opéré deux fois depuis, la première fois dans la nuit qui a suivi l'accident en Angleterre. On s'est bien occupé de moi, les opérations se sont bien passées, mais j'en souffre encore. Ce n'est pas pratique non plus pour les gestes les plus simples : je suis droitier, donc aux toilettes, ce n'est pas idéal. Non, jouer à la PlayStation n’est pas vraiment possible non plus, mais heureusement, on joue au football avec les pieds. De plus, on m’aide beaucoup pour tout. »
Une souffrance partagée et la défense du stade
Malgré leur malheur commun, les deux attaquants de Galatasaray ont réussi à voir le côté humoristique de la situation, en publiant une capture d'écran d'un appel vidéo sur Instagram où ils montraient leurs membres respectifs bandés.
Après le match, le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a apporté son soutien à son compatriote tout en défendant les infrastructures du stade. « C'est un très grave accident, mais cela n'a rien à voir avec le stade, c'est juste un accident », a déclaré Van Dijk. « Je lui ai parlé, j'espère qu'il sera de retour sur le terrain dès que possible car nous avons besoin de lui s'il doit rejoindre l'équipe nationale la semaine prochaine. »
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Engagement en équipe nationale et disponibilité future
De retour au camp d'entraînement des Pays-Bas à Zeist, l'ailier a rejoint le groupe de Ronald Koeman, mais il ne participera pas au match amical de vendredi contre la Norvège afin de gérer sa charge de travail avec prudence. Le sélectionneur dispose actuellement de 25 joueurs, ayant choisi de ne pas convoquer de remplaçant pour Memphis Depay après que l'attaquant s'est blessé à la cuisse.
Bien que Lang soit encore fortement bandé, il vise un retour mardi contre l'Équateur. « J'espère pouvoir jouer mardi contre l'Équateur », a-t-il déclaré. « Mais nous n'allons prendre aucun risque : la Coupe du monde est plus importante par la suite. »